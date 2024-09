Izrael sakrio eksploziv u seriji pejdžera naručenih od tajvanskog proizvođača Gold Apollo?

Stotine pejdžera koje su pripadnici Hezbolaha nosili u Libanu eksplodiralo je u utorak gotovo istovremeno u napadu bez presedana koji po obimu i izvođenju nadmašuje seriju tajnih ubistava i sajber-napada u regiji u posljednjih nekoliko godina.

Militantna grupa koju podržava Iran saopštila je da su bežični uređaji počeli da eksplodiraju oko 15:30 po lokalnom vremenu u ciljanom izraelskom napadu na operativce Hezbolaha.

CNN je saznao da Izrael stoji iza napada, koji je bio zajednička operacija izraelske obavještajne službe, Mosada i izraelske vojske. Libanska vlada osudila je napad kao “zločinačku izraelsku agresiju”.

Izraelska vojska, koja je sudjelovala u napadima s Hezbolahom od početka rata s palestinskom militantnom grupom Hamas u Gazi prošle godine, odbila je javno komentirati eksplozije.

Pejdžeri koji su eksplodirali bili su novi i kupio ih je Hezbolah posljednjih mjeseci, rekao je za CNN libanski sigurnosni izvor. Tajvanski proizvođač je u srijedu rekao da je pejdžere, koji su nosili žig kompanije, napravio evropski distributer.

Libanski izvor nije dao nikakve informacije o tačnom datumu kupovine pejdžera niti o njihovom modelu.

Stručnjaci kažu da eksplozije, bez presedana po svojim razmjerima i prirodi, naglašavaju ranjivost Hezbolaha jer je njegova komunikacijska mreža kompromitirana sa smrtonosnim efektom.

A man holds Palestinian, Lebanese and Hezbollah flags next to a damaged site where top Hezbollah commander Fuad Shukr was killed following an Israeli strike on July 30, as members of Lebanon's Parliamentary Health Committee visit the area, in Beirut’s southern suburbs, Lebanon, August 5, 2024. REUTERS/Alkis Konstantinidis

Ko je bio pogođen?

Pogođeno je nekoliko područja zemlje, posebno južna predgrađa Bejruta, naseljeno područje koje je uporište Hezbolaha.

Na snimku se vidi kako se kupci i pješaci ruše na ulici nakon eksplozija.

Najmanje devet osoba je poginulo, uključujući jedno dijete, a oko 2.800 ljudi je ranjeno, preplavljujući libanske bolnice.

Zašto je Hezbolah koristio pejdžere?

Hezbolah je dugo promicao tajnost kao kamen temeljac svoje vojne strategije, odričući se visokotehnoloških uređaja kako bi izbjegao infiltraciju izraelskog i američkog špijunskog softvera.

Za razliku od drugih nedržavnih aktera na Bliskom istoku, vjeruje se da jedinice Hezbolaha komuniciraju putem interne komunikacijske mreže. Ovo se smatra jednim od ključnih gradivnih blokova moćne grupe koja je dugo bila optužena da djeluje kao država u državi.

Početkom godine, vođa Hezbolaha Hassan Nasrallah pozvao je članove i njihove porodice u južnom Libanu, gdje bjesne borbe s izraelskim snagama preko granice, da bace svoje mobilne telefone, vjerujući da bi Izrael mogao pratiti kretanje mreže koju podržava Iran preko tih uređaja.

“Isključi, zakopaj, stavi u gvozdeni sanduk i zaključaj”, rekao je u februaru. “Saradnik (sa Izraelcima) je mobilni telefon u vašim rukama, u rukama vaše žene i vaše djece. Ovaj mobilni telefon je saradnik i ubica.”

Hezbolah je umjesto toga otišao na niskotehnološki način okrenuvši se pejdžerima, kaže Avi Melamed, bivši izraelski obavještajni službenik i analitičar Bliskog istoka.

Pejdžeri bi naveli članove Hezbolaha da kontaktiraju jedni druge preko tih telefonskih linija. Ali ni ta opcija nije bila bez rizika.

“Hezbolah se vratio na ove uređaje misleći da bi [oni] bili sigurniji za njegove borce da ih koriste umjesto telefona koji bi mogli biti ciljani GPS-om”, rekao je Melamed.

