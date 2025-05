Šeik Yousef Al Shelash: Ko je tajkun za nekretnine sa projektom u Bosni, koji je postao „član porodice Trump“

Prošlog decembra, Eric Trump, sin Donalda Trumpa i izvršni potpredsjednik njegove Trump Organizacije, otputovao je u Saudijsku Arabiju kako bi najavio lansiranje novog projekta s Tramp brendom, u saradnji sa saudijskim investitorom Dar Global: Trump Tower Jeddah. Luksuzni stambeni neboder od 47 spratova na obali Crvenog mora koštat će 530 miliona dolara.

Obraćajući se okupljenima ispod kristalnog lustera u prostranoj hotelskoj balskoj sali, Eric je zahvalio Yousefu Al Shelashu, predsjedniku i koosnivaču matične kompanije Dar Globala, Dar Al Arkan.

„On je čovjek s kojim imam sjajan odnos. Radimo na toliko nevjerovatnih projekata širom svijeta“, rekao je 41-godišnji Eric o Al Shelashu, koji je sjedio za istim stolom. „On je zaista postao član porodice Trump i neko koga iskreno volim“.

Kada je Al Shelash tri minuta kasnije izašao na binu, uzvratio je slično. „Naš odnos sa Trump Organizacijom započeo je prije skoro deceniju“, rekao je. „Taj odnos nije započeo kao poslovni, već kao prijateljstvo, koje je vremenom raslo“.

Među svim biznismenima s kojima Trump Organizacija sarađuje tokom drugog mandata Donalda Trumpa u Bijeloj kući – od Indije do Indonezije i Vijetnama – moguće je da je Al Shelash američkom predsjedniku platio više nego bilo ko drugi. Njegova firma je najavila najmanje šest luksuznih poslova u oblasti nekretnina s Trump brendom u poslednje tri godine. U Dubaiju, Omanu, Kataru i Saudijskoj Arabiji. To je unosan posao. Prema posljednja dva finansijska izvještaja, Trump je od samo jednog Dar Global projekta u Omanu zaradio 7,85 miliona dolara u naknadama za licence između 2021., i početka 2024. godine. A kroz najmanje pet drugih ugovora koji tek treba da počnu, Trump će vjerovatno zaraditi još više miliona od licenci i menadžerskih ugovora s Dar Al Arkanom tokom ostatka svog predsjedničkog mandata.

Yousef Al Shelash i Donald Trump, Foto: Der Al Arkan

Bogatstvo šeika Al Shelasha

Van granica Saudijske Arabije gotovo nepoznat, Al Shelash je uspio da ostane izvan medija, iako je pristao da plati milione kako bi sarađivao s najpoznatijim političarem na svijetu. Iako nije bogat kao Trump, čije se bogatstvo procjenjuje na 5,5 milijardi dolara, Al Shelash je i sam imućan. Forbes procjenjuje njegovo bogatstvo na 900 miliona dolara, uglavnom u akcijama kompanije Dar Al Arkan. Osnovao je 1994. zajedno sa braćom i još pet porodica. Na saudijsku berzu izašla je 2007. Takođe posjeduje 6% SHL Finance-a, saudijske hipotekarne kompanije. Tu je i 30% Quara Finance-a, saudijske firme za potrošačko finansiranje koja je izašla na berzu 2024. i 5,5% udjela u Alkhair Holdingu, investicionoj banci sa sjedištem u Bahreinu. Dar Al Arkan je 2024. zabilježio neto profit od 215 miliona dolara na prihod od milijardu dolara. To predstavlja rast od 32%, odnosno 39%, u odnosu na prethodnu godinu. Kao građevinski investitor koji gradi stanove, vile i stambene zajednice, najveći dio prihoda Dar Al Arkan-a u 2024. – skoro 83% – došao je od prodaje zemljišta, a ne od prodaje gotovih stanova ili kuća. Iako se Al Shelesh ne pojavljuje kao akcionar u javnim dokumentima firme, osoba upoznata sa kompanijom rekla je za Forbes da on i članovi šest osnivačkih porodica posjeduju oko 50% firme, što vrijedi oko 2,9 milijardi dolara. Predstavnik Dar Al Arkan-a nije omogućio intervju sa Al Shelashom, ali je potvrdio njegovu neto vrijednost.

