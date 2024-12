Čije objave na X-u su 2024. skupile najviše lajkova i – koga su veličale?

Četiri najviše “lajkane” objave na X-u ove godine došle su od vlasnika platforme, kontroverznog milijardera Elona Muska, a sve su bile o izabranom predsjedniku SAD-a Donaldu Trumpu. To još dodatno naglašava koliko je Musk iskoristio svoju društvenu mrežu za pojačavanje Trumpove popularnosti.

Najviše “lajkova” na X-u ove je godine dobila fotografija Associated Pressa koju je objavio Musk, a koja prikazuje Trumpa kako, krvavog lica, u zrak diže stisnutu šaku nakon pokušaja atentata u Pennsylvaniji ovog srpnja. Objava je na X-u dobila više od 3,4 milijuna “lajkova”, a nije popraćena nikakvim tekstom.

Ova slika druga je najviše “lajkana” Muskova objava svih vremena, kao i sedma uopće na platformi.

Muskova objava koja je dobila drugi najveći broj “lajkova” – njih 2,6 milijuna, nastala je nedugo prije no što je Trump pobijedio na izborima. Riječ je o fotografiji budućeg američkog predsjednika s Muskom i predsjednikom UFC-a Danom Whiteom uz tekst: ” Budućnost će biti super.”

Treća po redu, koja je dobila 2,4 milijuna “lajkova”, nastala je 6. studenog, a referira se na Trumpovu pobjedu. Na fotografiji Musk salutira američkoj zastavi uz tekst: “Ponovno je jutro u Americi.

Koja Trumpova objava se najviše svidjela korisnicima X-a 2024.?

Iako izabrani američki predsjednik ovih dana uglavnom objavljuje na vlastitoj platformi Truth Social, u nekoliko je navrata tijekom godine objavljivao i na X-u. Daleko najviše “lajkova” prikupila je fotografija na kojoj Trump, u pregači, maše s drive-thru prozora McDonald’sa.

Druge objave koje su donijele najviše pozornosti

Iako su Muskove objave prikupile najviše “lajkova” tijekom godine, YouTuber Mr. Beast autor je objave koja je najviše puta podijeljena, i to ne samo u 2024., već i svih vremena. U objavi je Mr. Beast, čije je pravo ime James Donaldson, rekao kako će dati 25.000 dolara nasumično odabranim korisnicima koji “ovo podijele i počnu me pratiti.” Objava je velikom brzinom podijeljena 3,9 milijuna puta.

Muskove najpopularnije objave ove godine bile su vezane za izbore, no najviše “lajkana” objava svih vremena vezana za izbore došla je s računa aktualnog predsjednika Joea Bidena. On je 20. siječnja 2021. godine objavio “novi je dan u Americi” i prikupio 3,6 milijuna “lajkova.”

Dok njegove objave na X-u privlače ogromnu pozornost i reakcije drugih korisnika, Musk se sve više suočava s optužbama za navodno mijenjanje algoritma platforme kako bi osigurao najveću moguću vidljivost svojih objava. Prošle godine Platformer je objavio kako je Musk zahtijevao velike promjene algoritama stranice nakon što je Bidenova objava tijekom Super Bowla dobila veću pozornost od Muskove.

Autor originalnog članka: Siladitya Ray, Forbes

Link: Elon Musk’s X Posts Were The Site’s Most-Liked Of 2024 – And They Were All About Donald Trump

(Prevela: Nataša Belančić)

