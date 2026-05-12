Forbes Magazin večeras u 20 sati: Priča o bh. naučnici koja spaja genetiku, zdravlje i biznis – uskoro prodor i na američko tržište

Anela Zorlak-Hujdurović, bh. naučnica, poduzetnica i pionirka u razvoju genetičkog savjetovanja i personalizovane medicine u Bosni i Hercegovini gošća je Forbes Magazina koji se emitira večeras u programu N1 u 20 sati.

Kroz svoj rad već godinama približava genetiku svakodnevnom životu, te nastoji transformisati način na koji pojedinci razumiju svoje zdravlje.

Koliko se genetička testiranja primjenjuju u svakodnevnoj medicinskoj praksi u BiH, koliku bi ekonomsku korist donijela zdravstvenom sistemu zemlje, te šta donosi Crispr tehnologija koja omogućava editovanje, odnosno popravku gena.

Anela govori i o FitGene – prvom pigenetičkom brendu u regiji koji spaja genetiku, nutricionizam, sport i zdrav način života koji je pokrenula s Amrom Džeko, te ove godine planiraju prodor i na američko tržište.

U Forbes Magazinu donosimo i novi izvještaj o evropskom ulaganju 200 milijardi eura u razvoj sektora električnih automobila.