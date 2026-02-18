Litijum skočio više i od zlata: Šta donosi treći bum cijene, a nisu električni automobili

Drugo značajno rastuće tržište moglo bi treći put donijeti sreću investitorima spremnim na još jednu vožnju rolerkosterom kada je riječ o litijumu, važnom metalu za baterije. Najpoznatiji po upotrebi u baterijama koje pokreću električna vozila (EV), litijum bilježi nagli rast potražnje u segmentu sistema za skladištenje energije u baterijama (BESS).

Uticaj BESS-a vidi se u rastu cijene litijuma od 77% u posljednjih 12 mjeseci. Nadmašio je većinu drugih metala, uključujući zlato, koje je poraslo „samo“ 73%.

Veći dio procentualnog rasta cijene litijuma posljedica je niske početne osnove, nakon dva perioda oštrog pada.

Između kraja 2022. i sredine 2023. godine cijena litijuma srušila se 70%. Potom je uslijedio oporavak. Zatim i drugi pad koji je trajao do sredine prošle godine, oborivši cijenu 89% u odnosu na vrhunac iz 2022.

Potencijal litijuma da generiše ekstremne cjenovne oscilacije navodi investitore da se pitaju da li rast iz posljednjih 12 mjeseci može da opstane ili je treći pad iza ugla.

Odgovor ponude stiže

Ako bi litijum zavisio isključivo od potražnje iz sektora električnih vozila, oprezan investitor bi se držao po strani, jer proizvođači žure da ponovo pokrenu zatvorene rudnike kako bi iskoristili nedavni skok cijena.

Međutim, ako je potražnja iz BESS sektora zaista snažna, litijum bi mogao zadržati dovoljno ostvarenog rasta cijena da opravda ulaganja u proizvođače s niskim troškovima, poput australijske kompanije PLS (nekada Pilbara Minerals). Njena akcija je pala 15% tokom proteklog mjeseca nakon rasta od 90% prošle godine.

Industrijska i kućna upotreba baterija za skladištenje energije, uključujući vjetar i sunce, rasla je brže od potražnje za električnim vozilima, koja je prošle godine stagnirala.

Nevoljnost potrošača da u potpunosti prihvate EV zbog ograničenog dometa i niske preprodajne vrijednosti smanjila je rast potražnje za litijumom iz sektora vozila sa 22% u 2024. na prognoziranih 10% ove godine, pokazuje izvještaj UBS-a.

Povećana projekcija cijene

Potražnja iz BESS sektora, koja je prije nekoliko godina bila skromna, porasla je 2024. za 87%. Ove godine se očekuje rast od 60%.

Izvještaj UBS-a pod naslovom „Here we go again, for the 3rd lithium price cycle“ najnoviji je u nizu analiza o oporavku litijuma.

Foto/Pixabay

UBS je bio prinuđen da značajno poveća svoje prognoze cijena: litijum-karbonat je ranije bio procijenjen na 16.500 USD po toni, sada je tržišna cijena 19.700 USD, a prognoza podignuta na 26.000 USD po toni.

Trostruki paritet

UBS navodi da su električna vozila blizu postizanja „trostrukog pariteta“ sa vozilima na benzin: po cijeni, dometu i vremenu punjenja.

Očekuje se da ukupna potražnja za litijumom poraste 14% ove godine i 16% naredne, što bi dovelo do umjerenog manjka ponude dok tržište ne reaguje povećanjem proizvodnje.

Izazov za investitore je da procijene hoće li treći talas izblijediti jednako brzo kao prva dva. U tom slučaju, nedavni cjenovni skok mogao bi brzo nestati, ili litijum može postati stabilniji metal uz bok bakru i aluminijumu.

Tim Treadgold, Forbes