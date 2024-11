Imigranti u tech industriji žure osigurati vize prije Trumpovog ulaska u Bijelu kuću

Nakon pobjede Donalda Trumpa na prošlosedmičnim predsjedničkim izborima, imigracijski advokati zatrpani su stotinama pitanja stranih zaposlenika koji žele znati šta će biti s njima ako Trump krene provoditi svoje planove za imigrante.

Advokatica za imigraciju iz Silikonske doline Sophie Alcorn telefonske pozive počela je dobijati još otkad je Trump ranije ove godine postao republikanski predsjednički kandidat. Nakon rezultata izbora 5. novembra, telefon joj zvoni neprestano. Ona i njen tim u firmi Alcon Immigration Law odgovaraju na stotine upita, a većinom je riječ o radnicima u tech industriji koji se boje zbog statusa svojih viza H-1B, koje dobivaju visokoobrazovani strani radnici.

“Mislim da se svi imigranti boje Trumpa,” kaže Alcorn. “Ljudi se boje jer ne znaju hoće li moći nastaviti živjeti u SAD-u, ne znaju koliko je njihov status nestabilan, koliko će predvidiv biti proces obnove vize. Trump je u svoj prvom mandatu uveo ekstremna pravila za dobijanje viza.”

Strani radnici koji mogu svoju papirologiju riješiti prije kraja godine žure to i napraviti, dodaje ona. Ako plate hitni postupak, mogu dobiti odgovor iz vlade za dvije sedmice i obnovu vize imati riješenu prije Trumpove inauguracije 20. januara.

Obećanje o masovnoj deportaciji

Trump je tokom predsjedničke kampanje obećao provesti masovnu deportaciju nekoliko miliona imigranata koji u SAD-u žive bez ispravnih dokumenata. Takvih imigranata u Sjedinjenim Državama ima preko 11 miliona. Iako je govorio kako se ne protivi legalnoj imigraciji, Trump je za vrijeme svojeg prvog mandata značajno smanjio opseg opcija za legalan ulazak u zemlju, između ostalog zabranivši ulaz građanima zemalja s većinski muslimanskim stanovništvom.

Ono što zaposlenici tech industrije još ne znaju je hoće li ih Trumpove veze sa Silikonskm dolinom – preko njegovog izabranog potpredsjednika JD Vancea i donatora Elona Muska – zaštititi od drakonskih antiimigracijskih politika koje obećava.

“Ljudi me pitaju što će se promijeniti, ali strah još nije došao do razine histerije,” kaže imigracijska advokatica iz Bostona Elizabeth Goss. Ona se dobro sjeća paranoje u zraku nakon zabrane ulaska građanima iz muslimanskih zemalja 2017. godine. “Dobivamo neke pozive, ali ne dolaze mi gomile ljudi koji inzistiraju da im odmah riješim status. Takvo nešto sam očekivala.”

Umjesto toga, ovaj put klijenti pitaju je li riskantno putovati u inozemstvo za zimske blagdane. “Govorimo im da je sve u redu, ali da se trebaju vratiti prije 6. januara,” kaže.

Prijavnica za vizu H-1B / FOTO: Cristian Storto / Alamy / Alamy / Profimedia

Šta je bilo u prvom Trumpovom mandatu?

Broj dostupnih viza H-1B vrlo je mali u usporedbi s potražnjom – samo 65.000 godišnje, uz dodatnih 20.000 za one koji imaju magisterij. Tokom prvog Trumpovog mandata, broj odbijenica dramatično je porastao. Vrhunac od 24 posto dosegnut je fiskalne 2018. godine. Za usporedbu, fiskalne 2015. stopa odbijenica iznosila je 6 posto. Do fiskalne 2022., pala je na tek 2 posto.

Govorimo ljudima da mogu putovati za blagdane, ali da se vrate prije 6. januara.”, Elizabeth Goss

Tokom prve Trumpove administracije usporen je i proces dobijanja takozvane zelene karte. Više prijavljenih moralo je dolaziti na intervjue uživo. “Trumpov savjetnik Stephen Miller mogao bi reći da nikome ne vjeruje i da sve treba intervjuirati,” objašnjava Goss.