Members of Hezbollah carry the coffin of Mohammed Nasser, a senior Hezbollah commander who was killed by what security sources say was an Israel strike on Wednesday, during his funeral in Beirut's southern suburbs, Lebanon July 4, 2024. REUTERS/Aziz Taher

Kako su pejdžeri eksplodirali?

Dok se Liban povlači od napada, spekulacije su rasle o tome kako su bežični komunikacijski uređaji niske tehnologije mogli biti iskorišteni.

Pozivajući se na američke i druge zvaničnike informirane o operaciji, New York Times je u utorak izvijestio da je Izrael sakrio eksploziv u seriji pejdžera naručenih od tajvanskog proizvođača Gold Apollo i namijenjenih Hezbolahu. Prekidač je ugrađen da ih daljinski detonira, dodaje se.

Čini se da više fotografija iz Libana na društvenim mrežama prikazuje oštećene pejdžere Gold Apollo.

CNN ne može geolocirati slike s društvenih mreža, ali je potvrdio da su objavljene u utorak, istog dana kada su i eksplozije. Najmanje jedan pejdžer prikazan na slikama bio je model Gold Apollo AR924 .

Osnivač Gold Apolla Hsu Ching-kuang rekao je da je njegov evropski distributer, kompanija sa sjedištem u Mađarskoj pod nazivom BAC Consulting, uspostavila odnos s tajvanskom firmom prije otprilike tri godine.

U početku je BAC uvozio samo pejdžer i komunikacione proizvode Gold Apolla, rekao je. Kasnije je kompanija rekla Gold Apollu da žele da naprave sopstveni pejdžer i zatražila pravo da koriste brend tajvanske firme, rekao je on.

Hsu je rekao da je Gold Apollo naišao na najmanje jednu anomaliju u poslovanju s distributerom, navodeći bankovni transfer za koji je trebalo dugo da se očisti.

Model AR294 “proizvodi i prodaje BAC. Mi samo dajemo autorizaciju robne marke i nemamo nikakvog učešća u dizajnu ili proizvodnji ovog proizvoda”, navodi Gold Apollo u svom saopštenju.

CNN se obratio BAC Consultingu i njegovom osnivaču za komentar. Web stranica BAC-a sa sjedištem u Budimpešti opisuje kompaniju kao „agente promjene sa mrežom konsultanata“, koji pronalaze „inovativna rješenja“ za međunarodne odnose, životnu sredinu, razvoj i inovacije.

Fighters recruited into the Houthis as part of a mobilization campaign they have initiated recently, parade to show solidarity with Palestinians in the Gaza Strip, in Sanaa, Yemen August 24, 2024. REUTERS/Khaled Abdullah

Gold Apollo je isporučio oko 260.000 pejdžera sa Tajvana između januara 2022. i avgusta 2024. godine, ali nema podataka o slanju uređaja u Liban ili Bliski istok, rekao je visoki tajvanski bezbjednosni zvaničnik za CNN u srijedu.

David Kennedy, bivši obavještajni analitičar američke Nacionalne sigurnosne agencije, rekao je za CNN da se čini da su eksplozije koje se vide na video snimcima objavljenim na internetu “prevelike da bi ovo bio daljinski i direktan hak koji bi preopteretio pejdžer i uzrokovao eksploziju litijumske baterije”.

Ljudski operativci unutar Hezbolaha bi bili ključni za operaciju, dodao je.

“Ovo je jedan od najraširenijih i najkoordiniranih napada koje sam lično ikada vidio. Složenost koja je potrebna da se ovo izvede je nevjerovatna”, rekao je.

“To bi zahtijevalo mnogo različitih obavještajnih komponenti i izvršenja. Ljudska inteligencija (HUMINT) bi bila glavna metoda koja se koristi da se ovo izvede, zajedno sa presretanjem lanca opskrbe kako bi se izvršile izmjene na pejdžerima.”

Koja je svrha napada?

Barem je dio poruke Hezbolahu jasan: “Možemo vas kontaktirati bilo gdje, bilo kada, u dan i trenutak po našem izboru i to možemo učiniti pritiskom na dugme”, kaže glavni analitičar CNN-a za provođenje zakona i obavještajne službe , John Miller.

