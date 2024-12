Bogatstvo novog američkog predsjednika ove je godine dramatično raslo

Donald Trump u ovu je godinu ušao s velikim pravnim problemima i bogatstvom od 2,5 milijardi dolara. Završava ju kao izabrani američki predsjednik i povratnik na Forbesov popis najbogatijih ljudi u Americi: zahvaljujući svom većinskom udjelu u matičnoj kompaniji platforme Truth Social, njegovo bogatstvo naraslo je na 6,1 milijardi dolara.

Siječanj 2024.

Početkom ove godine, Trumpovo bogatstvo iznosilo je oko 2,5 milijardi dolara. Ono se smanjilo u odnosu na razdoblje njegovog prvog predsjedničkog mandata, kada je doseglo 4 milijarde dolara, iako je bilo manje nestabilno.

26. i 27. ožujka 2024.

Kada je matična kompanija platforme Truth Social, TMTG, izišla na burzu, Trumpovo bogatstvo u samo jednom danu skočilo je s 2,3 milijarde dolara na 6,4 milijarde dolara. Između siječnja i ožujka, bogatstvo mu je palo s 2,5 na 2,3 milijarde uslijed pravnih problema s kojima se susretao. Dionice tvrtke skočile su po izlasku na burzu, a unutar dva dana Trumpovo bogatstvo doseglo je 7 milijardi dolara.

16. travnja 2024.

Dionice tvrtke TMTG dramatično su pale sredinom travnja i tako izazvale pad Trumpovog bogatstva na 3,67 milijardi dolara. Ipak, do kraja mjeseca njihova vrijednost ponovno je počela rasti i dovela do rasta bogatstva novog američkog predsjednika na 7,6 milijardi dolara 30. travnja.

9. svibnja 2024.

Po drugi put u jednoj godini, Trumpovo bogatstvo gotovo dvostruko je naraslo. Doseglo je 8,1 milijardu dolara, najviše u povijesti. Istog dana porota je utvrdila kako je Trump zlostavljao autoricu E. Jean Carroll i dodijelilo joj 5 milijuna dolara odštete. Nekoliko dana ranije, zvijezda filmova za odrasle Stormy Daniels svjedočila je protiv Trumpa na suđenju za isplatu novca u zamjenu za šutnju. Trump je kasnije u tom slučaju proglašen krivim.

31. svibnja 2024.

Trumpovo bogatstvo palo je za oko 300 milijuna dolara na oko 7,5 milijardi dolara nakon što je presuda tuvrdila da je kriv po sve 34 točke optužnice za lažiranje poslovnih spisa.

15. srpnja 2024.

Pokušaj atentata na tada predsjedničkog kandidata Donalda Trumpa u Pennsylvaniji izazvalo je rast dionica TMTG-a, povećavši njegovo bogatstvo za više od milijardu dolara na 6,1 milijardu dolara.

29. listopada 2024.

U najvećem porastu čitave godine, Trumpovo bogatstvo po treći put je doseglo vrhunac od oko 8 milijardi dolara uslijed rasta izgleda za Trumpovu pobjedu na predsjedničkim izborima.

6. studenog 2024.

Trumpova pobjeda na predsjedničkim izborima izazvala je porast njegovog bogatstva na 6,2 milijarde dolara, a bogatstvo mu je tijekom čitavog mjeseca ostalo stabilno na oko 5,1 milijarde dolara.

6. prosinca 2024.

Dok je Trump prvih mjesec dana kao izabrani predsjednik bio fokusiran na tranziciju, bogatstvo mu je do 9. prosinca naraslo na 6 milijardi dolara, a do 16. se popelo na 6,51 milijardu dolara.

Kretanje Trumpovog bogatstva u 2024. godini / IZVOR: FORBES

Koliko je Trump zarađivao kao predsjednik?

Trump je tijekom svojeg predsjedničkog mandata zaradio više nego bilo koji drugi predsjednik u povijesti, izvijestio je Forbes. Između 2017. i 2020. godine njegovi biznisi ostvarili su oko 2,4 milijarde dolara prihoda i oko 550 milijuna dolara zarade.

Koliko Trump troši svake godine?

Trump je u prosjeku svake godine između 2010. i 2019. godine potrošio oko 130 milijuna dolara, izvijestio je Forbes nakon analize bankovnih spisa. U tih gotovo deset godina kupio je važne nekretnine, ali i prilagođeni zrakoplov Boeing 757 kojeg je kasnije imenovao Trump Force One.

Koliko Trump duguje?

Trump ima obveze od više od 1,5 milijardi dolara. Unajmljuje više od 10 nekretnina, uključujući urede u New Yorku. Dužan je i više od 480 milijuna dolara (plus kamate) u sklopu građanske parnice u New Yorku i 92 milijuna dolara koje bi mogao dugovati Carroll zbog kazni.

Ključna pozadina

Truth Social možda je jedno od najvećih Trumpovih postignuća: on je jedini američki političar koji je nagomilao toliko bogatstvo od svojeg političkog statusa i karijere, izvijestio je Forbes u rujnu. Ipak, ta kompanija ne donosi Trumpu samo dobre vijesti. TMTG uglavnom se smatra “meme dionicama”, odnosno dionicama koje nemaju vlastitu vrijednost, već se ona temelji na popularnosti na internetu. U godinu dana zabilježen je neto gubitak od 380 milijuna dolara, a u studenom od 19 milijuna dolara. Cijene dionica očito reagiraju na Trumpovu medijsku i internetsku prisutnost – dramatično kretanje cijena tijekom čitave godine je bilo vezano za njegove izglede na predsjedničkim izborima. Kako je Forbes izvijestio u rujnu, financijska situacija kompanije je “apsurdna.”

Autor originalnog članka: Stephen Pastis, Forbes

Link: Trump’s Net Worth Rose $3,6 Billion This Year – Despite Wild Fluctuations In His Wealth

(Prevela: Nataša Belančić)

