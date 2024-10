Avatari pomažu Ukrajini da u ratnim uslovima pruži vitalne usluge građanima

Vlada Ukrajine, koja je pod velikim pritiskom zbog rata sa Rusijom, okrenula se realističnim AI-generisanim avatarima. Uz njih pomažu građanima da se snađu sa ključnim društvenim uslugama.



Avatari se pojavljuju u video zapisima generisanim pomoću vještačke inteligencije, s ciljem brzog, širokog i ekonomičnog širenja informacija o novopokrenutoj onlajnplatformi. Ona građanima omogućava pristup penzijskim programima, naknadama za nezaposlene, pomoći za stanovanje, zdravstvenoj zaštiti, pomoći za samohrane majke i drugim socijalnim uslugama. Ovi avatari su dio vladinog napora da proširi digitalne usluge.



„Građani koji borave na privremeno okupiranim teritorijama možda nemaju fizički pristup lokalnim kancelarijama za socijalnu zaštitu”, rekao je Konstantin Košelenko, zamjenik ministra za socijalnu politiku Ukrajine zadužen za digitalni razvoj, digitalnu transformaciju i digitalizaciju, putem e-pošte. „Ovde postaje presudno da postoji mogućnost podnošenja zahtijeva za socijalnu pomoć putem interneta”.

Ada uvijek ljubazna

Ne koriste svi građani socijalne beneficije onlajn, i tu nastupaju video zapisi. U jednom od njih pojavljuje se Ada, ljubazni avatar plave kose. U plavoj je košulji. Objašnjava kako ljudi mogu koristiti novu platformu da kreiraju nalog, podnesu zahtijeve za beneficije i stupe u kontakt sa socijalnim radnicima.



Ministarstvo je snimilo ovaj video koristeći platformu kompanije Synthesia, jedne od sve većeg broja igrača u prostoru AI medijske produkcije. Uključuje, između ostalih, i kompanije kao što su Runway, Ateliere i Leyline.

Synthesia, osnovana 2017. godine sa sjedištem u Londonu, omogućila je Ministarstvu socijalne politike Ukrajine besplatan pristup svojoj platformi. Ona uključuje i biblioteku sa više od 230 AI avatara različitih starosnih grupa. Mogu biti obučeni u poslovnu ili ležernu odjeću. Avatari mogu dobiti AI-generisane glasove iz baze od više od 140 glasova. Govore različite jezike i prenose tonove koje kompanija opisuje kao „veseo”, „lagan”, „nježan”, „oštar” i „zreo”.

Šabloni za video snimke

Synthesia platforma, koju često koriste kompanije za video snimke za orijentaciju i obuku, sadrži alate za uređivanje videa i video šablone. Synthesia video može biti potpuno generisan pomoću vještačke inteligencije. Dijelovi se mogu ručno izmijeniti kako bi se dodale slike ili video materijali koje korisnici postave.

S obzirom na to da je rat počeo u februaru 2022. godine, Ministarstvo socijalne politike nema vremena da iznova snima video zapise svaki put kada je potrebna izmjena. To je rekao Aleksandru Voika, direktor za korporativne poslove i politiku u Sintesiji. Ministarstvo takođe nema finansijska sredstva za angažovanje profesionalnih montažera videa ili za skupu opremu, kao što su visokokvalitetne kamere i studiji za snimanje.



Međutim, Ministarstvo je i dalje željelo da kreira kvalitetne video zapise koji će vjerovatno privući više pažnje nego suvi blokovi teksta.



„Građani bolje reaguju na ovaj format i lako ga konzumiraju putem društvenih mreža kao što su Instagram ili Fejsbuk”, rekao je Voika putem e-pošte. „Ljudi su prirodno programirani da obraćaju pažnju kada neko govori – samo otvorite bilo koju modernu platformu za dijeljenje video sadržaja i primijetićete da više od 90% video zapisa uključuje neku osobu”.



Partnerstvo između kompanije Synthesia i Ministarstva socijalne politike Ukrajine započelo je u maju i do sada je rezultiralo sa oko 10 kratkih video zapisa. Uključuju i nekoliko koji su tokom ljeta obučili 20.000 profesionalaca iz oblasti socijalnih usluga. Zaposleni u ministarstvu, Jegor Čerkun, rekao je da očekuje „mnogo više video zapisa” koji će proizaći iz ove saradnje.



„Naš cilj je da pojednostavimo proces za građane kako bi dobili socijalnu podršku na koju imaju pravo”, rekao je on.

AI portparolka

Ovo nije prvi put da se ukrajinska vlada okrenula AI-generisanim avatarima kako bi dosegla široku javnost. U maju, Ministarstvo spoljnih poslova zemlje imenovalo je AI-generisanu portparolku, prvenstveno da bi oslobodilo diplomate tokom rata. Njeno ime je Viktorija Ši. Njeno prvo ime, kako je objasnila u uvodnom videu, simbolizuje glavni cilj zemlje, „pobjedu Ukrajine”. Njeno prezime je skraćenica od riječi „shtuchniy intelekt,” što na ukrajinskom znači vještačka inteligencija.

