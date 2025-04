Polovina radnosposobnih u BiH ne radi niti traži posao, od ukupnog broja nezaposlenih najviše ih ima od 25 do 49 godina – šta nam govori tržište rada

U 2024. godini, radnu snagu Bosne i Hercegovine činilo je 1,413 miliona osoba, od čega je 1,235 miliona (87,4 posto) bilo zaposleno, dok je 179 hiljada (12,6 posto) bilo nezaposleno. U poređenju s prethodnom godinom, broj zaposlenih povećan je za 3,3 posto, dok je broj nezaposlenih smanjen za 1,5 posto, što ukazuje na umjeren, ali stabilan napredak na tržištu rada.

Istovremeno, broj osoba izvan radne snage iznosio je 1,463 miliona, što predstavlja pad od 2,6 posto u odnosu na prethodni kvartal—što bi moglo ukazivati na povećano učešće u radnoj snazi.

Aktivno na tržištu rada bilo 49 posto osoba

Prema podacima Agencije za statistiku BiH prošle godine stopa aktivnosti je iznosila 49,1 posto, stopa zaposlenosti 42,9 posto, stopa nezaposlenosti 12,6 posto, a stopa neaktivnosti 50,9 posto.

Pojednostavljeno; 49,1 posto ukupnog radno sposobnog stanovništva (obično stariji od 15 godina) bilo je aktivno na tržištu rada, tj. ili su radili (zaposleni) ili su tražili posao (nezaposleni). 42,9 posto radno sposobnog stanovništva bilo je zaposleno. Drugim riječima, od svih ljudi koji mogu raditi, manje od polovine je zaista imalo posao.

Od svih koji su aktivno tražili posao ili radili, 12,6 posto nije imalo posao, ali su bili spremni i sposobni da rade, dok je više od polovine radno sposobnog stanovništva bilo izvan tržišta rada – nisu radili niti aktivno tražili posao.

Prema podacima iz Ankete o radnoj snazi u 2024. godini od ukupnog broja osoba koji čine radnu snagu 856 hiljada (60,6 posto) su muškarci, a 557 hiljada (39,4 posto) su žene. U ukupnom broju osoba izvan radne snage 548 hiljada (37,4 posto) su muškarci, a 915 hiljada (62,6 posto) su žene. Od ukupnog broja zaposlenih osoba 770 hiljada (62,3 pposto) su muškarci, a 465 hiljada (37,7 posto) su žene, dok od ukupnog broja nezaposlenih osoba 86 hiljada (48,4 poso) su muškarci, a 92 hiljade (51,6 posto) su žene.

Obrazovna struktura

U prošloj godini, od ukupnog broja zaposlenih osoba 66,1 posto osoba pripada starosnoj grupi od 25 do 49 godina, zatim 27,6 posto starosnoj grupi od 50 do 64 godine, 4,8 posto starosnoj grupi od 15 do 24 godine i 1,5 posto ima 65 i više godina. Od ukupnog broja nezaposlenih osoba 65,2 posto osoba pripada starosnoj grupi od 25 do 49 godina, zatim 19,9 posto starosnoj grupi od 50 do 64 godine, 14,4 posto starosnoj grupi od 15 do 24 godine i 0,4 posto ima 65 i više godina.

Najveće učešće u obrazovnoj strukturi osoba koje čine radnu snagu imaju osobe sa završenom srednjom školom i specijalizacijom i to 69 posto, zatim slijede osobe sa završenom višom školom, fakultetom, magisterijem, doktoratom 22,0 posto i osobe sa završenom osnovnom školom ili nižim obrazovanjem devet posto.

Najveće učešće u obrazovnoj strukturi osoba izvan radne snage imaju osobe sa završenom osnovnom školom ili nižim obrazovanjem 49,1 posto, zatim slijede osobe sa završenom srednjom školom i specijalizacijom 45,2 posto i osobe sa završenom višom školom, fakultetom, magisterijem, doktoratom 5,7 posto. Obrazovna struktura zaposlenih osoba pokazuje da 68,9 posto osoba ima završenu srednju školu i specijalizaciju, slijede osobe sa završenom višom školom, fakultetom, magisterijem, doktoratom 23,2 posto i osobe sa završenom osnovnom školom ili nižim obrazovanjem 7,9 posto. Obrazovna struktura nezaposlenih osoba pokazuje da 69,8 posto osoba ima završenu srednju školu i specijalizaciju, slijede osobe sa završenom osnovnom školom ili nižim obrazovanjem 16,7 posto i osobe sa završenom višom školom, fakultetom, magisterijem, doktoratom 13,6 posto. U 2024. godine od ukupnog broja nezaposlenih osoba njih 48 hiljada tražilo je posao kraće od 12 mjeseci, dok je 24 hiljade osoba tražilo posao od 12 mjeseci do dvije godine. Broj nezaposlenih osoba koje su tražile posao dvije godine i duže iznosio je 107 hiljada.