Najavljeni poslovi s Trumpom već donose zaradu

Bliske veze sa Trumpom – koje je Al Shelash, mjesec nakon što je nazvan članom prve porodice, umanjio u izjavi za saudijsku državnu televiziju rekavši da je riječ o „isključivo poslovnom odnosu“ – već su mu se isplatile. Akcije Dar Al Arkana su porasle 75% otkako je firma počela da objavljuje nove poslove s Trump Organizacijom u julu prošle godine. Svi ti ugovori sklopljeni su preko Dar Globala, međunarodnog ogranka kompanije osnovanog 2017., radi investiranja van Saudijske Arabije. Kompanija je izašla na Londonsku berzu u februaru 2023. (Dar Al Arkan i dalje posjeduje 88% akcija Dar Globala.) Akcije Dar Globala su također zabilježile rast. Gotovo 140% od jula prošle godine, uprkos razočaravajućim finansijskim rezultatima u 2024. Dva najveća skoka zabilježena su u decembru i aprilu, u vrijme kada su najavljeni Trumpovi projekti u Džedi i Dohi.

Stoga nije iznenađenje da Al Shelash na društvenim mrežama ističe svoju bliskost s 47. predsjednikom SAD. Na fotografijama objavljenim na nalozima Dar Al Arkana na platformama X i Instagram, smješka se pored Trumpa na događaju uoči inauguracije 19. januara. Zatim se pojavio na njegovom mitingu „Make America Great Again Victory Rally“ iste večeri. I na inauguralnom balu Starlight dan kasnije. Govoreći za CNBC Arabija na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu u Švicarskoj sedmicu kasnije, izrazio je optimizam povodom Trumpovog drugog mandata. Rekao je: „Nadamo se da će ova promjena administracije donijeti stabilnost regionu i svijetu“.

Razvojni put

Rođen 1967., u Saudijskoj Arabiji, rani život Al Shelasha je nepoznat. Diplomirao je islamsko pravo na Univerzitetu Imam Mohammad Ibn Saud Islamic u Riyadhu 1990. godine. Potom je stekao master iz prava na Institutu za javnu upravu u Riyadhu dvije godine kasnije. Sa 27 godina je 1994., osnovao Dar Al Arkan sa braćom i još pet porodica: Al Hetlul, Al Rumi, Al Džarala, Al Kasem i Al Babtain. Do 2000. godine, Al Shelash je posjedovao 23,5% firme, čime je postao jedan od dva najveća akcionara.

U ranim godinama, firma se fokusirala na kupovinu velikih parcela neizgrađenog zemljišta u centralnom dijelu Saudijske Arabije, izgradnju osnovne infrastrukture poput vode, kanalizacije, struje, asfaltiranih puteva i trotoara, a zatim prodaju tih parcela drugim investitorima i developerima. Početkom 2000-ih proširili su se na zapadne i istočne dijelove zemlje i postepeno počeli s razvojem stambenih jedinica.

Potom je 2004., šest porodica uvelo 60 novih akcionara u Dar Al Arkan prodajom novih akcija – oko 19% kompanije – za približno 1,1 milijardu dolara. Time je Al Shelashovo direktno učešće razvodnjeno na devet posto, a firma procijenjena na 1,4 milijarde dolara. Iste godine, Al Shelash i njegovi suosnivači iz Dar Al Arkana osnovali su investicionu banku Alkhair Holding. Tada poznata kao Unicorn Investment Bank, osnovana je u Bahreinu sa početnim kapitalom od 111 miliona dolara. Otvorena su predstavništva u Kuala Lumpuru u Maleziji i Chicagu. Ulagano je u portfelj stambenih objekata za pomoćno stanovanje u Californiji.

„Oni trguju zemljom. Njihova ideja je da kupuju zemljište van gradskih granica, a s vremenom će se grad proširiti i vrijednost zemlje porasti“, kaže osoba upoznata s upravom Dar Al Arkana. „Čini se da su njihovi klijenti članovi kraljevskih porodica ili bogati Saudijci koji žele da kupuju zemlju. Oni kupuju ove parcele i čekaju godinama dok infrastruktura ne stigne do njih, a zatim ih prodaju uz profit“.

