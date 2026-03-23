Denza Z9 GT stiže u Evropu: Vrhunac BYD-a, može se napuniti za nekoliko minuta

Kineski proizvođač automobila BYD narednog mjeseca će u Evropi lansirati premium električno vozilo Denza Z9 GT. Riječ je o tehnološki najnaprednijem luksuzom modelu ovog proizvođača, koji se može napuniti za samo nekoliko minuta, znatno brže od konkurencije danas na tržištu. BYD je još 20. aprila objavio da je isporučen njihov 10.000-ti Denza Z9 GT. Lansiran je u septembru 2024. godine, dostupan u tri PHEV i dvije EV varijante, a koliki interes kupaca je bio pokazuje podatak da je za samo 36 sati nakon lansiranja, zaprimljeno više od 5.000 narudžbi.

Kada je o tehničkim detaljima riječ, Denza Z9 GT dolazi u dvije verzije: hibridnoj (PHEV) i potpuno električnoj (EV). Hibridna verzija kombinuje benzinski i električne motore: benzinski motor od 204 KS, prednji elektromotor od 268 KS i dva zadnja elektromotora od 590 KS, uz Blade bateriju od 38,5 kWh. Ova kombinacija omogućava električni domet do 201 kilometra, a sveobuhvatni domet je 1.100 km.

Unutrašnjost automobila, Foto: BYD

Snaga i performanse

Električna verzija nudi još više snage i performansi. Prednji elektromotor razvija 308 KS, a dva zadnja po 644 KS, uz Blade bateriju od 100 kWh. Za ubrzanje od 0 do 100 km na sat treba samo 3,4 sekunde, dok električni domet iznosi 630 kilometara. Zahvaljujući naprednoj 800V platformi, baterija se može brzo napuniti od 30% do 80% za samo 19 minuta punjenja. Sve ove performanse svrstavaju automobil među moderne premium automobile.

Što se tiče eksterijera, proizvođač dizajnersko rješenje naziva elegancija u pokretu. Nadalje, pametni kokpit definisan vještačkom inteligencijom pokreće BYD 9000 kokpit čip i omogućava povezivanje do 10 ekrana. Tu su 13,2-inčna LCD instrument tabla, četverokraki multifunkcionalni volan, 17,3-inčni centralni ekran osjetljiv na dodir, 13,2-inčni ekran za zabavu suvozača, 50-inčni AR-HUD, digitalni retrovizor i dva ekrana za digitalne bočne retrovizore.

Prema podacima proivođača Z9GT ima najsavremenije 108-zonske ADB farove, upečatljivg dizajna sa jedne strane, sjedala su od napa kože sa masažom, ventilacijom i produženim naslonima za noge. U unutrašnjsti automobila je i ugrađeni hladnjak, s dvostrukim načinom rada (zagrijavanje i hlađenje).

Elegantni karavan dizajnirao je Audijev veteran Wolfgang Egger, Foto: BYD

Direktna konkurencija BMW-u, Audiju i Mercedesu

Prednja i zadnja sjedišta su električno podesiva i imaju grijanje, ventilaciju i funkcije masaže u 10 tačaka. Suvozačevo sjedište u nultoj gravitaciji dolazi sa osloncem za noge koji se može podesiti u četiri smjera. Automobil je također opremljen električnim vratima.

Digitalni bočni retrovizori visoke rezlucije zamjenjuju tradicionalna stakla te vozaču omogućavaju širi i jasniji pogled istovremeno smanjujući mrtve uglove.

Ovaj elegantni karavan koji je u Kini lansiran 2024. godine za 47.450 dolara, dizajnirao je Audijev veteran Wolfgang Egger.

Na evropskom tržištu BYD-ev brend Denza s modelom Z9 GT konkurisat će direktno njemačkom BMW-u, Audiju i Mercedesu.