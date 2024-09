BiH bilježi nove rekorde u turizmu, sve češći gosti i turisti iz Velike Britanije

Turistička sezona u Bosni i Hercegovine obara rekorde u ovoj godini, čak i one u predpandemijskoj koja je je do tada bila najuspješnija. Statistike su neumoljive – rekordna posjećenost, rekordni broj stranih turista, rekordni promet na Međunarodnom aerodromu Sarajevo. A, upravo ovaj posljednji mogao bi biti razlog sve većeg interesa i posjeta britanskih turista našoj zemlji.

Početkom prošle godine ugledni Guardian je objavio sažetak putopisa kroz nekoliko gradova u BiH, opisujući prirodne ljepote, historijske znamenitosti i kulturološke detalje u superlativima. Tekst naslovljen ‘Zapanjujući krajolik i prekrasni gradovi Bosne i Hercegovine’ čitatelje vodi kroz avanturu Bosnom i Hercegovinom, koja započinje podno planine Cincar i susretom s jedinstvenom igrom bosanskih divljih konja.

Novinarka s dugogodišnjim iskustvom u pisanju putopisa Laura Sanders također je podijelila impresije svog putovanja kroz Bosnu i Hercegovinu u listu Telegraph, kazavši kako se radi o potcijenjenoj destinaciji i “balkanskom autsajderu”, te izvrsnoj i “upola jeftinijoj” alternativi Hrvatskoj.

Tekst pod naslovom “Predivna europska zemlja gdje ručak vani košta manje od pet funti” inspirisan je ne samo financijskom pristupačnošću već i multikulturalnim karakterom bh. gradova i bogatom ponudom bh. kuhinje.

Britanski Telegraph opet je ove godine promovirao prirodne ljepote BiH putopisom kroz njezine planinske vijence, a u sklopu teksta o 15 najboljih odmora za planinare u Europi.

A turistička ponuda naše zemlje privukla je pažnju i britanskih influensera. Nekoliko korisnika TikTok platforme koji su specijalizirani za turizam, Bosnu i Hercegovinu su nazvali potcijenjenom europskom destinacijom, gdje možete uživati u “čarobnim” prizorima. Oni koji su je već posjetili, BiH su opisali kao “raj na zemlji”, koji možete posjetiti za malo novca.

Šta kažu statistike?

O interesu britanskih medija i turista za BiH ne svjedoče samo medijski natpisi i objave na društvenim mrežama, nego i službene statistike.

U periodu od 2021. godine vidljiv je rapidan skok u broju britanskih posjetilaca.

Prema Agenciji za statistiku BiH, u 2021. godini BiH su posjetila 4531 britanska turista. Godinu poslije taj broj se i više nego uduplao (11465), a 2023. godine brojka se utrostručila u odnosu na 2021. (14101). Trend rasta se vidljivo nastavio i u toku ove godine, pa bismo tako, sudeći prema statistikama za prvih šest mjeseci ove godine (8459), na kraju ove godine mogli vidjeti novi rekord.

Međunarodni aerodrom Sarajevo

Nastavak trenda i u narednim godinama?

Faktor kojem zasigurno možemo najviše zahvaliti za masovan interes britanskih turista za istraživanje prirodnih, historijskih i kulturoloških ljepota BiH jeste aviolinija koja povezuje naš glavni grad Sarajevo s Londonom.

Nakon nekoliko bezuspješnih pokušaja uvođenja i održavanja ove aviolinije, oni iz prošle godine su, čini se, urodili plodom.

Niskobudžetni avioprijevoznik Ryanair u novembru prošle godine je predstavio planove za pokretanje operacija s Londonskog Stansteda ka Sarajevu s početkom marta ove godine, i to s tri linije sedmično. Rezultat je to konkursa za subvencionirane letove gdje je britanski avioprijevoznik bio jedan od tri odabrana uz WizzAir i SunExpress.

Upravo na ovoj liniji Ryanair ima konkurenciju u WizzAiru, koji leti na londonski Luton dva puta sedmično, a linija je uspostavljena 25. septembra prošle godine.

Oba avioprijevoznika, od kojih nijedan nema bazu u Sarajevu (WizzAir je svoju zatvorio u novembru 2022.), po svemu sudeći, ostvarili su ‘pun pogodak’ održavanjem linije koja povezuje Sarajevo i London.

Da bi 2024. mogla biti nova rekordna u bh. turizmu svjedoče i impresivne statistike s Međunarodnog aerodroma Sarajevo. U mjesecu augustu ove godine zabilježeno je slijetanje ukupno 259.017 putnika, što je najprometniji mjesec august u historiji njegovog postojanja. Ova brojka predstavlja povećanje od 24,2% u odnosu na isti mjesec 2023. godine.

Osim toga, Međunarodni aerodrom Sarajevo primio je svog milionitog putnika godine početkom augusta, gotovo mjesec i po dana prije nego što je to bio slučaj u 2023. godini.

Statistički podaci i iskustva turista ukazuju na to da su subvencionirane linije za niskotarifne letove uveliko zaslužne za dolazak turista koji do sada nisu bili tradicionalno prisutni u top 10 najbrojnijih stranih posjetilaca u BiH. Može li primjer turističkog ‘buma’ s turistima iz Velike Britanije poslužiti kao dobar primjer za nastavak prakse u subvencioniranju jeftinih avioprijevoznika, kako bi se otvorili putevi iz nekih destinacija ka BiH koje do sada nisu bile značajno zastupljene na statističkoj turističkoj mapi?

O isplativosti za avioprijevoznike govori i podatak da ja Ryanair već potvrdio shemu za ljetnu sezonu 2025., koja počinje 30. marta, a zadržat će liniju London Stansted – Sarajevo na tri rotacije sedmično.

Hoćemo li u 2025. vidjeti novi turistički ‘bum’ i turiste s novih destinacija ovisi o mnogo faktora, ali pristupačnost i dostupnost naše zemlje, između ostalog, i zračnim putem kao najekonomičnijim načinom putovanja u smislu vremena, ali i s ekonomskog aspekta, zasigurno će odigrati bitnu ulogu.

