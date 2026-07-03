Goldman Sachs predviđa da će AI ukinuti 15 miliona radnih mjesta u SAD-u

Umjetna inteligencija dolazi po milione američkih poslova, ali to ne znači da će rad nestati zauvijek.

Joseph Briggs, šef tima za globalnu ekonomiju u Goldman Sachs Researchu, izjavio je u podcastu “Exchanges” da očekuje da će oko 9% američke radne snage biti premješteno uslijed usvajanja AI-ja širom ekonomije. To odgovara brojci od 15 miliona radnika koji će morati napustiti trenutne pozicije i pronaći nove poslove.

U sektorima poput tehnologije, menadžment konsaltinga i grafičkog dizajna, AI već smanjuje mjesečni rast zapošljavanja za 10.000 do 15.000 radnih mjesta. Ipak, Briggs odbacuje ideju o trajnom nestanku poslova, naglašavajući da se pažnja fiksira na uništena radna mjesta dok se ignorišu ona koja nastaju.

Historija pokazuje da je u posljednjih 80 godina oko 85% rasta zaposlenosti vođeno tehnološkim kreiranjem novih pozicija. Na tržištu gdje se godišnje stvori oko 30 miliona i uništi 29 miliona poslova, ubrzanje kreiranja od samo 5% bilo bi dovoljno da apsorbuje sve radnike koje AI istisne.

S druge strane, Neil Thompson s MIT-a smatra da će tranzicija biti sporija. Da bi se AI sistem usvojio, on mora imati pristup pravim informacijama, što je teško u oblastima poput medicine zbog ispravnosti, i mora biti dovoljno jeftin. On ističe da se većina poslova može djelimično automatizovati, ali ne I potpuno eliminisati.

Kao primjer navodi GPS koji je automatizovao znanje taksista o rutama: plate su pale, ali je broj vozača eksplodirao.

Ova transformacija dolazi u trenutku kada zapošljavanje usporava. Junski izvještaj pokazao je da je američka ekonomija dodala samo 57.000 poslova, što je upola manje od očekivanja, dok je stopa nezaposlenosti pala na 4,2% uglavnom zbog odlaska radnika sa tržišta rada, navodi Business insider.