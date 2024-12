Damir Džumhur ponovo među 100 najboljih -koliko je bh. teniser zaradio od turnira u karijeri

Damir Džumhur, najuspješniji bosanskohercegovački teniser, uspješno se vratio u društvo 100 najboljih na ATP rang listi. Nekada 23. teniser svijeta, povratak nakon perioda covida gradio je strpljivo. No, biti izvan društva 100 najboljih nije bilo lako, naročito vratiti se, kazao je u intervjuu za ATPTour.com: “U to vrijeme nije bilo lako to prihvatiti. Znajući da si bio u Top 100 gotovo šest godina, igrao na turnirima najvišeg nivoa, igrao na Grand Slamovima i onda te odjednom nema, moraš igrati u kvalifikacijama, moraš igrati više Challengera. Razmišljaš ‘Vratit ću se’, ali to nije tako lako. Onda se dogode određene stvari, ne možeš nastupiti na svojoj najboljoj razini, nema te i nije lako to prihvatiti”, prisjetio se.

Tri titule

Ove godine, osvojio je šest trofeja na čelendžerima, a 14. u karijeri. Posljednja titula iz Portugala (Maia) gdje je u finalu pobijedio Italijana Francesca Passara sa 6:3, 6:4 donijela mu je 83. mesto na ATP listi, što znači da će igrati u glavnom žrijebu Grand Slama. Prije Portugala, Džumhur je slavio u Barleti u Italiji, Ostravi u Češkoj, Zagrebu u Hrvatskoj, također bio je nazaustavljiv u finalu Challengera u Santo Domingu i Istanbulu. Džumhur je jedan od sedam igrača koji su osvojili najmanje šest kruna u sezoni Challengera, pridruživši se Tallonu Griekspooru, Benjaminu Bonziju, Sebastianu Baezu, Facundu Bagnisu, Juanu Ignaciu Cheli i Younesu El Aynaouiju.

“Definitivno je lijepo vidjeti svoje ime među Top 100 igrača”, kaže bh. najbolji teniser i dodaje: “U dobi od 32 godine još uvijek se osjećam dobro. Zapravo, ovo je godina u kojoj sam se fizički osjećao najbolje u zadnjih nekoliko godina. Prilično sam siguran da mogu još više i da mogu postići još bolje rezultate”, prenosi ATPTour.com

Fiti: Independent Photo Agency Srl / Alamy / Alamy / Profimedia

Sportski i finansijski uspjeh



S profesionalnim skorom od 129 pobjeda i 145 poraza, Džumhur je pokazao nevjerovatnu upornost u svijetu profesionalnog tenisa. Njegovi najbolji periodi karijere svakako su vezani za 2017. i 2018. godinu, kada je osvojio tri ATP rtitule, trijumfujući u St. Petersburgu, Moskvi i Antaliji.

Pored sportskih dostignuća, Džumhur je ostvario i značajan finansijski uspjeh. Prema podacima sa ATP Toura ukupan iznos osvojenih nagrada iznosi preko 5,18 miliona američkih dolara, uključujući pojedinačne i dubl mečeve. Ova suma potvrđuje koliko je ozbiljno shvatao svaki turnir, bez obzira na to da li je bio manji ili dio Grand Slam serije.