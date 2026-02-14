Historijski posao: Privredni div u usponu naručuje 114 francuskih Rafalea vrijednih 30 milijardi eura

Uz rast odbrambenog budžeta od 15 posto, najveći svjetski uvoznik oružja nastavlja modernizaciju oružanih snaga, a kupnja Rafalea predstavlja ključni dio tog plana. Francuska u tom poslu vidi strateški i gospodarski iskorak, ali i izazov oko industrijskih kompenzacija koje New Delhi traži.

Uoči posjeta francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, Indija je u četvrtak odobrila kupovinu borbenih aviona Rafale, čime je realizirala jednu od svojih najvećih narudžbi. Odobrenje je dio odbrambenog paketa vrijednog 3,6 bilijuna rupija (33 milijardi eura) koji obuhvaća više nabava za različite rodove oružanih snaga. Sam posao kupnje Rafalea vrijedan je 30,2 milijarde eura.

Ministarstvo odbrane nije navelo koliko će zrakoplova biti naručeno, ali lokalni mediji izvijestili su da će Indija kupiti 114 Rafalea, pri čemu će 18 isporučiti proizvođač Dassault, a preostalih 96 bit će proizvedeno u Indiji. Širi paket uključuje i izviđačke avione Boeing P8I Poseidon za mornaricu, protutenkovske mine za kopnene snage te modernizaciju tenkova T-72 i borbenih vozila pješaštva BMP-2 iz sovjetskog razdoblja, piše CNBC.

Ipak, posao još nije zaključen. Francuski predsjednik sada mora ispregovarati tehničke i komercijalne “detalje” ovog ključnog ugovora za francuskog proizvođača aviona.

Prilika, ali i izazov

Indija je već 2015. naručila 36 Rafalea za svoje ratno zrakoplovstvo te dodatnih 26 za mornaricu 2025. godine. Elizejska palača pozdravila je ovaj razvoj događaja kao “vrlo važnu prekretnicu” prema “historijskom” ugovoru, izjavila je predsjednikova savjetnica tokom brifinga uoči Macronova putovanja od 17. do 19. februara. “Razgovori između proizvođača Dassaulta i indijskog ratnog zrakoplovstva će se sada nastaviti. Oni su vrlo pozitivni, ali još uvijek traju”, naglasila je.

Kao najveći svjetski uvoznik oružja, Indija je početkom februara najavila novo povećanje vojnih izdataka od 15 posto, na ukupno 71 milijardu eura. To predstavlja značajnu priliku za francusku obrambenu industriju, čiji poslovni model uveliko počiva na izvozu. Ali, istovremeno je riječ i o izazovu, s obzirom na to da Indija odlučno traži značajne kompenzacije i industrijske protuvrijednosti u zamjenu za takve ugovore, piše Le Monde.

Obnova eksadrile

Očekuje se da će novi borbeni avioni pomoći u nadoknađivanju manjka u indijskom ratnom zrakoplovstvu, koje raspolaže s 29 eskadrila, dok je minimalna potreba 42, prema parlamentarnom izvješću iz 2024. Zračne snage su u septembru 2025. “penzionisale” dvije eskadrile lovaca MiG-21 iz razdoblja Hladnog rata, a očekuje se da će u narednim godinama povući još aviona iz uporabe.

Borbeni avioni Rafale korišteni su u indijskom ratnom zrakoplovstvu tokom sukoba s Pakistanom 2025., kada je, prema izvješćima, najmanje jedan izgubljen u borbi protiv pakistanskih kineskih lovaca J-10C.