Investicije u nekretnine

Foto: REUTERS/Brian Snyder

Prvi veliki građevinski poduhvat Dar Al Arkana bio je 2006. s projektom Al Qasr, planski izgrađenom stambenom zajednicom s tržnim centrom južno od Riyadha. Sljedeće godine, kompanija je izašla na saudijsku berzu s procijenjenom vrijednošću od 8,1 milijardu dolara. Al Shelash je tada prodao akcije vrijedne 110 miliona dolara. Zadržao je udio od osam posto, vrijedan 630 miliona dolara. Već je prethodno prihodovao oko 77 miliona dolara kroz dividende tokom dvije godine. Njegova neto vrijednost tada je procijenjena na više od 800 miliona dolara. (Prema javno dostupnim dokumentima, od 2019., više direktno ne posjeduje akcije.)

U međuvremenu, Al Shelash je dodatno širio svoje poslovno carstvo kroz investicionu banku Alkhair. Ulagali su u preduzeća u Jordanu, Kuvajtu, Maleziji, Pakistanu, Turskoj i SAD-u. Uključujući firmu za projektovanje poluprovodnika sa sjedištem u Silicijumskoj dolini. Do 2007. godine, Alkhair je upravljao imovinom vrijednom 363 miliona dolara i proširio investicione bankarske aktivnosti. Sve više povezujući se s Dar Al Arkanom.

Tada je Alkhair posjedovao akcije Dar Al Arkana u vrijednosti od 42 miliona dolara i djelovao kao jedan od upravitelja, garant i knjigovođa za dvije emisije sukuka — islamskih finansijskih instrumenata sličnih obveznicama — koje je Dar Al Arkan izdao 2007., u ukupnoj vrijednosti od 1,6 milijardi dolara. Al Shelash se također upustio u hipotekarno kreditiranje, osnivajući SHL Finance iste godine sa svojim suosnivačima iz Dar Al Arkana. Spoljni investitori bili su Arapska nacionalna banka i Međunarodna finansijska korporacija. To je učinio kako bi iskoristio potez saudijske vlade da proširi pristup hipotekama u zemlji u kojoj je tada samo oko dva posto domova kupljeno uz pomoć hipoteke.

Udar svjetske ekonomske krize

Zatim je uslijedila globalna finansijska kriza. Akcije Dar Al Arkana pale su skoro 50% između septembra i novembra 2008. godine. Do oktobra 2011., dionice su bile 84% ispod svog maksimuma iz 2008. Kompanija se suočila s krizom likvidnosti, s 1,3 milijarde dolara duga koji je dospijevao 2012. (Ipak, firma je te godine započela radove na svom najvećem projektu do tada, Shams Ar Riyadh, projektu površine 500 hektara s vilama i poslovnim objektima, koji je i dalje u izgradnji.)

„Globalna finansijska kriza iz 2008., i tri godine koje su uslijedile značajno su utjecale na pad vrijednosti akcija Dar Al Arkana“, rekao je predstavnik kompanije za Forbes. „To je primoralo [Al Shelasha] da proda mnoge investicije i otplati zaostale kredite“.

Stvari su se dodatno pogoršale 2012. godine. Anonimna internet stranica, koju je navodno postavio bivši direktor Alkhaira uz pomoć firme za poslovna istraživanja, tvrdila je da su Al Šelaš i osnivači firme koristili mrežu povezanih kompanija – uključujući Alkhair Holding – kako bi ulagali u sukuk emisije Dar Al Arkana. Tvrdi i da su prikrivali svoje vlasništvo nad akcijama kompanije i prebacivali sredstva između firmi koje kontrolišu. Dar Al Arkan je demantovao ove optužbe i potom tužio bivšeg direktora i istraživačku firmu na Visokom sudu u Londonu.

Dar Al Arkan je otplatio dugove 2012. godine, a dve strane su se nagodile 2015. godine. Pri čemu je kompanija navela da „optužbe nisu dokazane i da su zahtjevi riješeni i/ili povučeni“. Ipak, vrijednost akcija Dar Al Arkana nastavila je da opada, dostižući minimum od 4,3 saudijska rijala (1,15 dolara) po akciji u februaru 2016. To je bilo 92% ispod cijene s inicijalne javne ponude. Kompanija je uspjela da preokrene situaciju 2017. godine. Povećala je prihode za 153%, na 1,3 milijarde dolara, većom prodajom zemljišta, nakon čega je i cijena akcija počela da se oporavlja.

