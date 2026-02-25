Odmor kao terapija: Zašto u 2026. biramo radost umjesto rute

Nauka nam poručuje da nam je svima potrebno više igre u životu, posebno na odmoru.

U 2026. godini putnici pakuju osjećaje. Talas emocionalnog turizma mijenja način na koji razmišljamo o slobodnom vremenu. Sve češće biramo iskustva koja bude radoznalost i radost, umjesto stare filozofije „vidjeti sve“. A kako istraživanja potvrđuju da je igra jednako važna kao i san, možda je vrijeme da preispitamo kako i koliko često odlazimo na odmor.

Odmor vođen emocijama i „vibrom“

Veliki trendovi u turističkoj industriji 2026. godine pokazuju da emocije sve više postaju pokretač rezervacija, umjesto pukog „čekiranja“ destinacija s liste želja.

Istraživanje platforme ALL Accor iz 2026. godine navodi da 25% ispitanika započinje potragu za putovanjem s određenim osjećajem ili atmosferom na umu. Istovremeno, Condé Nast Traveler ističe da trendove obilježavaju nostalgija, društvena putovanja usmjerena na ljude i praktična, interaktivna iskustva.

No, iza emocija krije se nešto još dublje, potreba za igrom. Muzeji od London do Washington uklanjaju eksponate iz staklenih vitrina i dopuštaju posjetiocima da ih dodiruju i doživljavaju svim čulima. Accorovo istraživanje govori i o rastućem trendu „hiper-igrališta“, gdje putnici traže dopaminske podražaje za svoje unutrašnje dijete. Primjer za to je restoran-platforma u Dubai, smješten 50 metara iznad tla.

Slične zaključke donosi i izvještaj Hilton 2026 Trends, koji postavlja pitanje ne „gdje idemo“, nego „zašto putujemo“. Studija provedena nad 14.000 putnika iz 14 zemalja, u partnerstvu s Ipsos, pokazuje jasan zaokret od filozofije „više je više“ ka promišljenijim, namjernim iskustvima.

Jedan od ključnih nalaza jeste da roditelji planiraju odmore očima svoje djece, budeći vlastiti osjećaj radoznalosti i igre. Porodična putovanja sve više naginju spontanosti, čuđenju i zajedničkom doživljaju. Putnici traže mir, kulturu i povezanost.

Snaga „odmora bez plana“

Sve to ide u prilog takozvanom „odmoru bez obaveza“, koji je, prema pisanju The Washington Post, bliži wellnessu nego lijenosti. To „nije dosada, ignorisanje lokalne kulture niti odricanje od avanture. To je davanje sebi vremena i prostora za mentalni reset.“

Radi se o isključivanju, o vremenu za razmišljanje, umjesto stalnog sabiranja onoga što smo vidjeli i uradili.

Ovaj trend također naglašava potrebu za ljudskim kontaktom, posebno tokom odmora. Studija organizacije AARP iz 2025. godine pokazala je da se 40% odraslih Amerikanaca osjeća usamljeno (u odnosu na 35% iz 2018), dok je grupa od 45 do 59 godina najusamljenija, čak 46%. Putovanja postaju način da obnovimo ljudske veze izvan svakodnevice.

Nauka o igri i zdravlju

Brojna naučna istraživanja potvrđuju da je igra osnovna potreba, kako za djecu, tako i za odrasle. Ona poboljšava kognitivne sposobnosti, podstiče kreativnost i jača međuljudske veze. Nedostatak igre može imati ozbiljne zdravstvene posljedice.

Psihijatar Stuart Brown izjavio je za Newsweek: „Postoji razumna biološka paralela između nedostatka sna i nedostatka igre, zbog čega smatram da je igra javnozdravstvena potreba. Nedostatak igre je vrlo stvaran fenomen.“

Drugim riječima, nije riječ samo o potrebi za više igre, nego i o tome da zaista iskoristimo plaćeni godišnji odmor. Kako piše Newsweek, „Amerikanci godinama izbacuju igru iz svojih pretrpanih rasporeda, prosječna odrasla osoba danas radi više sati nego engleski seljak iz 14. stoljeća.“

U Sjedinjenim Državama radnici koriste tek oko 48% svog plaćenog godišnjeg odmora. Nasuprot tome, u Evropi je korištenje godišnjeg odmora zakonski bolje zaštićeno i doseže blizu 90%. Oni koji nemaju finansijskih prepreka uglavnom iskoriste sav svoj zakonom zagarantovani odmor.

Zašto su prvi trenuci najvažniji

Istraživanja pokazuju da su turisti najsretniji prvi put kada nešto dožive tokom odmora, prvi pogled na more, prvo kupanje u hotelskom bazenu, prvi gutljaj koktela. Prema podacima koje prenosi The Guardian, osjećaj radosti u prosjeku doseže vrhunac 43 sata nakon početka odmora. To ne znači da ostatak putovanja nije ugodan, ali intenzitet sreće ne raste.

Zato se sugeriše da bismo mogli imati više koristi od nekoliko kraćih odmora tokom godine, kako bismo više puta doživjeli taj „prvi put“.

Nova filozofija putovanja je jednostavna, igraj više, planiraj manje. Najsretnija putovanja, podsjeća nas nauka, ona su na kojima ponovo otkrivamo čuđenje i svjesno stvaramo prostor za radost.

Jer ako igra jača naše zdravlje i sreću, zašto je ne bismo utkali u svaki svoj odmor?

