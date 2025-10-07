Forbes Magazin večeras u 20 sati: Kapital, ideje i kreativnost – BiH u znaku inovacija i ideja

U novom izdanju Forbes magazina donosimo detalje sa drugog izdanja konferencije Horizonti kapitala koju je u Sarajevu organizirala ASA Banka u partnerstvu sa Forbes Adria.

Emil Tedeschi, osnivač i predsjednik Uprave Atlantic Grupe – jedne od najuspješnijih i kompanija u jugoistočnoj Evropi, koja posluje i u Bosni i Hercegovini – na konferenciji Horizonti kapitala otkrio je lična iskustva i vrijednosti koje su oblikovale njegov poslovni put. U ekskluzivnom razgovoru govori o lekcijama koje naučio razvijajući biznis, izazovima koji prate regionalno i globalno tržište, ali i značaju poslovnih ideja.

Posjetili smo najveću gaming konvenciju u BiH koja je prošlog vikenda organizirana u Sarajevu. Trodnevni događaj okupio je najširi spektar gejming zajednice, influensera, developera, tehnoloških brendova i sadržaja za mlade, te je i ove godine privukao brojne ljubitelje videoigara, animea, mange i cosplaya.

