Fenomen Labubu vrijedan 45 miliona dolara: Nakon lansiranja mini verzije prihodi porasli za 250 posto

Euforija u vezi lutke Labubu nije splasnula ni nakon šest godina, otkako ju je kineska kompanija Pop Mart lanisrala na tržište. Prodaja je, prema izjavi kompanije, dodatno porasla, nakon što je u augustu predstavljena mini verzija lutke. Tromjesečni globalni prihodi (juli, august, septembar), porasli za 250 posto.

Prihodi izvan Kine, najvišee su porasli u SAD – u, za 1.200 posto, prenosi BBC, a u Evropi za 700 posto.

No, ne raste samo prodaja ovih krznenih gremlina sa krivim zubima, koji su napravljeni kao stvorenje iz bajke koja nalikuju na kombinaciju čudovišta i šumskog vilenjaka, već i dionice Pop Marta. U srijedu su u Hong Kongu porasle za 5.5% , te je vrijednost kompanije na berzi iznosila oko 45.5 milijardi dolara.

Labubu kao modni dodatak, Foto: Reuters

Popularnost lutke

Brend Labubu je 2015.godie kreirao Kasing Lung, ilustrator i dizajner igračaka iz Hong Konga, a od 2019., ga proizvodi Pop Mart u Kini. Do 2025. godine, lansirano je više od 300 različitih figurica/modela Labubu-serije. Zanimljivo je da se lutka Labubu prodaje u zatvorenoj “misterioznoj” kutiji (blind boxes), te da nije moguće vidjeti koji model lutke ste kupili dok je ne otvorite. Tako su privukli i kolekcionare.

Fiktivni lik Labubu je dobrodušan, ali pomalo haotičan, sa karakterističnim licem koje ima šiljate uši, velike oči i osmijeh koji otkriva devet zuba.

Ne favoriziraju je samo djeca već i odrasli celebrityji – Kim Kardashian, Mariax Carey, David Beckham, Lisa iz K-pop benda Blackpink, samo su neki od njih, zbog čega je lutka postala i dio pop kulture.

Foto: Reuters

Prema nekim izvorima, prošle godine proizvodni kapacitet za plišane igračke povezan sa Labubu-markom dosegao je oko 3 miliona mjesečno, a u 2025. planirano i do 30 miliona mjesečno.

Popularnost lutke i potražnja na globalnom tržištu otvorili su vrata i crnom tržištu kopija lutkica. Kako prenosi BBC, hiljade lažnih artikala za ovaj brend preplavile su Veliku Britaniju posljednjih mjeseci, a statistika koju je ranije ove godine objavilo britansko Ministarstvo unutrašnjih poslova otkriva da je od 259.000 lažnih igračaka koje je Granična policija zaplijenila 2025. godine, oko 236.000 bilo lažni Labubu.

Foto: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

Ispred Transformersa, Barbie i Hello Kitty

Usljed izvještaja kako se među kupcima dešavaju i svađe u vezi lutke, Pop Mart je bio primoran da u 16 prodavnica u UK obustavi prodaju, te se sada lutke prodaju putem online sistema lutrije.

„U ovom trenutku više nije bitno da li objektivno ili subjektivno mislim da je to dobro. Zapravo postoji društveni konsenzus širom svijeta da je ovo popularno, da je ovo hit“, prenosi Wierd izjavu Amber Zhang, partnerice i analitičarke u kompaniji za analizu podataka sa sjedištem u Pekingu, koja priznaje kako u početku nije mogla shvatiti zašto su i potrošači i tržišta poludjeli za plišanom lutkom rangiranom odmah iza Disneyja i Nintenda, a ispred Transformersa, Barbie i Hello Kitty zajedno.