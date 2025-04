Upoznajte mlađeg brata Elona Muska: Kuhаr zarobljen u svijetu investitora

Ranije ovog mjeseca, nakon što je najava predsjednika Trumpa o „Danu oslobođenja“ i uvođenju carina obrisala bilione dolara sa svjetskih berzi, Elon Musk je izrazio nezadovoljstvo tako što se posvađao sa Trumpovim trgovinskim savjetnikom, jastrebom carina, Peterom Navarrom, i podijelio video na mreži X sa poznatim ekonomistom Miltonom Friedmanom, zagovornikom slobodne trgovine.

Kimbal Musk, Elonov 53-godišnji mlađi brat, bio je daleko direktniji. Nazvao je Trumpa „američkim predsjednikom sa najvećim porezima u generacijama“. Napao je „Trumpove carine“, rekavši da su povećale cijene svakodnevnih proizvoda. Pozvao je Trumpa da otpusti Navara. U jednoj objavi, Kimbal je čak izgleda doveo u pitanje Trampovu inteligenciju.

U jednom trenutku bio milijarder

Bio je to popriličan zaokret. Veći dio prethodnih mjeseci, Kimbal je djelovao potpuno u skladu sa Trumpovom agendom, više puta hvaleći administraciju i napore svog brata da demontira federalne agencije kao šef novoformiranog Odjeljenja za efikasnost vlade (DOGE). Međutim, prije samo godinu dana, prije nego što je Ilon podržao Trampa i postao njegov najveći donator, Kimbal je za sebe govorio da „nije Trumpov pristalica“.

Pratiti Elona se isplatilo Kimbalu, školovanom kuharu koji je često fotografisan sa svojim prepoznatljivim kaubojskim šeširom. Zahvaljujući isključivo manjinskim udjelima u dvije Elonove najveće kompanije – SpaceX i Tesla – mlađi Musk ima procijenjeno bogatstvo od 900 miliona dolara. U vrijeme Teslinog vrhunca, u decembru, njegova neto vrijednost bila je oko 1,3 milijarde dolara. Kimbal je član Teslinog odbora od 2004. Ta pozicija mu je donijela izdašne nagrade: prodao je akcije Tesle u vrijednosti od 262 miliona dolara od 2010. godine, ali još ima udio vrijedan oko 380 miliona. Bio je član odbora SpaceX-a od 2002. do 2022. godine. Prodao je akcije ove privatne kompanije na sekundarnom tržištu u vrijednosti od 100 miliona dolara. Njegov preostali udio vrijedan je oko 200 miliona dolara, prema procjeni Forbesa.

Samo je želio da kuha

Kimbal pripada elitnoj grupi stotina milionera i milijardera – tzv. „Masktokratiji“ – koji svoje bogatstvo, potpuno ili djelimično, duguju Elonu Masku, najbogatijem čovjeku u svijetu s bogatstvom od 363 milijarde dolara. Ti ljudi uključuju poznate investitore kao što su Marc Andreessen i Larry Ellison, kao i članove odbora i rane zaposlene u njegovim kompanijama.

U poređenju s Elonom, Kimbalovi sopstveni poslovni poduhvati bili su daleko manje uspješni. Iako nije dao izjavu za ovaj tekst (nije odgovarao na ponovljene zahtjeve za intervju), Forbes je razgovarao sa osam ljudi koji su radili direktno s njim u različitim ulogama tokom posljednjih 20 godina. Opisali su ga kao opuštenu osobu koja više voli da kuha nego da se bavi rizičnim poslovnim odlukama i građenjem tehnoloških kompanija, ali koja je stalno bivala uvučena u Elonovu orbitu.

„Uvijek je postojala ta svijest da Elon ‘gazi’ Kimbala, a da je Kimbal samo želio da kuha“, kaže osoba koja je blisko sarađivala sa njim dok je bio izvršni direktor startupa OneRiot, društvene mreže, između 2006. i 2010. godine. Ta osoba se sjeća jedne situacije kada je Kimbal razmatrao otpuštanje 10% inženjerskog osoblja, navodno na prijedlog Elona. Odustao je nakon internog negodovanja. „Nije razumio kako se sistemi prave. Nije razumio inženjering… Izluđivao je ljude“, kaže ta osoba. „On je samo želio da kuha“.

Julian Cautherley, Lucy Walker, Kimbal Musk, Christiana Musk i Lyn Lear, Foto: Dominik Bindl / Getty images / Profimedia

Kulinarski biznisi

Ta strast prema kuhanju navela ga je da pokrene dva biznisa u oblasti hrane. The Kitchen, restoran iz Bouldera sa konceptom „od njive do trpeze“ koji je prvi put otvoren 2004. godine, proširio se na još tri lokacije. Dobio je pozitivne ociene kritičara i posietilaca. Potom je 2016. osnovao Square Roots, kompaniju za urbanu poljoprivredu koja uzgaja povrće u kontejnerima, i prikupio 90 miliona dolara od 2017. do 2022. godine.