Izlazak na strana tržišta nekretnina

Dar Al Arkan je u godinama koje su uslijedile nastavio da traži sredstva od međunarodnih investitora, ali danas uživa stabilniji ugled. Analitičari Mudiz koji prate dug kompanije napisali su u martu da vrijedan zemljišni fond, projektovani novčani tokovi i rezerve gotovine od 1,8 milijardi dolara znače da kompanija može „komotno pokriti“ kratkoročne dugove i druge kapitalne potrebe. U međuvremenu, Alkhair Holding je smanjio obim poslovanja, povukao se iz investicionog bankarstva i prodao većinu svojih investicija. Osim firme za skladištenje robe u Jordanu. I finansijske firme koja nudi šerijatski usklađene investicione proizvode u Saudijskoj Arabiji.

Al Shelash je 2017., vidio priliku da proširi poslovanje van Saudijske Arabije. Dar Al Arkan je tada najavio svoj prvi strani razvojni projekat – luksuznu stambenu kulu sa 34 sprata u Dubaiju. Osnovao je Dar Global s ciljem ulaska u segment luksuznih stanova u Dubaiju. To je predstavljalo otklon od prodaje zemljišta na koju se firma ranije oslanjala u Saudijskoj Arabiji. Kompanija je tada angažovala Ziada El Chaara, bivšeg izvršnog direktora firme DAMAC Properties u vlasništvu emiratskog milijardera Hussaina Sajwanija, za direktora Dar Globala. Dok je radio za Sajwanija, El Chaar je bio kreator više poslova između DAMAC-a i Trump Organizacije, uključujući kompleks s Trumpovim brendom koji sadrži golf teren površine 200 hektara i vile, otvoren mjesec nakon Trumpove prve inauguracije 2017. godine.

El Chaar je ubrzo primijenio sopstveni recept za uspjeh. Dar Global je u martu 2022., najavio svoj prvi ugovor s Trump Organizacijom, u Omanu. Na zemljištu kupljenom od kompanije pod kontrolom Ministarstva turizma Omana, Dar Global gradi luksuzni hotel sa 140 soba sa pet zvjezdica i golf teren sa 18 rupa i luksuznim vilama. Trebalo bi da budu otvoreni u decembru 2028. Trump Organizacija će također upravljati hotelom i golf klubom tokom 30 godina od dana otvaranja. To će osigurati stalan prihod od naknada za upravljanje za predsjednika i njegovu porodicu.

Saudijski prijestolonasljednik

Donald Trump i saudijski prijestolonasljednik princ Salman, Foto: REUTERS/Brian Snyder

Istovremeno, Al Shelash je približavao Dar Al Arkan saudijskom prijestolonasljedniku Mohammedu bin Salmanu. On je došao na vlast 2015. i godinu kasnije najavio program „Vizija 2030“ za modernizaciju Saudijske Arabije. U godišnjim izvještajima, kompanija se obavezala da će doprinijeti postizanju ciljeva Vizije 2030. Od izgradnje „vibrantnog društva“ do podsticanja „ambiciozne nacije“. Međutim, to joj izgleda nije donijelo veću naklonost vlasti. Krajem 2022,, saudijske vlasti su uvele zabranu gradnje na velikim dijelovima projekta Shams Ar Riyadh kompanije Dar Al Arkan jer se zemljište nalazilo u blizini Nove Murrabe, ogromnog novog kompleksa od 1.900 hektara koji je najavio prijestolonasljednik.

Te iste godine, prijestolonasljednik je procijenio da će Saudijskoj Arabiji biti potrebno više od četiri miliona stambenih jedinica u narednih 10 godina. Ipak, uprkos naporima da izgradi više domova i stanova, Dar Al Arkan je prestigla konkurencija – mnogo noviji akteri na tržištu nekretnina. Od osnivanja 1994. godine, Dar Al Arkan je isporučio oko 15.000 jedinica. Manje nego što je rival Retal prodao od svog osnivanja 2012. godine (16.000).

„To je vrlo neobično“, kaže osoba upoznata s poslovanjem Dar Al Arkana. „Ako ste najveći developer, imate ogromne rezerve zemljišta i postoji manjak ponude, zašto ne možete da gradite i prodajete domove?“.

