BiH večeras protiv Kanade: Koliko vrijede zmajevi na tržištu

Ilustracija za Forbes BiH: Boris Jovanović, Foto: Shutterstock, Reuters
12. jun 2026. 14:29
Euforija pred početak prve utakmice na Svjetskom prvenstvu, koju će Fudbalska reprezentacija BiH igrati večeras (petak) u Torontu protiv selekcije Kanade, doživljava svoj vrhunac. Dok sportski stručnjaci i analitičari predviđaju mogući ishod dvoboja između selekcije, koja dolazi iz, jedne od tri zemlje domaćina (Kanada, Meksiko, SAD) i BiH, koja se na Svjetskom prvenstvu pojavljuje, drugi put u svojoj historiji (prvi put prije 12 godina, izbornik bio Safet Sušić), transfermarkt, specijalizirani sajt za vrijednost sportskih timova i igrača na tržištu, donosi tržišnu vrijednost bh. reprezentativaca. Podaci su za neke igrače ažurirani krajem maja, a za neke početkom juna ove godine.