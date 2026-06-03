Goldman Sachs upozorava: AI privlači stotine milijardi dolara ali profit još nije na vidiku

Umjetna inteligencija nastavlja privlačiti ogromne investicije i bilježiti brz tehnološki napredak, ali pitanje njene stvarne isplativosti za kompanije ostaje otvoreno, upozorio je Jim Covello, direktor globalnog istraživanja tržišta kapitala u Goldman Sachsu.

Govoreći u podcastu “Exchanges”, Covello je izjavio da se poslovni argument za ulaganja u AI posljednjih godina nije učvrstio, već je postao još teže dokaziv. Prema njegovim riječima, kako kompanije nastavljaju povećavati izdvajanja za razvoj i implementaciju AI tehnologija, raste i nivo profita koji bi trebalo ostvariti kako bi se opravdala ta ulaganja.

Njegovi komentari dolaze u trenutku kada tehnološke kompanije ulažu stotine milijardi dolara u AI infrastrukturu, dok američki berzanski indeks S&P 500 dostiže nove rekordne nivoe. U međuvremenu, investitori i dalje raspravljaju o tome može li umjetna inteligencija generisati povrate koji bi opravdali obim trenutne potrošnje.

Covello priznaje da je nekoliko trendova premašilo njegova očekivanja. Potrošači su brže prihvatili AI alate nego što je predviđao, modeli umjetne inteligencije razvijaju se ubrzanom dinamikom, a kompanije nastavljaju povećavati budžete za ovu tehnologiju.

REUTERS/Brendan McDermid

Najveći dobitnici zasad su proizvođači čipova

Ipak, prema njegovoj ocjeni, najveći ekonomski benefiti do sada su završili kod proizvođača poluprovodnika i čipova, dok ostatak AI ekosistema još nije pokazao slične finansijske rezultate.

“Sva ekonomska vrijednost nastavila se slijevati prema kompanijama koje proizvode poluprovodnike2, rekao je Covello.

On ističe da se trenutni ciklus razlikuje od ranijih tehnoloških revolucija, kada su proizvođači čipova napredovali zajedno sa svojim kupcima. Danas, tvrdi, kompanije koje se nalaze više u AI lancu vrijednosti još nisu dokazale da mogu ostvariti proporcionalne povrate na ulaganja.

Veliki pružaoci cloud usluga nastavljaju povećavati kapitalna ulaganja povezana s AI-em, uprkos tome što tržište još čeka jasne dokaze o značajnim prihodima koje bi takve investicije trebale donijeti.

Covello smatra da značajan dio potrošnje pokreće strah od zaostajanja za konkurencijom. Kako navodi, kompanije ulažu kako ne bi propustile potencijalnu tehnološku revoluciju koja bi mogla promijeniti tržišne odnose.

Na kraju, zaključuje da će industrija morati dokazati da ogromna ulaganja mogu generisati stvaran profit, jer se svaka poslovna investicija dugoročno mora pretvoriti u održiv finansijski povrat, piše Business Insider.