Bh. inovacija koja bi mogla riješiti ključni problem urbanog biciklizma – Damir Margeta za Forbes BiH

U kontekstu razvoja pametnih gradova i održivih sistema mobilnosti, biciklistički saobraćaj sve više dobija na značaju kao efikasan, ekološki i prostorno racionalan vid prevoza. Gradovi širom Evrope ulažu napore da povećaju udio biciklizma u svakodnevnim putovanjima, prepoznajući njegov doprinos smanjenju saobraćajnih gužvi, emisija štetnih gasova i opterećenja urbane infrastrukture. Međutim, pored razvoja biciklističkih staza, jedan od ključnih izazova ostaje osiguranje adekvatne i sigurne parking infrastrukture, što direktno utječe na odluku građana da koriste bicikl kao svakodnevno prevozno sredstvo.

U razgovoru sa Damirom Margetom, magistrom saobraćaja i cestovnog inženjerstva na Univerzitetu u Sarajevu, fokus razgovora bio je na njegovoj inovaciji BPARCO – Bicycle Parking Concept, koja bi mogla biti rješenje za neke od ovih izazova.

BPARCO Mobility Arch, lokacija Skoplje, Kameni most na rijeci Vardar, pored spomenika Ćirilu i Metodiju/Darko Asovski

Zaštita od krađe

„Radi se o nekoliko originalnih unapređenja na polju parkirališta za bicikle i električne romobile nedostaje full-safety parkirališta koja omogućavaju poboljšan stepen zaštite od krađe i vandalizma nad parkiranim biciklima“, objašnjava Margeta.

Ističe da je problem krađe bicikala izuzetno izražen na evropskom nivou.

„U Evropskoj uniji se godišnje ukrade oko 4 miliona bicikala, čime se stvara šteta od približno dvije milijarde eura. Međutim, dodatna nepovoljna posljedica krađe i, društveno gledano možda i veći problem, je gubitak prevoznog potencijala u urbanoj mikromobilnosti, jer svaka četvrta žrtva krađe trajno odustaje od daljnje upotrebe bicikla u svakodnevne prijevozne svrhe, čime sveobuhvatne koristi korištenja bicikla ostaju neiskorištene ili u potpunosti izgubljene”, kaže za Forbes BiH.

Primjer bicikla koji je ostao vezan bravom za stalak. Za razliku od BPARCO rješenja, nema dodatnu sigurnosnu opciju/Budimpešta

Dodaje i institucionalni kontekst.

„Sva politička tijela Evropske unije su krađu bicikala navela kao drugu najveću prepreku u ostvarenju cilja udvostručenja biciklističkog saobraćaja do 2030. Godine. Izgradnja sigurnih i na vandalizam otpornih parkirališta prepoznata je i kao jedna od mjera u Evropskoj deklaraciji o biciklizmu koja je sastavni dio šire strategije postizanja klimatske neutralnosti EU-a do 2050. godine.“

BPARCO Rattlesnake model, lokacija Međunarodni centar za djecu i omladinu Novo Sarajevo (Grbavica). Fotografija prikazuje patentirani način osiguravanja romobila.

Govoreći o tehničkom rješenju, Margeta naglašava.

„Moja inovacija omogućava da se jednom standardnom bravom osigura čitav bicikl, odnosno svi njegovi ključni dijelovi, minimalno ram i oba točka, dok su prstenovi na lancima dimenzionisani tako da je moguće istovremeno osigurati i sic. Sami lanci su visoke tvrdoće i žilavosti i otporni su na sječenje, recimo, kliještima za armaturu koja su najčešći alat kradljivaca bicikala.“



Posebno ističe dizajnerski aspekt rješenja.

„Možda je najveći izazov bio preći korak od same inovacije do upotrebljivog proizvoda koji bi neko htio postaviti u svom gradu ili ispred poslovnog objekta. Bio sam svjestan da se parkirališta mikromobilnosti postavljaju prvenstveno u javni prostor grada, gdje nova ideja i funkcija moraju biti opredmećeni dizajnom dovoljno prijemčljivim da zadovolji različite estetke ukuse, a istovremeno bude prepoznatljiv i lako uočljiv biciklistima na lokacijama, što im u konačnici pomaže pri planiranju putovanja. Specifičnost rješenja je estetska integracija lanaca unutar same konstrukcije, oni se uvlače po principu klatna, što predstavlja prvi takav dizajn o ovom polju tehnike.

