Forbes Magazin večeras u 20 sati: Zašto bez zdravog društva nema ni zdrave države

U večerašnjoj misiji Forbes Magazin donosimo detalje sankcija koje su Sjedinjene američke države uvele najvećim ruskim naftnim kompanijama, dok istovremeno iz Evropske unije naglašavaju da od 1. januara članice više ne smiju da uvoze gas iz Rusije.

Sljedeća generacija milionera bit će vodoinstalateri i električari, predviđaju tehnološki lideri – koliko je mlada radna snaga u BiH zainteresirana za zanate.

Gost Forbes Magazina je Samir Bečić, svjetski priznati stručnjak za fitness i zdravlje. Samir je jedan od najuspješnijih Bosanaca i Hercegovaca u Americi. Ovaj istaknuti stručnjak za zdravlje i fitness svojim posvećenim radom stekao je međunarodno priznanje. Posljednjih 25 godina živi i radi u Houstonu, gradu koji je u čast njegovih doprinosa zdravlju i zajednici, dva datuma službeno proglasio kao „Dan Samira Bečića“, te mu dodijelio i službenu titulu Fitnes car. 2023. godine tadašnji predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, Joe Biden, dodijelio mu je predsjedničku nagradu za životno djelo za njegovu iznimnu predanost volontarizmu i doprinos zajednici svojim radom.

Za Forbes magazin Samir osim o svom putu govori zašto je danas važno vježbati i voditi računa o zdravlju, koliko je teško u nezdravom društvu imati zdravu državu, investicijama, ali i šalje poruku mladim poduzetnicima učite od ljudi koji su napravili velike rezultate.

Gledajte Forbes Magazin večeras u 20:00 sati ekskluzivno na N1 televiziji