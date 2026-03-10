Forbes testirao novi BMW iX3 Neue Klasse – auto koji mijenja pravila igre

Većini ljudi nije potreban električni automobil koji može preći više od 320 km (200 milja) s jednim punjenjem za svakodnevna putovanja, ali to ne sprječava ljude da žele sličan domet kao kod tradicionalnih vozila s fosilnim gorivom. Sada dolaze mainstream EV modeli koji to nude, a prvi koji je stigao na tržište je najnoviji BMW iX3. Forbes ga je testirao u Velikoj Britaniji i zaključak je jasan: ovaj auto je početak kraja svih argumenata da motori sa unutrašnjim sagorijevanjem još uvijek imaju prednosti.

BMW IX3: Ulazak u novu “Neue Klasse”

iX3 2026. je prvi udarac u onome što BMW naziva Neue Klasse, što se vraća u eru automobila predstavljenu 1962. godine pod istim imenom, koja je spasila kompaniju od bankrota. U ovom slučaju, nova Neue Klasse označava potpuni prelazak BMW-a na potpuno električnu platformu.

Prethodni modeli bili su na platformama dijeljenim s motorima s unutrašnjim sagorijevanjem ili jednokratnim dizajnima poput originalnog i3 i iX. BMW će i dalje nuditi mnogo opcija s fosilnim gorivom, ali sada će imati rastući izbor čistih EV modela u ključnim segmentima. Do kraja 2027. godine planira se lansiranje do 40 novih modela.

S obzirom na popularnost SUV vozila srednje veličine, bilo je prirodno da iX3 bude prvi u Neue Klasse, iako su sportski sedani ono po čemu je BMW najpoznatiji, a u toku je testiranje i3, prije otkrivanja u martu. Prva verzija je xDrive 50 dual-motor s 469 KS i baterijom od 108 kWh (neto), dok je slabija xDrive 40 planirana za 2027.

Bočni profil podsjeća na iX. Foto/Mark Fagelson

Kako bi stvari bile jednostavne, biće ponuđena samo tri nivoa opreme, osnovna verzija, M Sport i M Sport Pro. BMW očekuje da će većina kupaca odabrati posljednje dvije, dok samo 3% bira osnovnu opciju. Ipak, svi automobili imaju felge od 50,8 cm, projektovani ekran od 101 cm ispod vjetrobranskog stakla, električna sjedišta i adaptivni tempomat. Buduće opcionalno ažuriranje softvera Motorway Assistant omogućit će vožnju bez ruku na odabranim autoputevima.

M Sport verzija dodaje agresivnije dizajnerske elemente, M PerformTex presvlake s umjetnom antilopom i Veganza na M Sport oblikovanim sjedištima. M Sport Pro donosi osvijetljenu “bubrežnu” masku, adaptivne farove, drugačiji volan i opciju 50,8 cm felgi. Naravno, opcija će biti mnogo – ipak je ovo njemački auto.

BMW IX3: Dizajn, tehnologija i prostor

BMW dizajn uvijek uključuje karakterističnu bubrežnu masku. Ona se mijenjala kroz godine, ali mnogi se slažu da su neki recentni modeli pretjerali. S Neue Klasse, BMW je vratio kontrolu nad maskom, a kod iX3 ona namjerno podsjeća na prednji dizajn ključnih modela Neue Klasse iz 1962., poput 1500. Farovi nisu okrugli, ali zadržavaju karakterističnu ozbiljnost i agresivnost BMW-a.

Suzdržanija “bubrežna” maska podsjeća na originalnu Neue Klasse iz 1962. Foto/Mark Fagelson

Bočni dio više podsjeća na iX nego prethodni iX3, dok zadnji dio ne popušta trendu coupea. Ovo će razveseliti svakoga ko želi staviti kavez za psa pozadi. Mali integrisani spojler koji nastavlja liniju krova dodaje sportski izgled, dok zadnja svjetla imaju karakteristične dijagonalne linije koje jasno razlikuju Neue Klasse od prethodnih generacija BMW-a.

Unutrašnjost Neue Klasse koncepta bila je vrlo radikalna, a dosta toga preneseno je u prvi proizvodni model. Volan i poluge su konvencionalni, ali instrument tabla je potpuni odmak. Nema klasične instrument table, jer tu funkciju preuzima panoramski ekran preko donjeg dijela vjetrobrana. Dio iza volana prikazuje osnovne informacije vozaču – brzinu, preostali domet i navigaciju.

Panel za widgete je radikalna novina na iX3. Foto/Mark Fagelson

Ekran koristi projekciju umjesto direktnog prikaza, kako bi se smanjio napor očiju tokom noćne vožnje. Velika inovacija je sa strane suvozača, gdje postoji šest mjesta za widgete, koje možete kontrolisati glavnim ekranom infotainmenta. BMW također nudi odličan Head-Up Display, standardan kod M Sport Pro verzije ili opcionalan uz druge modele putem Technology Plus Package.

Kosasti ekran infotainmenta također podsjeća na originalnu Neue Klasse. Foto/Mark Fagelson

Infotainment ekran je također radikalan, sa kosim dizajnom koji podsjeća na prednji nagib kod Neue Klasse modela. Interfejs je elegantan i jednostavan za upotrebu, sa responzivnim touch funkcijama. Diskretni tasteri u centralnoj konzoli postoje za osnovne funkcije, ali BMW se više fokusirao na ekran, koji je sretom lako navigirati.

