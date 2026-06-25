Dionice proizvođača RAM-a skočile za dodatnih 15% zahvaljujući AI bumu

Američki proizvođač memorijskih čipova Micron ostvario je najprofitabilniji kvartal u historiji kompanije, potvrđujući svoju ključnu ulogu u rastućem tržištu infrastrukture za umjetnu inteligenciju.

Dionice kompanije skočile su više od 15 posto u produženom trgovanju nakon objave poslovnih rezultata za treći kvartal, iako je trgovanje tokom redovne sesije završeno uz blagi pad vrijednosti dionica.

Micron je u trećem kvartalu ostvario prihod od 41,4 milijarde dolara, što je značajan rast u odnosu na 9,3 milijarde dolara iz istog perioda prošle godine. Prilagođena zarada po dionici iznosila je 25,11 dolara, u poređenju sa 1,91 dolar u istom kvartalu godinu ranije, dok je neto dobit dostigla 28,24 milijarde dolara.

Kompanija je za četvrti kvartal prognozirala prihod od 50 milijardi dolara i prilagođenu razrijeđenu zaradu po dionici od 31 dolar.

AI infrastruktura pokreće rast potražnje za čipovima

Investitori koji podržavaju rast Micronovih dionica smatraju da rezultati pokazuju kako će zarada kompanije biti stabilnija nego što su skeptici očekivali. Analitičarska kompanija Vital Knowledge navela je da bi uslovi ponude i potražnje za Micronove proizvode mogli ostati ograničeni najmanje narednih godinu i po dana.

Posebnu ulogu u rastu kompanije imaju High Bandwidth Memory (HBM) čipovi, koji omogućavaju brži rad procesora namijenjenih umjetnoj inteligenciji. Potražnja za ovim komponentama je toliko velika da je Micron rasprodao kompletnu proizvodnju za 2026. godinu kroz ugovore sa AI data centrima.

Ipak, analitičari upozoravaju da bi upravo sposobnost kompanije da odgovori na ogromnu potražnju mogla predstavljati izazov. Vital Knowledge je kao potencijalni rizik izdvojio i očekivano povećanje kapitalnih ulaganja, koje bi u četvrtom fiskalnom kvartalu trebalo iznositi 10 milijardi dolara.

Dionice Microna porasle više od 260 posto od početka godine

Micronove dionice bile su izrazito nestabilne posljednjih sedmica. Globalni pad vrijednosti dionica proizvođača čipova u utorak je oborio vrijednost kompanije za 13 posto, čime su izbrisana prethodna dva dana rasta.

Analitičari JPMorgana naveli su da je pad mogao biti posljedica zabrinutosti investitora uoči objave rezultata, jer se Micronovi izvještaji često smatraju pokazateljem ukupne potražnje za AI tehnologijom.

Nakon objave rezultata, dionice su u produženom trgovanju porasle sa približno 1.050 na oko 1.175 dolara. Iako i dalje postoje pitanja o tome da li je rast vrijednosti kompanije zasnovan na tržišnom zamahu ili stvarnim poslovnim rezultatima, Micron je od početka godine ostvario rast dionica veći od 260 posto, podstaknut globalnim ulaganjem u umjetnu inteligenciju i povećanom potražnjom za njegovim proizvodima.

Antonio Pequeño IV, Novinar Forbesa (link na originalni članak)