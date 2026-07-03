Od automobila do robotike: Kako Hyundai koristi Svjetsko prvenstvo za redefinisanje svog brenda

Kao najveći proizvođač automobila u Južnoj Koreji, Hyundai Motor Group je prepoznatljiv po svojim vozilima. Međutim, kao jedan od dugogodišnjih komercijalnih partnera FIFA-e, kompanija sada koristi pozornicu Svjetskog prvenstva kako bi objavila novi fokus: robote.

Ta ambicija je jasno prikazana u FIFA muzeju u New Yorku na kultnom Rockefeller Plaza 50, gdje robotski pas pozdravlja posjetioce na ulazu, dok humanoidni robot Atlas pozira s nogometnom loptom. Hyundai je također objavio dokumentarac o obuci Atlasa da igra nogomet, dok robotski psi patroliraju stadionima radi dodatne sigurnosti.

Atlas is in the building, or should we say in the stadium.



Ready to make its moment at FIFA World Cup 2026™️!#Hyundai #NextStartsNow #BostonDynamics #Atlas #FIFAWorldCup pic.twitter.com/EvQ2bSHWet — Hyundai Motors Indonesia (@hyundaimotorid) July 3, 2026

Ova neprekidna demonstracija šalje jasnu poruku da se Hyundai transformiše u kompaniju za robotiku. Ambicije su počele 2020. godine akvizicijom kontrolnog udjela u kompaniji Boston Dynamics. Od tada, kompanija pozicionira robotiku kao ključni stub svoje budućnosti, ulažući u robote za automatizaciju fabričkog rada.

Radnički buntovi i budućnost automatizacije

Ovaj napor, međutim, prate kontroverze. Plan Hyundaija da opremi fabrike u Južnoj Koreji robotima naišao je na oštar otpor sindikata koji strahuje da će humanoidni roboti zamijeniti radnike. Nakon što su pregovori o platama i raspoređivanju robota zastali, sindikat je u srijedu uvjerljivo izglasao odobrenje štrajka.

Hyundai abre el "FIFA Museum Presentado por Hyundai en la plaza Rockefeller Center en Nueva York. La inauguración reúne la historia de la Copa Mundial de la FIFA y la experiencia para fanáticos a través de la invitación.#fifaworldcup2026 #fifa #hyundai #football #robotica pic.twitter.com/oPZ0X7876G — Future Axion | Mobility (@FutureAxion) June 28, 2026

Industrijska akcija ovog utjecajnog sindikata mogla bi koštati kompaniju stotine miliona dolara. Ovaj radni spor je značajan jer bi se mogao prenijeti i na SAD, gdje Hyundai planira rasporediti više od 25.000 robota Atlas do 2028., počevši od fabrike u Georgiji.

Zbog toga je PR kampanja tokom prvenstva ključna. Unutar FIFA-inog muzeja, posjetioci posmatraju robote s divljenjem, posmatrajući minijaturne Atlas figure kako rekreiraju golgeterske proslave Lionela Messija, Son Heung-mina i Cristiana Ronalda. U budućnosti koju vidi korejska kompanija, Hyundai obećava optimizam u kojem robotika donosi uvid u novu energiju i mogućnosti, navodi Politico.

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