“Program viza H-1B politička je lopta. Svi se njime nabacuju, predstavljaju ga kao užas kojeg se treba bojati ili izvor inovacija,” kaže suosnivač i izvršni direktor kompanije Boundless Immigration, Xiao Wang. Mnogi pojedinci koji u SAD dolaze s tom vizom visoko su plaćeni radnici u tehnološkoj industriji, no ima i onih koje zapošljavaju firme za IT konzalting poput Infosysa ili Tata Consultancy Servicesa. I jedna i druga firma među 10 su najvećih sponzora ovih viza.

Wang očekuje kako će u novom Trumpovom mandatu porasti i broj odbijenica i broj zahtjeva za dodatnim dokazima, a moguće je i da će doći do rasta uvjeta za plaće. “Time smanjujete broj ljudi koji se kvalificiraju za vizu i fokusirate se na visokokvalificirane pojedince. Također rušite opcije za mlade stručnjake jer nitko neće 200.000 dolara godišnje platiti radnika koji je tek izišao s fakulteta.”

Klijenti sve žučnije pitaju što možemo napraviti do januara”, .Blake Miller, partner, Fragomen, Del Rey, Bernsen & Loewy

Šta učiniti do inauguracije?

U velikim kompanijama Silikonske doline radi bezbroj stranih radnika, koji grade softvere ili AI algoritme. Blake Miller partner je u advokatskoj Fragomen, Del Rey, Bernsen & Loewy. Njegovi klijenti, od kojih su mnogi upravo velike tehnološke kompanije, počeli su razmatrati opcije još kada je Trump osvojio republikansku nominaciju. “Klijenti sve žučnije pitaju što možemo napraviti do januara kako bismo osnažili zaposlenike i stvorili im bolje preduvjete,” kaže on.

Stephen Miller, viši savjetnik Donalda Trumpa u njegovom prvom mandatu. Millera se općenito smatra arhitektom Trumpove oštre imigracijske politike / FOTO: Pool/ABACA / Abaca Press / Profimedia

U nekim slučajevima poslodavci među svojim ljudima identificiraju one kojima vize istječu unutar sljedećih godinu do godinu i pol dana, ali koje mogu obnoviti odmah. U nekim slučajevima zaposlenici možda ispunjavaju uvjete za zelene karte koje dobivaju pojedinci izvanrednih sposobnosti. Proces za te dokumente brži je od standardnog.

A. K. indijski je inženjer s vizom O-1 – za pojedince izvanrednih sposobnosti. On radi u velikoj tehnološkoj kompaniji i s Forbesom je razgovarao pod uvjetom da ostane anoniman. Sada podnosi dokumentaciju za dobijanje zelene karte po hitnom postupku. Njegov odvjetnik savjetovao mu je da požuri.

Poslodavci bi mogli početi odustajati od najboljih kandidata

I odvjetnik Miller savjetuje zaposlenicima da obnove svoje vize kako bi bili sigurniji u sljedećem Trumpovom mandatu. “Dobit ćete obnovu i sljedećih nekoliko godina moći ćete slobodno putovati u slučaju novih zabrana ulazaka ili značajnih odugovlačenja u State Departmentu,” rekao je.

Iako kompanije još uvijek nisu dovele u pitanje svoju praksu zapošljavanja stranih radnika, Miller kaže kako ga ne bi iznenadilo da to učine. “Ovisno o politikama koje će Trumpova administracija uvesti, mislim da ćemo vrlo brzo vidjeti posljedice ograničavanja migracije na poslovanje. Procesi će biti dulji, odbijanja će biti više,” kaže on. “Ako se svi ti trendovi i politike vrate, poslodavci će sigurno postati nestrpljivi i početi se predomišljati. Možda više neće željeti zaposliti nekog stranca, iako je on najkvalificiranija osoba za poziciju.”

Autor originalnog članka: Amy Feldman, Forbes

Link: Immigrant Tech Workers Scrambling To Secure Visas Ahead Of Trump Inauguration

(Prevela: Nataša Belančić)