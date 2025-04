Američke carine neće značajno uticati na prodaju i profit Ferrarija

Italijanski proizvođač luksuznih sportskih automobila Ferrari neće imati veliki udar na prodaju i profit u SAD-u, bez obzira na to kakav će novi tarifni režim na kraju nametnuti predsjednik Donald Trump, kažu analitičari.

Britanski Aston Martin, koji se suočava s finansijskim poteškoćama i ostvaruje trećinu svoje prodaje u SAD-u, čini se nešto ranjivijim. Na SAD otpada oko 25 posto Ferrarijeve prodaje.

Najavljene promjene američkog tarifnog režima, koje je privremeno postavljeno na 25 posto, mnogi komentatori u Evropi pozdravili su kao “Smoot-Hawley Act verzija 2.1”. To se odnosi na carine uvedene 1930. Te carine su izazvale globalni trgovinski rat i zaustavile trgovinu. Vjeruje se da je to dodatno uticalo na produženje Velike depresije.

EU negira da su tarife nepravedne

Predsjednik Trump je rekao da želi izjednačiti uslove i zaustaviti ono što on naziva nepravednim tretmanom SAD-a od strane nekih trgovinskih partnera. Ovaj plan za carinu od 25 posto na automobile je inicijalna ponuda u njegovom nastojanju da promijeni ono što on vidi kao nepoštenu trgovinu. Posebno od strane Evropske unije. On želi da ispravi disparitet u sadašnjim tarifama – 2,5 posto u SAD naspram 10 posto u EU. Također želi eliminirati necarinske barijere, često skrivene dijelove evropskih propisa koji diskriminiraju američke automobile i druge proizvode. To sugeriše da će pregovori biti dugi i komplikovani. EU poriče da su njihove tarife nepravedne.

Za Ferrari, uticaj tarife od 25% (sa sadašnjih 2,5%) će biti ograničen. HSBC Global Research je istakao da se carine obračunavaju na osnovu uvozne vrijednosti, a ne konačne prodajne cijene.

“Umjereno povećanje cijena u velikoj mjeri je nadoknadilo smanjenje profita.”

S obzirom da cijena Ferrari Purosangue SUV-a počinje od oko 408.000 dolara, ova povećanja cijena neće imati mnogo uticaja.

Investiciona banka UBS saopćila je da će povećane američke tarife uticati na Ferrarijev globalni profit, ali će nepovoljni kursevi također igrati ulogu i smanjiti njenu procjenu EBITDA za 2025. (zarada prije kamata, poreza, deprecijacije i deprecijacije) za 0,8 procentnih poena na 37,7%.

Ferrari je ispunio knjigu narudžbi

Investiciona istraživačka firma Bernstein zadržala je svoju ocjenu “nadmašuje” na Ferrariju, sa ciljnom cijenom od 575 dolara za dionice.

Ferrari je prošle godine povećao profit na 2,56 milijardi eura (2,67 milijardi dolara) . To je blagi porast u odnosu na EBITDA iz 2023. od 2,28 milijardi eura (2,37 milijardi dolara).

Ferrari je objavio da je njegova knjiga narudžbi puna do 2026. Dakle, svih 799 od 3,6 miliona eura (3,75 miliona dolara) F80 superautomobila je već prodato.

Aston Martin je prošlog mjeseca bio primoran prikupiti dodatna sredstva – 162 miliona dolara od svog predsjednika, Lawrencea Strolla, i prodajom svog udjela u svom timu Formule 1. To je učinjeno kako bi se pokrili rastući gubici i ublažio uticaj američkih carina, navodi Reuters. Stroll je uložio oko 600 miliona funti (777 miliona dolara) u Aston Martin otkako je preuzeo kompaniju 2020. godine.

Stroll je povećao svoj udio na 33% i razmišlja da ga poveća na 35%. To je podstaklo spekulacije da on možda planira potpuno preuzimanje kompanije.

Aston Martin je prijavio prilagođeni gubitak prije oporezivanja od 255,5 miliona funti (330 miliona dolara) za 2024. godinu, u poređenju sa gubitkom od 171,8 miliona funti (222 miliona dolara) prethodne godine. Kompanija se suočila sa smanjenom potražnjom na ključnim tržištima kao što je Kina.

Aston Martin je uveo mjere štednje, uključujući smanjenje globalne radne snage za 5%, s ciljem uštede oko 25 miliona funti, navodi Reuters.

Niall Winton, saradnik Forbesa

