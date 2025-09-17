Građani sve više kupuju nove automobile, u augustu prvi put registrovano više od 10.000 motorna vozila

Bosna i Hercegovina je u augustu ove godine zabilježila svoj najveći mjesečni rast u registracijama motornih vozila u posljednjih nekoliko godina. Prema zvaničnim podacima, registrovano je ukupno 10.452 vozila, što je 8,7% više nego u augustu 2024. godine.

Najveći udio čine putnički automobili (74,5%), dok komercijalne kategorije poput kamiona i tegljača čine tek manji segment tržišta – registrovanih kamiona je 5,5%, motocikala 4,6%, mopeda 3,4%, prikolica 3,0%, a cestovnih tegljača (šlepera) i poluprikolica 1,4%. Specijalna vozila čine 0,9%, a najmanji udio imaju autobusi (0,3%). U kategoriji ostalo svrstano je 5,0% registrovanih vozila.

Struktura registracija pokazuje da se tržište i dalje dominantno oslanja na privatnu potražnju, što potvrđuje i podatak da je u augustu čak 61,3% novih vozila registrovano na fizička lica.

Posebno se ističe rast novih vozila: u osmom mjesecu ove godine registrovano je 1.604, što je 6,8% više nego prošle godine. Za osam mjeseci ukupno 13.604 nova vozila našla su se na cestama BiH, bilježeći rast od 7,0%. Najtraženiji ostaju putnički automobili, sa udjelom od 44,9% među novoregistrovanim vozilima.

Iz brojeva i dominacije putničkih automobila se može zaključiti da potrošači nisu zapali u psihološku recesiju te da se potrošačko povjerenje očito oporavlja, ali isto tako, relativno nizak udio novih vozila (15,3% u augustu) pokazuje da tržište BiH i dalje u velikoj mjeri zavisi od uvoza polovnih automobila.