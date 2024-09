I zvijezde se uključile u političku trku: Ko podržava Trumpa, a ko Harris?

Posljednjih sedmica u predsjedničke izbore u SAD-u uključile su se i mnoge slavne osobe, ne samo velika imena iz svijeta politike, već i holivudske zvijezde. Svi oni podržali su jednog od kandidata u nadi da će njihov glas imati uticaja na ishod izbora.

Glumci Met Dejmon (Matt Damon) i Lin-Manuel Miranda kasnije u septembru će se pojaviti na donatorskoj večeri za podršku demokratskoj predsjedničkoj kandidatkinji Kamali Haris (Kamala Harris) i njenom kandidatu za potpredsjednika Timu Valcu (Tim Walz).

Tramp je u srijedu zahvalio Britani Mahomse (Brittany Mahomes), supruzi zvijezde američkog fudbala Patrika Mahomsa (Patrick Mahomes), jer ga je “branila”. Britani Mahoms suprotstavila se obožavateljima njenog muža koji su ju kritikovali zato što je “lajkovala” nekoliko objava podrške Trampu na društvenim mrežama. Patrik Mahoms nije zvanično podržao niti jednog od kandidata.

Ovog vikenda održana je još jedna donatorska večera za demokrate, ovaj put u Soutemptonu, koju su organizovali slavna urednica Voga (Vogue) Ana Vintur (Anna Wintour) i dizajner Tori Burč (Tory Burch).

Nik Ofermen (Nick Offerman), Džejn Fonda (Jane Fonda), Ben Stiller, Kejti Grifin (Kathy Griffin), Džon Stejmos (John Stamos), Ed Helms, Tifani Hediš (Tiffany Haddish) i Ajk Berinholc (Ike Barinholtz) pojavili su se na virtuelnom skupu “Komičari za Haris” prošlog mjeseca. Na skupu je navodno prikupljeno gotovo pola miliona dolara za kampanju potpredsjednice Haris.

Ko je još podržao Kamalu Haris?

Prije nego je američki predsjednik Džo Bajden (Joe Biden) odustao od predsjedničke trke, podržalo ga je mnogo najvećih zvijezda Holivuda, koji su potom svoju podršku dali Haris. Glumica Olivia Rodrigo podržala je Kamalu Haris dijeljenjem videosnimka u koje Haris obećava da će “zaustaviti Trampove ekstremne zabrane pobačaja.” Veliki donator demokrata Džordž Kluni (George Clooney), koji je u eseju objavljenom u New York Timesu pozvao Bajdena da odustane od kandidature, takođe je dao podršku Kamali Haris, a velika Barbra Strejsend (Barbra Streisand) američku potpredsjednicu je podržala zbog njenog obećanja da će se boriti za reproduktivna prava.

Barbra Strejsend, Foto: Shutterstock

Muzičar Džon Ledžend (John Legend), koji je i nastupio na ovogodišnjoj demokratskoj nacionalnoj konvenciji, objavio je da je “više nego spreman” za predsjednički mandat Kamale Haris. Reditelj Spajk Li (Spike Lee), kreator “Zapadnog krila” Aron Sorkin (Aaron Sorkin), reditelj Ken Burns i glumac iz “Zvjezdanih ratova” Mark Hamill takođe su podržali Haris, kao i Rosi O’Donel (Rosie O’Donnell) i Džejmi i Kurtis (Jamie Lee Curtis). Robert De Niro, koji je pozajmio glas reklami za Bajdenovu kampanju, odao je poštovanje predsjedniku zbog njegovog “nesebičnog patriotizma” u izjavi u kojoj nije pomenuo Haris, ali je De Niro takođe rekao da “ne postoji ništa važnije nego da naša zemlja porazi Donalda Trampa na izborima.” Britanska pop pjevačica Čarli XCX (Charli XCX) Haris je učinila popularnom među generacijom Z objavivši na X-u: “Kamala JE brat”, dok je reperica Kardi Bi (Cardi B), koja je u maju rekla da neće podržati Bajdena, takođe svoju podršku dala aktuelnoj potpredsjednici.

