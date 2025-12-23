Forbes Magazin večeras u 20 sati: Nerma Čaluk, Bosanka koja istražuje granice mogućeg u građevinarstvu na Zemlji i Mjesecu

U novoj emisiji Forbes Magazin koja se emitira večeras u 20 sati u programu N1 donosimo ekskluzivni razgovor sa Bosanskom Nermom Čaluk, građevinskom inženjerkom koje pomjera granice mogućeg u svojoj struci. Nerma je građevinska inženjerka konstrukcija u prestižnoj globalnoj kompaniji SOM u San Franciscu, gdje kombinuje vrhunsko inženjersko znanje sa vizionarskim istraživanjima u oblasti lunarnog građevinarstva. Radi na kompleksnim infrastrukturnim projektima širom svijeta, spajajući održivost, inovacije i napredne tehnologije.

Osim što je u saradnji sa NASA-om razvila sveobuhvatan okvir za izgradnju habitabilnih objekata na Mjesecu Nerma je dala i značajan doprinos naprednim istraživanjima u oblasti gradnje mostova.

U emisiji donosimo i vijesti vezano za minimalnu platu u narednoj godini, ali i otkrivamo kako je Elon Musk došao do bogatstva od preko 700 milijardi dolara.