Među investitorima su bili Valor Equity, firma za privatni kapital koju vodi Elonu blizak prijatelj Antonio Gracias, i Craft Ventures, investicioni fond koji je osnovao David Sacks, rani investitor u SpaceX i Elonov prijatelj koji sada radi u Trumpovoj administraciji kao „car“ za kriptovalute i vieštačku inteligenciju. Ipak, Square Roots ima malo da pokaže za sav taj novac. Većinu osoblja su otpustili 2023. godine. Zatvorili su više lokacija i najavili prelazak na model „poljoprivrede kao usluge“.

Novi poduhvat

Kimbalov najnoviji poduhvat, startup Nova Sky Stories koji organizuje svjetlosni šou pomoću dronova, takođe se za sada oslanja na Ilona i njegove veze. Najzvučniji klijent mu je Katarski državni investicioni fond, koji je u januaru objavio da će plaćati kompaniji Nova Sky Stories nepoznatu sumu za izvođenje svjetlosnih šou programa širom države naredne dvije godine. Katarski fond je takođe veliki investitor u mrežu X i kompaniju xAI, a Qatar Airways je nedavno najavio partnerstvo s Elonovim satelitskim internet provajderom Starlinkom za uvođenje Wi-Fi mreže u putničke avione.

Nova Sky Stories je više puta sarađivala i sa Teslom. Ovaj proizvođač električnih automobila angažovao je firmu prošlog oktobra za šou povodom promocije svojih autonomnih vozila. Clay Coleman, koji je radio u toj kompaniji 2022. i 2023. nakon što je prešao iz Intela, prisjetio se kako je izgledao šou za otvaranje Tesline fabrike u Austinu i lansiranje Cybertruck. „Nije bio samo neki razmaženi bogataški klinac koji kupuje firmu. Bio je stvarno jako posvećen“, rekao je Coleman.

Djetinjstvo i studije

Tokom djetinjstva u Južnoj Africi sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog vijeka, dok je Elon čitao naučnofantastične romane, Kimbal, koji je 15 mjeseci mlađi, već je razvijao svoju ljubav prema hrani i kuhanju. Prvi put je pripremio obrok – pečenu piletinu i pomfrit – kada je imao 11 godina. „Moja mama bi pravila crni hljeb, običan jogurt i barene tikvice. Znate, apsolutno najodvratnije stvari koje dijete može da zamisli da jede”, prisjetio se Kimbal prošle godine u podkastu kod Lexa Fridmana. „I onda sam rekao: ‘Mogu li ja da kuham?’. A ona je rekla: ‘Naravno, ako želiš da kuhaš, nema problema”. Kuhanje mu je, osim toga, pružilo ono što je jako želio. Vrijeme provedeno sa porodicom za večerom. „Pomislio sam: vau, ovo je zaista moćna stvar koju sada imam. Nije bilo drugog načina na koji sam mogao da imam tu povezanost sa porodicom”.

Nakon završetka srednje škole, Kimbal se pridružio bratu, majci i sestri koji su se preselili u Toronto. Za studije je, kao i brat, odabrao Queen’s Univerzitet u Kingstonu, Ontario. Elon se nakon dvije godine prebacio na Univerzitet Pennsylvanije. Kimbal je ostao i diplomirao na Queensu 1995. godine sa diplomom iz poslovanja. Čak i prije nego što je diplomirao, Elon ga je uključio kao suosnivača svoje prve firme, online biznis registra Zip2. Radili su iz male kancelarije u Palo Altu, spavali u njoj, tuširali se u YMCA-u, i, prema biografiji Waltera Isaacona o Elonu, stalno se svađali. Uključujući i tuče „valjanja po podu kancelarije”. Tokom jedne posebno žestoke svađe, Kimbal je ugrizao Ilona za ruku i otkinuo mu parče kože. „Mnogo, mnogo volim svog brata, ali raditi s njim je bilo teško”, rekao je Kimbal Isaaconu.

Intervju s Walterom Isaaconom, Foto: Shutterstock

Ulazak u Elonovu orbitu

Braća su prodala Zip2 1999. godine za 307 miliona dolara u kešu, a Kimbal je dobio 15 miliona dolara (prije oporezivanja), prema Isaaconovoj knjizi. I neko vrijeme činilo se da će Kimbal krenuti svojim putem. Dok je Elon stvarao novi startup za digitalna plaćanja X.com (koji se kasnije spojio sa PayPalom), Kimbal se preselio u New York i upisao Francuski kulinarski institut. Taj osamnaestomjesečni program podsjećao je na scenu iz serije The Bear, sa glavnim kuvarima koji su vrijeđali pripravnike. „Bilo je trenutaka kad sam mislio: ‘Ne mogu više ovo da izdržim”, prisjetio se Kimbal u Fridmanovom podkastu. „Bukvalno sam govorio prijateljima: ‘Eto, moram da idem u školu kuhanja. Sad ću da na mene viču šest-sedam sati”.

