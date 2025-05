Iris Knobloch, prva žena predsjednica najprestižnijeg filmskog festivala u Cannesu: Kako je pravnica završila u svijetu filma

Iris Knobloch prva je žena predsjednica najprestižnijeg filmskog festivala u svijetu – Cannes Film Festival. Ova bivša, direktorica u Warner Bros. Francuska, na ovu poziciju je došla nakon Pierrea Lescurea 2023. godine, a sada je jednoglasnom odlukom Upravnog odbora Festivala dobila i drugi mandat koji će trajati do 2028. godine.

U izjavi nakon reizbora poručila je da će štititi umjetničku izvrsnost, kreativne slobode i humanističke vrijednosti Festivala. Važno joj je da nezavina selekcija filmova ostane zaštićena i da Cannes i dalje bude mjesto preplitanja filmske kreativnosti i tehnološke inovacije. Također, ostat će posvećena osiguranju Festivala kao mjesta za sve i mjesta jednakosti, te osnaživanje žena da pokažu svoju kreativnost.

A, to se moglo vidjeti već iz zvanične selekcije filmova koji se nalaze u takmičarskom programu, gdje će se šest rediteljica boriti za Zlatnu palmu.

Rođena je u Minhenu. Otac joj je bio Poljak, a majka Njemica iz Minhena. Kada se prosjeća roditelja kaže kako su mnogo insisitirali na obrazovanju, jer su smatrali da ono donosi nezavisnost.

“Obrazovanje znači slobodu”

„Obrazovanje je značilo slobodu – slobodu da izabereš svoj poziv i da imaš uspješnu karijeru. Sestra mi je postala doktorica, brat advokat, roditelji su bili jako ponosni“, kaže u intervjuu za Le Monde.

Knobloch je završila pravo, koje je smatrala zanimanjem koje će joj donijeti sigurnost u životu, no, oduvjek je njegovala ljubav prema kinu. I, desit će se da će je firma u kojoj se zaposlila u Njemačkoj, poslovno poslati u SAD na usavršavanje.

„Firma me zatim poslala u Los Angeles na šest mjeseci. Nakon tih šest mjeseci, nisam htjela nazad. Osjećala sam da moje iskustvo nije gotovo, i ostala sam. U toj firmi sam zastupala Warner, koji me kasnije zaposlio. Tamo sam radila 25 godina“, sjeća se ona.

Nakon što je promijenila nekoliko adresa, svoj dom je pronašla u Parizu, gdje živi posljednjih 18 godina.

Budući da nije željela upasti u rutinu, napustila je Warner Bross, pokrenula je investicioni fond, a onda, sasvim neočekivano, dobila poziv da preuzme vodstvo festivala u Cannesu. “Nisam ni znala da Ministarstvo kulture traži nekoga,” kaže. Iako je decenijama bila dio filmskog svijeta, nikada nije zamišljala da će doći na rukovodeće mjesto festivala.

Većinu karijere bila je, priča za Le Monde, jedina žena za stolom. „Ponekad to može biti prednost. Možete ponuditi drugačiji glas, naročito u kreativnom svijetu. Ali to je i ogroman pritisak. Često sam osjećala da moram više dokazivati svoju vrijednost nego muškarci“, govori i dodaje: Kada žena traži unapređenje, to se percipira negativno, dok je za muškarce to normalno. Projekti s velikim budžetima se također lakše povjeravaju muškarcima. Nevjerovatno je da je trebalo 75 godina da Canneski festival dobije predsjednicu! Kako nisam dolazila iz “unutarnjeg kruga”, morala sam još jednom dokazati da sam prava osoba. Nisam sigurna da bi muškarac to morao.“

U muškom svijetu

U poslovnom svijetu svoju reputaciju je gradila u WarnerMedii, gdje je imenovana i za šeficu studijskih operacija u Francuskoj, Njemačkoj, Beneluksu, Austriji i Švicarskoj. Zadatak joj je bio da nadzire poslovanje, između ostalog i komercijalne i marketinške aktivnosti firme. U svijet filma Iris je ušla tako što je, dok je radila za Warner, dala šansu projektu, kojem većina filmadžija ne bi, ili barem ne bi željeli rizikovati da li će postići uspjeh ili ne. Podržala je film The Artist, Michela Hazanaviciusa, tako što je izlobirala da on uđe u takmičarski program Cannes Film Festivala. Ova podrška je bila značajna, jer na papiru, film nije imao neke šanse.

Za producenta, Thomasa Langmanna, taj film nije bilo lako snimiti, sjeća se ona u intervju za Le Monde – nije imao scenarij ni dijaloge jer je film nijem. Imao je samo jednostavnu bilješku s namjerom, bilo ga je gotovo nemoguće zamisliti. „Jednog dana, ponudio mi je da pogledam probnu projekciju plesne scene između Bérénice Bejo i Jeana Dujardina. Taj čarobni trenutak duboko me dirnuo. Rekla sam sebi: “Vau, kako je ovo lijepo!”.

Foto: Reuters

Vjerovala je instinktu i nije pogriješila. Film je na kraju postigao veliki uspjeh i osvojio čak pet Oscara, uključujući i Oscara za najbolji film.

„Taj trenutak naučio me da se u kinu, kao i u životu, mora imati hrabrosti i vjere u sebe – jer ne postoji magična formula, samo osjećaj da svjedočite nečemu izuzetnom.“

Šta donosi ovogodišnji Cannes, čije 78. izdanje će biti održano na slavnoj La Croisette od 13. do 24. maja?

Za Zlatnu palmu borit će se 19 filmova, ove godine značajan je broj žena rediteljica. Šest njih donosi naslove u takmičarskom dijelu programa.

Festival otvara film “”Otići jednog dana”, Amélie Bonnin, dok žirijem predsjedava francuska filmska zvijezda Juliette Binoche.

Počasnu Zlatnu palmu dobit će Robert De Niro.

Koliko koštaju karte?

Da bi se pratio neki festivalski događaj, potrebno je obezbijediti karte koje dolaze u nekoliko vrsta i cjenovnih razreda, te se kreću od 3.000 pa sve do 12.000 dolara, u zavisnosti od nivoa pristupa i lokacije sjedišta. Prema informacijama koje pruža Cornucopia Events, filmska propusnica košta 3.000 funti po osobi, ulaz na završnu ceremoniju:

Balkon: 3.500 funti

Corbeille (parter): 4.800 funti

Orkestar: 5.450 funti

Zvanična akreditacija s pristupom festivalu: 5.400 funti po osobi.