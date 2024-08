ABBA traži od Trumpa da prestane da pušta njihovu muziku na skupovima

Švedska pop grupa ABBA zatražila je od bivšeg američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) da, kako je izvijestilo više mediji u četvrtak, ne pušta njihovu muziku na svojim skupovima pridružujući se tako brojnim drugim umjetnicima koji su tražili isto.

Diskografska kuća grupe ABBA, Universal Music, saopštila je za Reuters u četvrtak da kampanji Donalda Trampa nije data nikakva dozvola ili licenca, te je zatražila da kampanja odmah ukloni video zapise u kojima se muzika švedske grupe puštala na Trampovim događajima.

Prigovor je uslijedio nakon što je jedan švedski list izvijestio da je Trampov tim pustio pjesme „The Winner Takes It All“ i „Money, Money, Money“ na mitingu 27. jula u Minesoti.

Trampova kampanja je demantovala da nije imala prava, rekavši za Forbes da je „imala dozvolu za puštanje muzike grupe ABBA kroz porazum sa BMI i ASCAP,“ dvije organizacije za licenciranje muzike.

Forbes je kontaktirao Universal Music i predstavnike članova grupe ABBA za komentar.

Foto: Shutterstock

Prošlog petka, Foo Fighters su napisali na društvenim mrežama da nijesu dali dozvolu Trampu za pjesmu „My Hero“ – koju je pustio na mitingu u Feniksu prilikom dočeka Roberta F. Kenedija Jr (Robert F. Kennedy Jr).

Ranije ovog mjeseca, diskografska kuća Selin Dion (Celine Dion), Sony Music Entertainment Canada, izdala je izjavu nakon što je Tramp na skupu u Montani prikazao video snimak na kojem Dion izvodi „My Heart Will Go On.“ Izjava je glasila: „na ovaj način upotreba nije autorizovana, a Selin Dion ne odobrava ovu ili bilo kakvu sličnu upotrebu.“

Porodica pokojnog pevača Ajsaka Hejsa (Isaac Hayes) napisala je na mreži X da tuži Trampovu kampanju „za 134 slučaja kršenja autorskih prava zbog neovlašćene upotrebe pjesme ‘Hold On I’m Coming’ na predizbornim skupovima od 2022. do 2024. godine“.

Gitarista grupe The Smiths, Džoni Mar (Johnny Marr), nasljednici Šinejd O’Konor (Sinéad O’Connor), zatim Adele, Kvin (Queen), Vajt strajps (The White Stripes), Elton Džon (Elton John) i Bitlsi (The Beatles) su se takođe usprotivili korišćenju njihove muzike na Trampovim skupovima.

Trampova kampanja je odbacila još jednu tvrdnju muzičara da nije imala dozvolu za korišćenje njihovog materijala. Portparol Trampa, Stiven Čung (Steven Cheung), rekao je za The Hill ove sedmice da kampanja ima prava na pjesmu „My Hero“ i prozvao Foo Fighters na X zbog tvrdnje da oni to nisu odobrili.

Korišćenje muzike zaštićene autorskim pravima na političkim događajima je sporno pitanje jer se većina takvih događaja održava u velikim prostorima koji često imaju licence za „javno izvođenje“ muzike, izvijestio je Pitchfork nakon što su se slični problemi pojavili između Trampa i muzičara 2016. godine. Te licence su često povezane sa organizacijama kao što su Američko društvo kompozitora, autora i izdavača (ASCAP) ili Broadcast Music, Inc. (BMI) i omogućavaju kampanjama da koriste milione pjesama. Međutim, prema Pitchforku, kampanje takođe obično kupuju sopstvene licence kako bi osigurale da mogu koristiti muziku gdje im je potrebna i izbjegle probleme sa licenciranjem.

Čak i ako kampanja ima licencu za javno izvođenje, umjetnik je i dalje može tužiti koristeći zakone o „pravu na javnost“, koji su namijenjeni zaštiti slike javne osobe, prema vodiču ASCAP-a za korišćenje muzike u kampanjama. Umjetnici takođe mogu koristiti argumente zasnovane na Lanhamovom aktu (Lanham Act), koji „pokriva konfuziju ili razvodnjavanje zaštitnog znaka“ kroz neovlašćenu upotrebu, ili načela lažnog odobravanja za pokretanje tužbe.

Molly Bohannon, Forbes

ABBA Tells Trump Campaign To Stop Using Its Music At Rallies—Joining These Artists

