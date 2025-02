Firme, nekretnine, automobili: Ovo je 5 najbogatijih političara u BiH

Centar za istraživačko novinarstvo BiH više od jedne decenije bilježi u svojoj bazi podataka imovinu političara. Nailazili su na razne izazove, nerazumijevanje institucija i sakrivanje podataka o njihovoj imovini.

Za Forbes BiH govorila je Jasna Fetahović-Subašić, novinarka CIN-a i njihov fact checker.

“CIN je prije nešto više od jedne decenije počeo raditi na bazi podataka Imovina političara. Osim podataka, sadrži i njihove biografske podatke i o nihovoj karijeri, te imovini koju oni imaju. Danas je to vrijedan izvor informacija i provjerenih podataka sa više od 200 imena.”

Pet najbogatijih političara u BiH

Kaže nam kako je jako teško reći ko je tih pet najbogatijih, zato što vrlo često političari nisu transparenti vezano za sve ono šta oni posjeduju. Osim toga, institucije koje imaju te podatke, nisu otvorene da ih učine dostupnim javnosti.

“Ja sam izdvojila nekih pet imena i moram odmah da se ogradim jer su to ljudi, osim što se bave politikom, koji imaju i privatne biznise. Jedan od novih profila u našoj bazi je načelnik Općine Olovo Đemal Memagić, član Stranke demokratske akcije. On je dugogodišnji načelnik Općine Olovo. Na posljednim izborima mislim da nije ni imao protukandidata, ali je vlasnik jedne uspješne kompanije (op. autora, Alma Ras), čiju vrijednost on procjenjuje na oko 70 miliona KM. Osim toga, gospodin Memagić i njegova supruga imaju nekoliko nekretnina, a u posljednjem imovinskom kartonu se pohvalio da je kupio stan u Hrvatskoj na moru, a kupio je i skupo auto Mercedes Maybach kojeg je platio oko 400 hiljada KM. Njega sam izdvojila prema podacima koji su nam dostupni kao najbogatijeg političara u našoj bazi podataka.”

“Izdvojit ću gospodina Sevlida Hurtića, državnog ministra za ljudska prava, gospodina Vojina Mitrovića, ministra privrede u Vladi RS-a – bio je državni ministar prometa i komunikacija. Onda gospodina Fahrudina Radončića, predsjednika SBB-a BiH, bivšeg ministra sigurnosti i gospodina Zorana Stevanovića, dugogodišnjeg gradonačelnika Zvornika i člana SNSD-a. Danas je narodni poslanik u Skupštini RS-a. To su ljudi koji imaju privatne biznise i imaju vrijednu pokretnu i nepokretnu imovinu.”

