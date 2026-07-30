Qualcomm pod pritiskom AI buma: Pad prodaje pametnih telefona oborio prihode i dobit

Američki dizajner čipova Qualcomm zabilježio je pad prihoda i profita u posljednjem kvartalu, nakon što je slabljenje globalnog tržišta pametnih telefona i rast cijena memorijskih komponenti pogodio jedan od ključnih segmenata poslovanja kompanije.

Qualcomm je za kvartal završen krajem juna prijavio prihod od 9,9 milijardi dolara, što predstavlja pad od četiri posto u odnosu na prethodni period, ali je rezultat ipak nadmašio očekivanja analitičara Wall Streeta koji su prognozirali prihod od 9,7 milijardi dolara.

Kompanija očekuje da će u tekućem kvartalu ostvariti prihod između 9,7 i 10,5 milijardi dolara, pri čemu je sredina tog raspona približno u skladu s tržišnim očekivanjima od oko 10 milijardi dolara.

Najveći udar osjetio je Qualcommov segment čipova za pametne telefone. Prihod iz ovog poslovnog područja pao je 20 posto na godišnjem nivou, na pet milijardi dolara.

Izvršni direktor Cristiano Amon priznao je da kompanija posluje u “izazovnom okruženju memorije i ponude”, koje povećava troškove proizvodnje i ograničava potražnju.

Neto dobit kompanije pala je 25 posto u odnosu na isti period prošle godine, na dvije milijarde dolara.

Pad rezultata dolazi u trenutku kada cijela industrija poluvodiča osjeća posljedice ogromnih ulaganja tehnoloških kompanija u umjetnu inteligenciju. Iako Qualcomm pokušava proširiti poslovanje na čipove za AI podatkovne centre, upravo rast ulaganja u ovu oblast dodatno je opteretio lanac snabdijevanja elektronikom i povećao cijene komponenti.

Amon ipak očekuje da će Qualcommovi prihodi izvan tržišta pametnih telefona, uključujući automobilski sektor i podatkovne centre, dostići 40 milijardi dolara do fiskalne 2029.

Nakon objave rezultata dionice Qualcomma pale su oko pet posto u trgovanju nakon zatvaranja berze.

AI entuzijazam pod pritiskom proizvođača čipova

Rezultati Qualcomma dolaze u trenutku kada su dionice proizvođača poluvodiča posljednjih sedmica počele gubiti vrijednost nakon snažnog rasta u prvoj polovini godine.

Philadelphia Semiconductor Index, koji prati najveće američke proizvođače čipova, ove sedmice pao je više od 10 posto, dok je u odnosu na rekordni nivo iz juna niži više od 25 posto.

Investitori sve više preispituju održivost velikog vala ulaganja u umjetnu inteligenciju koji je posljednjih godina najviše koristio kompaniji Nvidia, čija je tržišna vrijednost narasla sa približno 400 milijardi dolara na oko 4,6 biliona dolara u samo tri godine.

Južnokorejski proizvođač memorijskih čipova SK Hynix također je objavio slabije rezultate od očekivanih, dodatno povećavajući pritisak na sektor.

Za razliku od Qualcomma, britanski dizajner čipova Arm Holdings zabilježio je snažan kvartal. Kompanija je prijavila prihod od 1,3 milijarde dolara, što je rast od 22 posto na godišnjem nivou, dok za naredni kvartal očekuje prihod od 1,4 milijarde dolara.

Izvršni direktor Arma Rene Haas izjavio je da su prihodi od licenci za data centre više nego udvostručeni, dok potražnja za novim “AGI CPU” čipom premašuje očekivanja.

Arm je tradicionalno poznat po dizajnu arhitektura koje druge kompanije koriste za izradu vlastitih procesora, posebno u mobilnim uređajima. Međutim, kompanija je posljednjih godina sve snažnije usmjerena prema AI infrastrukturi, što ju je zaštitilo od pada tržišta pametnih telefona.

Kompanija je povećala prognozu prihoda za svoj novi procesor, koji bi trebao biti lansiran naredne godine, a među prvim korisnicima očekuju se Meta Platforms i OpenAI.

Qualcomm i Arm žele dio tržišta kojim dominira Nvidia

Qualcomm i Arm nastoje zauzeti dio tržišta AI procesora koje je posljednjih godina eksplodiralo zahvaljujući potražnji za naprednom infrastrukturom umjetne inteligencije.

Qualcomm je prošle godine predstavio svoje procesore za AI data centre, a u junu je objavio da je Meta Platforms postao prvi veliki tehnološki kupac njegovih rješenja.

Kompanija istovremeno pokušava smanjiti ovisnost od tržišta pametnih telefona, posebno dok se približava kraj dugoročnog ugovora s Apple o isporuci modema za iPhone uređaje.

Rast cijena memorijskih čipova posebno je pogodio proizvođače jeftinijih pametnih telefona, dok su premium brendovi poput Applea i Samsung Electronics bolje podnijeli pritisak, navodi FT.

Prema podacima Međunarodne korporacije za podatke (IDC), globalne isporuke pametnih telefona pale su 6,7 posto u drugom kvartalu, što je drugi uzastopni kvartal pada. Jedine velike kompanije koje su zabilježile rast bile su Apple i Samsung.