Pop pjevačica Keša (Kesha) rekla je da planira u novembru glasati za Haris. Megapopularna Bijonse (Beyonce) nije javno podržala nikoga, ali je timu Kamale Haris dala dozvolu da koristi njenu pjesmu “Freedom” za potrebe kampanje, što je rijetkost za ovu superzvijezdu. Bijonsina majka i preduzetnica Tina Nouls (Tina Knowles) podržala je Haris na Instagramu.

Bivši američki predsjednik Barak Obama (Barack Obama) i njegova supruga Mišel (Michelle), kao i bivši predsjednik Bil Klinton (Bill Clinton) i bivša državna sekretarka Hilari Klinton (Hillary Clinton), takođe su podržali Haris, dok je bivši predsjednik Džimi Karter (Jimmy Carter), 99-godišnjak, navodno svom sinu rekao kako želi doživjeti stoti rođendan samo kako bi mogao glasati za Kamalu Harris.

Podršku su Harris dali i zvijezda serije “Seks i grad” i bivša kandidatkinja za guvernerku New Yorka, Cynthia Nixon, kao i milijarder Mark Cuban, koji je Harrisinog kandidata za potpredsjednika, guvernera Minnesote Tima Walza, opsao kao čovjeka koji “može s vama sjediti za stolom i dobijete dojam da ga poznajete godinama.” Glumac Tony Goldwyn, republikanska politička komentatorica Ana Navarro, komičarka Mindy Kaling i glumica Kerry Washington također su podržali Harris i Walza.

Ko je podržao Trampa?

Bivši profesionalni rvač Halk Hogan (Hulk Hogan) na republikanskoj je nacionalnoj konvenciji prošlog mjeseca dramatično pocijepao majicu, otkrivši da je ispod nje obukao majicu kampanje Trampa i njegovog potpredsjedničkog kandidata Džej Di Vensa (JD Vance). Hogan je Trumpa nazvao “ličnim herojem” i “najboljim predsjednikom SAD-a”.

Halk Hogan, Foto: Shutterstock

Muzičar Kid Rok (Kid Rock) takođe glasno podržava Trampa, a republikanska konvencija izmijenila je njegovu pjesmu “American Bad Ass” i umetnula u nju reference na Trampa. Čelnik UFC-a Dejna Vajt (Dana White) Trampa je nazvao “najčvršćim, najotpornijim čovjekom.” Reperica i rialiti TV zvijezda Amber Rouz (Amber Rose )održala je na konvenciji govor u kojemu je podržala Trampa.

Poznati milijarderi poput Ilona Maska (Elon Musk) i Stiva Vajna (Steve Wynn) takođe su podržali bivšeg predsjednika. Trampa je u nekoliko navrata branio glumac Džon Vojt (Jon Voight). Pjesma repera 50 Centa, “Many Men (Wish Death)” postala je popularna na internetu nakon pokušaja atentata na Trampa prošlog mjeseca, a reper je odgovorio stavivši Trampovo lice na svoj album “Get Rich or Die Tryin”. Iako je to teško nazvati podrškom, 50 Cent je podržao predsjednika 2020, ali vrlo nakratko, kasnije se povukavši. U prošlosti je Trampa podržavao i reper Lil Vejn (Lil Wayne), ali to nije (zasad) učinio i ove godine.

Ko se još nije oglasio?

Među poznatima koji još nisu javno iskazali svoju podršku nalazi se i milijarder Majkl Blumberg (Michael Bloomberg), koji je odluku nazvao “prevažnom da bi se oko nje žurilo”, ali i megazvijezda Tejlor Svift (Taylor Swift), koja je podržala Bajdena 2020. godine, ali ove godine još nije progovorila o tome za koga će glasati.

Mary Whitfill Roeloffs, Forbes

Harris And Trump’s Biggest Celebrity Endorsements: Matt Damon, Lin-Manuel Miranda And More

(Prevela: Nataša Belančić)