Ali poslije diplome, Kimbal se opet vratio u Elonovu orbitu, priključivši se njegovom novom projektu – SpaceX-u. Jim Cantrell, svemirski preduzetnik i jedan od prvih zaposlenih u SpaceX-u, sjeća se Kimbalovog angažmana tokom prve inicijative kompanije, Mars Oasis. To je idealistički (i na kraju neuspješni) plan da se lansira raketa na Mars i spusti staklenik kako bi se podstaklo javno interesovanje za Elonov san o kolonizaciji Crvene planete. „Dolazio je na mnogo sastanaka. Elon ga je tretirao kao svog savjetnika, takav je bio utisak. Nije mnogo pričao, bio je tih”, kaže Cantrell.

Elon Musk, Foto: Reuters/Nathan Howard

Dodatni izvor prihoda

Od 2005. do 2008. Kimbal je vodio blog koji je pratio napredak SpaceX-a. A navodno je povremeno kuhao i obroke za tim. „Nije imao operativnu ulogu iz dana u dan”, kaže jedan od ranih zaposlenih. Ipak, Kimbal je bio naveden kao korporativni zvaničnik u dokumentima SEC-a od 2009. do 2022. Obično su korporativni zvaničnici članovi najvišeg menadžmenta kompanije.

Na pitanje zašto je Kimbal bio naveden u tim dokumentima, profesor prava s Harvarda Jess Fried, koji kaže da nikada nije vidio sličan slučaj, pretpostavlja da je „moguće da je Elon želio da obezbijedi dodatni izvor prihoda za Kimbala”.

„To je jedna od najvećih briga kod firmi pod kontrolom jednog lica”, dodaje profesorka prava sa Kolumbija univerziteta, Dorothy Lund. „Da li će kontrolor koristiti svoju moć da uzme nešto što ne bi trebalo – bilo za sebe, prijatelje ili članove porodice?”.

I on pomogao Elonu

Dok je razvijao The Kitchen i pomagao u Ilonovim projektima, Kimbal je takođe postao investitor i izvršni direktor startupa Me.dium. Predstavljen je kao društvena aplikacija za surfovanje internetom. Kasnije je preimenovan u OneRiot – i bio je promašaj. Nakon što je 2011. godine Kimbal otišao, Walmart je kupio za nepoznat iznos. „To je bila rasprodaja, investitori nisu zaradili ništa”, kaže osoba upoznata sa dogovorom. Kimbal je priznao da je ulazak u tu firmu bila greška. „Bilo je kao da svakog dana žvaćeš piljevinu”, rekao je Fridmanu.

To je bilo stresno vrijeme. Početkom 2008. Elon je zamolio Kimbala da uloži sve što ima u Teslu kako bi spasao posrnulog proizvođača automobila. Kimbal, koji je u upravni odbor Tesle ušao 2004. godine, prodao je dionice Applea u vrijednosti od 375.000 dolara i uložio ih u bratovu firmu, prema Isaaconovoj biografiji.

Čovjek koga ljudi vole

Kroz sve to, Kimbal je i dalje gajio svoju pravu strast – The Kitchen. Osnovao je 2010. neprofitnu organizaciju The Kitchen Community (kasnije preimenovanu u Big Green) kako bi povezao djecu sa zdravom hranom. The Kitchen je otvorio drugi restoran u Denveru 2012, zatim treći u Chicagu 2014. Prošlog novembra proširio se i na Austin. „Imao sam stvarno sjajno iskustvo sa Kimbalom. Mnogo sam naučio”, kaže Chapin Rebbe, glavni menadžer The Kitchen-a od 2020. do početka ove godine. „Bio je prilično uključen. Razgovarali smo sedmično”.

Svi koji su govorili za Forbes, uključujući i one koji su kritikovali Kimbala kao poslovnog čovjeka, rekli su jednu varijaciju iste stvari. Da je Kimbal dobar čovjek koga ljudi vole. Ali Kimbal nikada neće protivriječiti Elonu, čak ni u privatnosti, kaže jedan bivši zaposleni OneRiota. „Ako bi stvari postale nezgodne, [Kimbal] se nije zalagao, nije se borio za pravu stvar. Bio je kao Švicarska. Ako je bilo napeto, ne bi se umiješao da bude moralni spasilac”, dodaje bivši zaposleni. „Šteta. Ima moć da nešto učini, ali samo sjedi i ništa ne radi”.

John Hyatt, Forbes

Chef, Drone Artist, ‘Consigliere’: How Kimbal Musk Rode His Brother’s Billion-Dollar Rocket Ship