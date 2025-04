Građevinska inspekcija nije znala da se tri godine rekonstruiše stanica u Novom Sadu – niko joj nije javio

Ivan Divac je v.d. pomoćnika ministra građevinarstva zadužen za inspekcijski nadzor od novembra 2022. Kako se može vidjeti iz njegove biografije riječ je o policajcu. Završio je srednju školu unutrašnjih poslova u Sremskoj Kamenici i Policijsku akademiju u Beogradu.



Karijera mu, kako se može vidjeti u objavljenoj biografiji, počinje 2005. Tokom tri godine bio je pomoćnik komandira u policijskim upravama Užice i Prijepolje. Poslovni put ga potom vodi u Beograd gdje je tokom 10 godina radio u Policijskoj upravi Beograd. Osam godina je bio u Odjeljenju za javni red i mir, a dvije godine zamjenik komandira stanice Zvezdara.



Tada dolazi do promjene jer 2018. postaje v.d. sekretara za poslove komunalne milicije u Gradskoj upravi Beograda. Praktično, prvi čovek „komunalaca“ u glavnom gradu. Tu ostaje do pred kraj 2022. odnosno u istom periodu kada je zamjenik gradonačelnika bio Goran Vesić. Dolaskom Aleksandra Šapića na mjesto gradonačelnika u junu 2022. po svemu sudeći za njega nije bilo mjesta u novoj gradskoj administraciji. Smijenjen je, a njegov sekretarijat je postao Sekretarijat za inspekciju, nadzor i komunikaciju.



Šapić je tada iznio niz oštrih riječi na račun komunalne policije i to odjeljenje je nazvao „osinjakom“. Kako prenose mediji iz tog perioda, Šapić je rekao da je komunalna policija postala sve ono što ne treba da bude i pominjao je čak i „reketiranje“ restorana kako bi se izbjeglo pisanje kazni za buku.

Divcu su se tako putevi ponovo ukrstili s Vesićem u Ministarstvu građevinarstva.