Sam prototip je predstavljen prvi puta na najvećoj svjetskoj konferenciji o gradskom biciklizmu Velo-city u Ljubljani pod radnim nazivom BPARCO Veriga. Veriga je staroslavenska riječ za lanac. Sada postoji i unaprijeđeni model iste funkcije, ali lakši za proizvodnju”, i kako kaže sagovornik, objedinjuje i dodatnu inovaciju za osiguranje romobila.

BPARCO Veriga, inovantni parkirališni stalak za bicikle sa poboljšanim nivoom sigurnosti.

Drugi problem koji rješenje adresira je vandalizam.

„Riječ je o vrlo nepopularnom fenomenu poznatom kao ‘bike-stripping’, koji predstavlja kombinaciju krađe i vandalizma, gdje se sa bicikala lako otuđuju vitalni dijelovi, prventsveno ram, točkovi ili sjetište, dok osigurani dijlovi ostaju pričvšćeni za parkiralište. Zbog nedostataka postojeće parkirališne infrastrukture, korisnici bi ranije morali nositi dvije ili više brava, što je nepraktično. Ono što na prvi pogled nije vidljivo je, da ovako vandalizirani bicikli, posebno u ekonomski bogatijim zemljama, budu često napušteni na mjestu krađe i, kao jedna vrsta olupine, nekada ostaju na gradskim ulicama mjesecima, pa čak i godinama. Zbog toga, “bike-stripping” osim samih biciklista ugrožava i narušava urbani prostor, izgled i atmosferu gradskih ulica.

Trenutno implementirana u 16 gradova i pet država

U okviru istog koncepta razvijeni su i multifunkcionalni stalci.

„Jedna od inovacija iz portfolija, koja je trenutno implementirana na 85 lokacija u 16 gradova u pet država Zapadnog Balkana, jeste parkirališni stalak za bicikle i električne romobile. Zahvaljujući inovaciji na centralnoj prečki, omogućena je efikasna primjena standardnih i preporučenih brava, tzv. U-brava, osim na bicikle, sada i na električne romobile, čime je omogućeno i pospješeno njihovo sigurno i uredno odlaganje.“

BPARCO Rattlesnake, lokacija Banjaluka, kod Pozorišta/Dragan Kabić Kaba

Objašnjava i problem koji se time rješava.

„Za razliku od bicikala koji imaju zatvorenu konturu rama, električni romobili imaju šasiju odvorene forme u obliku slova ‘L’, što otežava njihovo sigurno zaključavanje na standardnim stalcima pomoću standardnih brava. To povećava rizik od pada, oštećenja, vandalizma i krađe ovih vozila.“

Prednost rješenja je višestruka.

„Omogućeno je da dvije vrste vozila mikromobilnosti sada vrlo efikasno koriste istu infrastrukturu, istu postojeću zabravnu tehniku i istu parkirališnu površinu, što je ključno za napućene evropske i svjetske gradove, gdje ulični prostor mora biti gotovo savršeno iskorišten, te predstavlja dragocjen i često oskudan resurs. Rješenjem se ostvaruju značajne uštede u troškovima, materijalu i energiji, što dizajnu, pored same funkcionalnosti, pridodaje i važnu komponentu održivosti.“

BPARCO Rattlesnake model, lokacija Međunarodni centar za djecu i omladinu Novo Sarajevo (Grbavica)

Govoreći o primjeni, Margeta za Forbes BiH ističe.

„Multifunkcionalni BPARCO modeli, Mobility Arch i Rattlesnake, prema mojim saznanjima predstavljaju rijetku, ako ne i jedinu inovaciju iz oblasti urbane mobilnosti iz Bosne i Hercegovine koja je, osim lokalno, implementirana u drugim zemljama, trenutno u Srbiji, Albaniji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji.“

Na kraju, naglašava i svoj dugogodišnji angažman.

„Od 2012. godine aktivno radim na unapređenju uslova za upotrebu bicikla u Sarajevu kroz udruženje građana Giro di Sarajevo. Kroz profesionalni rad ostvarene su i saradnje na različitim projektima urbane mobilnosti, a trenutno bih izdvojio saradnju sa Dutch Cycling Embassy, jednom od vodećih organizacija za konsalting u oblasti gradskog biciklizma”, kaže na kraju razgovora za Forbes BiH.