Operacija je također vjerovatno bila osmišljena da stvori visok nivo paranoje među članovima Hezbolaha, degradira njihovu sposobnost da regrutuju ljude i naruši povjerenje u vodstvo Hezbollaha i njihovu sposobnost da osiguraju svoje operacije i ljude.

Amos Yadlin, bivši šef izraelske vojne obavještajne službe i jedan od vodećih strateških stručnjaka u zemlji, rekao je da je izraelski napad pokazao “veoma impresivne sposobnosti prodora, tehnologiju i obavještajne podatke”.

Nagađao je na X da je Izrael mogao poslati upozorenje Nasralahu.

Lebanon's Hezbollah leader Sayyed Hassan Nasrallah meets with top Hamas official Khalil Al-Hayya in this handout picture obtained by Reuters on July 5, 2024, Lebanon. Hezbollah Media Office/Handout via REUTERS.

“Izgleda da je cilj bio prenijeti poruku koja zaoštrava Nasralahovu dilemu: koliko je spreman platiti za nastavak napada na Izrael i podršku [lideru Hamasa Yahya] Sinwaru?” Yadlin je napisao. “Organizacija, koja se ponosi tajnovitošću i visokim nivoom sigurnosti, našla se probijena i razotkrivena.”

Upitan zašto je Izrael mogao pokrenuti takav napad, Kim Ghattas, libanonski novinar i pisac koji doprinosi časopisu The Atlantic, rekao je za CNN da bi to mogao biti pokušaj „da se Hezbolah natjera da se pokori i da jasno stavi do znanja da je povećanje njihovih napada na Izrael susreće se sa još daljim nasiljem.”

Ili bi to mogao biti “uvod u izraelsku kampanju velikih razmjera protiv [Libana]”

Zašto bi Izrael želio ciljati Hezbolah?

Izrael, koji još nije javno komentirao smrtonosni incident, predvodi listu aktera s namjerom da degradiraju Hezbolah, kažu stručnjaci.

Takođe je jedna u maloj grupi zemalja sa tehnološkom sposobnošću da se na takav način infiltrira u lanac snabdijevanja. “Koja obavještajna služba ima dokaznu sposobnost da izvede ovakvu operaciju? To je vrlo kratka lista s Izraelom na vrhu”, rekao je Miller, analitičar CNN-a.

Izrael je bio povezan ili optužen za prethodne daljinske napade u regionu. Stručnjaci vjeruju da su Izrael i Sjedinjene Države odgovorni za postavljanje složenog kompjuterskog virusa zvanog stuxnet koji je uništio centrifuge u iranskom nuklearnom postrojenju 2009. i 2010. godine.

2020. godine, iranski nuklearni naučnik ubijen je u Teheranu daljinski upravljanim mitraljezom koji je radio iz automobila koji je navodno koristio prepoznavanje lica. Ove godine, vođa Hamasa Ismail Haniyeh ubijen je eksplozivnom napravom skrivenom u gostinjskoj kući u kojoj je boravio u iranskoj prijestolnici, rekao je za CNN izvor upoznat s tim. Iran je za atentate okrivio Izrael.

Napad od utorka podiže tenzije u već zapaljenom regionu. Neprijateljstva su na vrhuncu svih vremena između Izraela i Hezbolaha nakon Hamasovog napada 7. oktobra na Izrael. Hezbolah, koji ima ogroman arsenal oružja, rekao je da su njegovi napadi na Izrael u znak solidarnosti s Hamasom i Palestincima u Gazi.

Globalni lideri su se borili da spriječe eskalaciju. Američki ministar odbrane Lloyd Austin razgovarao je dva puta sa svojim izraelskim kolegom, izraelskim ministrom odbrane Yoavom Gallantom, prema dvojici američkih zvaničnika odbrane.

Zvaničnik nije želio da precizira kada su pozivi održani. Iako su njih dvoje u redovnom kontaktu, neuobičajeno je zakazati dva poziva u jednom danu i pokazuje koliko ozbiljno SAD gleda na trenutnu situaciju.