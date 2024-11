Bugatti Mistral srušio svjetski rekord: Za Rimca je 500 kilometara na sat sljedeći cilj (VIDEO)

Mate Rimac do sada je bio prisutan kod obaranja 33 svjetska brzinska rekorda. Ovo je prvi Bugattijev na kojem je sudjelovao. Sin bogatog klijenta iz Indije predložio im je da naprave posebno izdanje Bugattija Mistral, a oni su ga poslušali. Ovaj kabriolet dosegnuo je gotovo 454 kmh, najbrže što je neki kabriolet ikad išao. Rimac razmišljao o probijanju granice od 500kmh, vjerojatno s Tourbillonom.

Posebno izdanje Bugattija Mistral postiglo je brzinu 453,91 kmh i oborilo svjetski rekord za kabriolete. Za izvršnog direktora Bugatti Rimca Matu Rimca, to je bilo prvi put da uživo prati Bugattijevo rušenje rekorda. U životu je već sudjelovao u rušenju pet svjetskih rekorda s nekadašnjom BMW ‘kockicom’. Rimac Nevera prošle godine oborila je 27 rekorda.

Rekord je srušen na stazi u Papenburgu 9. studenog, a automobilom je upravljao Bugattijev službeni vozač Andy Wallace – pobjednik utrke Le Mans 24 Hours. On je u zavoj staze ušao s 200 kilometara na sat, a potom dao maksimum i oborio svjetski rekord.

Specijalni model za rušenje rekorda predložio sin Bugattijevog klijenta

“Tijekom cijelog programa testiranja koji je vodio do ovog trenutka, bilo je nevjerojatno osjetiti koliko je automobil stabilan – imao sam osjećaj da želi ići brže,” objasnio je Andy Wallace. “A kada je riječ o samom trenutku, iskustvo je bilo silno uzbudljivo; osjećajući elementarne sile iz kokpita s otvorenim krovom, zvuk golemog motora W16 koji je izlazio iz lopatica za zrak pokraj mog uha – to je postignuće učinilo nevjerojatno emotivnim. Ovakav rekord pomiče granice automobilskih inovacija i zahtijeva ogromnu usredotočenost, predanost i timski rad za realizaciju. To je pravi dokaz strasti koju svi u Bugattiju gaje za stvaranjem povijesti” – rekao je Wallace.

Top Gear je razgovarao s Matom Rimcem i otkrio kako je do svega došlo da prijedlog sina njihovog klijenta. On im je to predložio na Goodwood festivalu brzine, a oni su se složili da će mu razviti specijalno izdanje za tu svrhu. Klijent već posjeduje dva modela Bugattija koja su rušila rekorde, a sad su za njega napravili i unikatni primjerak Mistrala.

To je ujedno i dobra prilika za opraštanje od benzinskog W16 motora – jedinog 16-cilindarskog motora u automobilima. Bugatti ga je u svojim automobilima koristio već više od 20 godina.

Rimac razgovarao s predstavnicima Michelina

Rimac je razgovarao i s Michelinovim predstavnicima kako bi vidio što sve njihove gume mogu podržati. Između ostalog, upitao ih je koje je maksimalno statičko opterećenje pri nula kilometara na sat na prednjoj i stražnjoj osovini gume na Tourbillonu. Oni su ga upitali zbog čega to pita, a Rimac je za Top Gear rekao kako bi neki tehnički vrlo upućeni klijenti mogli naslutiti zbog čega.

Sljedeće pitanje bilo je može li sljedeći brzinski rekord imati 5 kao prvu znamenku.

Bugatti W16 Mistral² na stazi u Papenburgu; Foto: Bugatti Rimac

Carbuzz navodi i kako je Bugatti izgubio pristup Volkswagenovoj Ehra-Lessien stazi. Ona je dvostruko duža od Papenburga na kojem je postignut novi rekord. Dužina staze nije nebitna, jer olakšava postizanje velikih brzina.

Carbuzz nije došao do službenog odgovora zašto Bugatti više ne može koristiti tu stazu, no za pretpostaviti je da je to zbog toga jer je ona namijenjena isključivo članicama Volkswagen grupe, što Bugatti Rimac nije. Doduše, Volkswagen posjeduje Porsche koji je suvlasnik Bugatti Rimca.

Auto Bojan Bajgorić Šantić, Forbs Hrvatska

Please enable JavaScript