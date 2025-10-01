Jurgen Fitscher: „Evropa mora vratiti produktivnost ako želi ostati konkurentna“

Na drugoj konferenciji Horizonti kapitala, koju je u Sarajevu organizovala ASA Banka u saradnji sa Forbes Adria, Jurgen Fitscher, iskusni bankarski stručnjak i bivši predsjednik Uprave Deutsche Bank, ponudio je jasan i kritički pogled na stanje evropske ekonomije, izazove savremenog liderstva i važnost ulaganja u obrazovanje.

Fitscher ne krije zabrinutost zbog globalne nesigurnosti koju potpiruju klimatske promjene, geopolitičke tenzije i strah od gubitka radnih mjesta. „Potrebno nam je snažno političko vodstvo, ali ono danas često ne djeluje kako bismo očekivali“, rekao je, naglasivši da se društva moraju okupljati oko zajedničkih ciljeva, kao što je to bio slučaj u nekim azijskim zemljama koje su u kratkom roku postigle nevjerovatan napredak.

Govoreći o Evropi, istakao je da njena najveća snaga – pluralizam – ujedno predstavlja izazov. „Evropa je dobra ideja. Ja sam prva generacija koja nije morala ratovati, i to je ogroman uspjeh. No, danas je sve usporeno jer svako ima pravo glasa. Taj model mora postati efikasniji kako bismo ostali relevantni.“

Upozorio je da evropski model više ne funkcioniše kao nekada. „Njemačka je nakon rata koristila izvoz da riješi svoje probleme. Danas to više nije dovoljno. Kina i Indija su snažni globalni igrači. Ako želimo opravdati visoku cijenu rada u Evropi, moramo postati produktivniji – a to trenutno nismo“, rekao je Fitscher.

Jurgen Fitscher/ Foto: Faruk Zametica

Kao ključni faktor budućeg uspjeha vidi obrazovanje, pozivajući vlade da više ulažu u ljudski kapital. „Uvjeren sam da ulaganje u obrazovanje donosi povrat od najmanje 20 posto. To je najbolja investicija – čak i kada se finansira zaduživanjem“, naglasio je, pohvalivši rad Fondacije Hastor u BiH.

Komentirajući stanje bankarskog sektora u regiji, Fitscher ga ocjenjuje stabilnim, ali napominje da pristup kapitalu ostaje slab, posebno za startupe. „Banke su po prirodi oprezne, a regulativa ne podržava visok rizik. Zato se dobri projekti često ne realizuju.“

Skeptičan je i prema ideji evropske digitalne valute: „To neće bitno poboljšati kvalitet života građana. Već imamo efikasne sisteme. Fokus treba biti na stabilnosti i jačanju tržišta kapitala.“

Govoreći o Bosni i Hercegovini i regiji, poručuje da su za privlačenje stranih investicija ključni transparentan pravni okvir i regionalna saradnja. „Kapital traži sigurnost. Ako je ne nađe, odlazi drugdje.“

Uprkos izazovima, Fitscher ostaje umjereni optimista. „Evropa je postigla mnogo, ali mora rješavati probleme koje svi vidimo. Imamo potencijal – samo ga moramo znati iskoristiti.“

Razgovarao: Vladimir Nišević, urednik Forbes Hrvatska