Projekat u Bosni i Hercegovini

Al Shelash je nastavio da se fokusira na inostranstvo. Kada je u februaru 2023., izveo Dar Global na Londonsku berzu, kompanija je imala 11 razvojnih projekata u toku u Bosni i Hercegovini, Dubaiju, Kataru, Španiji, Ujedinjenom Kraljevstvu i Omanu Uključujući projekat s Trumpom u Muscatu. Inicijalna javna ponuda prikupila je 72 miliona dolara. Time je vrijednost kompanije ijprocenjena na oko 600 miliona dolara.

Zatim – u julu prošle godine, dok je Trump grabio ka novoj izbornoj pobjedi – Dar Global je počeo da najavljuje niz novih luksuznih projekata s Trump brendom. Prvo je došla Trump kula u Džedi i luksuzni neboder i hotel u Dubaiju. Potom su u decembru najavljena dva projekta u Riyadhu.

Četiri mjeseca kasnije, Dar Global je najavio sporazum s Qatari Diar-om, firmom za nekretnine u vlasništvu katarskog državnog fonda, za luksuzni kompleks s Trump brendom koji uključuje golf teren sa 18 rupa, golf klub i vile na zemljištu od 195 hektara u Qataru. To je bio šesti javno najavljeni projekat između Trump Organizacije i Dar Al Arkana. I prvi koji je predstavljen nakon što se Trump vratio u Bijelu kuću u januaru.

Teška prošla godina

Dar Global je imao tešku 2024. godinu. Neto profit pao je za 82% na 15 miliona dolara, a prihod se smanjio za 33% na 240 miliona dolara. Partnerstva s Trumpom bila su svjetla tačka, prema Al Shelashu, koji se pohvalio da je firma „ojačala saradnju sa Trump Organizacijom“ u svom pismu akcionarima Dar Al Arkana za 2024. godinu. Kod kuće u Saudijskoj Arabiji, vlada je ukinula zabranu nad projektom Shams Ar Riyadh i vratila vlasništvo nad tim zemljištem kompaniji Dar Al Arkan.

Dar Global planira da nastavi širenje širom svijeta, sa novim projektima u pripremi na Maldivima i u Maroku. Nema ni govora o kraju saradnje s Trumpovima. Al Shelash je u januaru izjavio za CNBC Arabia da Dar Global radi s Trump Organizacijom na sedmom projektu – u Grčkoj – koji još nije zvanično objavljen. Proširenje na SAD je također u planu. „Razmotrili smo nekoliko projekata u New Yorku, Miamiu i moguće Los Angelesu“, rekao je Al Shelash za Al Arabiya Business u januaru.

Nije jasno da li će projekti u SAD uključivati predsjednika lično. Tokom prvog mandata, Trump Organizacija se obavezala da neće sklapati nove strane ugovore dok je na funkciji. Ovoga puta, etički plan kompanije zabranjuje direktne ugovore s inozemnim vladama. Ali ne i sa stranim kompanijama. Ipak, partnerstva s Dar Globalom u Omanu i Qataru, gdje su raniji vlasnici zemljišta bile državne kompanije, djeluju kao kršenje Trumpovog obećanja. Predstavnik Trump Organizacije nije odgovorio na zahtjev za komentar.

Sukob interesa

„Ubrzanje sklapanja novih stranih ugovora u prvim mjesecima ovog predsjedničkog mandata je zapanjujuće“, kaže Walker Davis, direktor istraživanja u organizaciji Citizens for Responsibility and Ethics. „Sada je sve javno. U ovoj Trumpovoj administraciji više nema nikakvih ograničenja ni obzira prema sukobima interesa“.

Foto: REUTERS/Brian Snyder

Trump, sa svoje strane, izgleda oduševljeno novim talasom gradnje širom regiona. „Kule koje vidim kako niču su nevjerovatne“, rekao je u govoru na američko-saudijskoj investicionoj konferenciji u Riyadhu, tokom svoje prve zvanične posjete inozemstvu u drugom mandatu. Zatim je naveo nekoliko primjera. Gotovo svi su u gradovima gdje gradi kule i golf terene s Al Shelashom. „Na mjestima poput Dubaija i Abu Dabija, Dohe, Muscata, transformacije su nevjerovatno impresivne“.

Giacomo Tognini, novinar Forbesa