Što god mislili o moralnosti SUV vozila, posebno u urbanim područjima, ljudi ih kupuju zbog visoke pozicije vožnje i unutrašnjeg prostora. iX3 stvarno ispunjava očekivanja u pogledu prostora za zadnje putnike. Šteta je što panoramski krov ima samo zadimljeno staklo i nema elektro-hromatske funkcije dostupne opcionalno kod iX.

Prostor za prtljag pozadi je izdašan. Foto/Mark Fagelson

Prostor za prtljag je također velik – 520 litara sa podignutim sjedištima i 1.750 litara sa spuštenim. Isto kao kod većeg iX. Zadnja sjedišta imaju 40-20-40 podjelu, tako da možete prevoziti dugi predmet zajedno s dva putnika pozadi. Prednji prtljažnik (frunk) ima 58 litara, dovoljno za malu torbu za jednu noć. Auto može vući 2.000 kg s kočnicom, što je više nego dovoljno za kamp prikolicu.

Održivi pristup u BMW iX3

Jedan od čestih argumenata protiv EV vozila je ekološki otisak baterija, koje su veoma zahtjevne za proizvodnju. BMW to rješava kroz dugogodišnji pristup održivosti u cijelom lancu snabdijevanja, radeći s 2.700 dobavljača kako bi smanjio emisije.

BMW je pionir u kružnoj ekonomiji već godinama, počevši s iVision Circular. Primjerice, PET boce se koriste za predivo, ljepilo i flis u sjedištima, čime se smanjuje potreba za razdvajanjem materijala prije recikliranja. Trećina metala u felgama dolazi iz sekundarnih izvora, a reciklirana plastika iz morskih mreža i užadi se također koristi.

BMW iX3 koristi Gen6 arhitekturu, čija baterija proizvodi 42% manje ugljika pri proizvodnji u odnosu na Gen5. To znači da xDrive 50 generira 13,5 tona CO2 tokom proizvodnje, u odnosu na 9,9 tona kod ekvivalentnog benzinskog BMW-a. Nakon samo godinu dana tipične upotrebe, postaje ekološki povoljniji – 17.000 km s obnovljivom energijom ili 21.600 km prema prosjeku globalne upotrebe.

BMW predvodi u korištenju održivih materijala, posebno za presvlake sjedišta. Foto/Mark Fagelson

Nils Hesse, potpredsjednik BMW-a za održivost proizvoda, rekao je: “Proces ide korak po korak. Sa iX3 i nadolazećim modelima, uspjeli smo integrirati mnogo više mjera za smanjenje emisija, i nastavit ćemo ovu priču sa svim novim modelima.” BMW ima jasnu prednost u održivosti u odnosu na kineske proizvođače, sa “360-stepeni” pristupom proizvodnji i ciljem da do 2035. smanji još 20 miliona tona CO2.

BMW IX3: Vožnja i domet

Održivi aspekt je važan, ali BMW je uvijek bio vozački brend, a iX3 to potvrđuje. Dok i nije na nivou i4 M50 ili i5 M60, iX3 nadmašuje očekivanja od porodičnog SUV-a. Ovjes je relativno čvrst, volan responzivan, a skretanja ravna. Sa težinom od gotovo 2.400 kg, auto je visok, ali se osjeća agilno zahvaljujući sistemu Heart of Joy, koji centralizira pogon, kočenje i stabilnost.

Zadnji dio iX3 ima nova prepoznatljiva svjetla. Foto/Mark Fagelson

xDrive 50 sa dva motora (469 KS, 645 Nm) ubrzava 0-100 km/h za 4,9 sekundi, slično kao Tesla Model Y AWD. Domet iz baterije od 108 kWh je oko 805 km prema WLTP (oko 640 km prema EPA), sa opcionalnim aerodinamičkim felgama. U testu je postignuto 2,7 milja po kWh, što daje oko 470 km, uglavnom u Sport modu. Štedljivija vožnja daje preko 480 km dometa.

iX3 koristi 800V arhitekturu, pa može puniti do 400 kW, dodajući 372 km u deset minuta s dovoljno snažnim punjačem. Ovo zadovoljava većinu potreba za dugim putovanjima – primjerice, od Londona do Cornwalla bez pauze.

BMW IX3 će biti veliki hit

BMW ima reputaciju skupljeg automobila. iX3 starta od £58.755, M Sport od £61.255, a M Sport Pro od £62.755. U SAD-u počinje oko $60.000, a u Njemačkoj osnovni model €73.925.

Nema očiglednih nedostataka. Postoje jeftiniji modeli i konkurentni kineski EV, kao i Tesla Model Y Long-Range AWD koji je oko £7.000 jeftiniji, sličnih performansi, ali manjeg dometa. BMW iX3 pokriva sve, od performansa, dometa, tehnologije i održivosti. Volvo EX60 će biti konkurencija, ali oba proizvođača povećavaju proizvodnju zbog velikog broja narudžbi. Nakon dana provedenog s BMW iX3, jasno je zašto je ovo prava prekretnica.

James Morris, Forbes