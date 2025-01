Hoće li pasti Dodikov budžet?

Odnosi na relaciji predsjednik republika Srpska i gradonačelnik Bijeljina ni u 2025. godini nisu otoplili. Prvi čovjek Bijeljine Ljubiša Petrović podnio je, piše capital.ba dvije inicijative Ustavnom sudu Srpske, procjenu ustavnosti Zakona o budžetskom sistemu i budžeta Predsjednika Srpske Milorada Dodika. Petrović očekuje odgovor Ustavnog suda do kraja februara. U suprotnom, najavio je protest ispred suda u martu.

Petrović je ponovio da Grad Bijeljina nije protiv pomoći za 35 nerazvijenih opština u ovom bh. entitetu, ali je protiv toga da se ta pomoć uzima samo od Bijeljine i Banjaluke, čime će, pojasnio je, njihovi budžeti biti oštećeni za oko 10 miliona KM, pa je to i razlog zbog kojih podnosi inicijativu.

50 posto opština nerazvijeno

“U četiri godine uputili smo zahtjeve nadležnim ministarstvima za infrastrukturne projekte vrijedne više od 42 milionaa KM. Vlada Srpske je na te zahtjeve odgovorila jednokratnim novčanim iznosom od 750.000 KM. Gradska uprava nebrojeno puta se obraćala nadležnim ministarstvima, pismeno i usmeno, za dodjelu sredstava za razne projekte na teritoriji Grada Bijeljina, ali to se nije dogodilo, za četiri Ministarstvo prosvjete i kulture uložilo je samo 55.000 KM u obnovu osnovnih škola u Semberiji. S druge strane, Grad Bijeljina je za ove namjene uložio 3,2 miliona KM, iako je to nadležnost Ministarstva prosvjete i kulture”. kazao je Petrović naglašavajući da se ne govori o krađi preko tri miliona KM iz budžeta Bijeljine i usmjeravanju tih sredstava u nerazvijene i izrazito nerazvijene općine.



“Ko je odgovoran za to što je više od 50 posto opština nerazvijeno, i to onih u kojima vlada grupacija SNSD? Kako je moguće da imamo više od polovine nerazvijenih opština u Republici Srpskoj, kada su na čelu tih nerazvijenih opština uglavnom načelnici koji dolaze iz SNSD-a? Kako je moguće da postoji simbioza vlasti u tim općinama, gdje SNSD vlada na lokalnoj, kao i na republičkoj razini, a one su nerazvijene. Kako je to moguće?”, pita se Petrović.

Ljubiša Petrović, Foto: Grad Bijeljina

Podsjećamo, Vlada RS izvršila je zakonske izmjene prema kojima će blizu 10 miliona KM od poreza na dodanu vrijednost (PDV), namijenjenih Banjaluci i Bijeljini, biti raspoređeno nerazvijenim općinama u RS-u.

Ova odluka izazvala je veliko nezadovoljstvo, zbog čega su, krajem 2024., održani i protesti ispred Gradske uprave Bijeljina. Tada je Petrović i najavio kako će od Ustavnog suda RS-a tražiti prespitivanje zakona koji je Narodna Skupština RS usvojila.

Gavran: Uzeti od banaka i trgovaca, između ostalog

„Prema podacima Upave za indirektno oporezivanje za period januar-oktobar Republici Srpskoj je raspoređeno dvije milijarde i 396 miliona KM, što bi značilo da gradu Bijeljina pripada prihod od PDV-a u iznosu od 44. 359.735,68 KM. Izvšenje po ovom osnovu za prvih 10 mjeseci ove godine iznosi 34.761.359, 83 KM, što je za 9.598.375,85 KM manje“, navode iz kabineta gradonačelnika Bijeljine Ljubiše Petrovića.

Igor Gavran: “Mislim da treba potpuno odvojeno posmatrati pomoć nerazvijenim sredinama i raspodjelu sredstava od PDV-a”, Foto: screenshot N1

“Mislim da treba potpuno odvojeno posmatrati pomoć nerazvijenim sredinama i raspodjelu sredstava od PDV-a”. kaže ekonomski stručnjak Igor Gavran dodajući kako postoji drugi izvor javnih prihoda iz kojih se novac može uzeti i iskoristiti za pomoć nerazvijenim sredinama.

“Ako zakon o neradnoj nedjelji u Federaciji ostane na snazi, moglo bi doći do priliva sredstava u budžet RS-a. Imamo na stolu i ponude takozvanih programa Rasta za Zapadni Balkan, enormna nepovratna sredstva koja su na raspolaganju, a koja propuštamo zbog nespremnosti vlasti da ispuni uslove. Onda imamo mogućnost da se oporezivanjem onih koji su ostvarili ekstra profit u prethodnim godinama i još ga ostvaraju kao banke, kao trgovci koji su iskoristili inflaciju za nerealno povećavanje cijena.Znači, postoji drugi izvor javnih prihoda iz kojih se novac može uzeti i iskoristiti. Uostalom i ova brojna zaduženja entiteta, odnosno krediti koje podižu, prilično je nejasno gdje taj novac odlazi. Očito je da i taj novac postoji, odnosno trebalo bi da postoji i mogao bi se i on upotrebiti za takve neke mjere”, pojašnjava Gavran.