Dok se čeka izbor šest direktora – evo koliki je kvartalni prihod ostvario BH Telecom

Dok se čeka izbor i imenovanje šest izvršnih direktora – članova Uprave Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, ova bh. kompanija je objavila rezultate poslovanja za prvi kvartal ove godine. Bruto dobiti BH Telecoma veća je za 10 posto u odnosu na prvi kvartal prošle godine i iznosi 14,9 miliona KM, prihod od prodaje uvećan je za jedan posto te iznosi 126 miliona KM, i najveći je, navodi se, u posljednjih deset godina.

Danas BH Telecom ima preko dva miliona korisnika, i u poređenju sa prvim kvartalom prošle godine, njihov broj je veći za 14.000. Po zaposlenom, ova bh. kompanija ostvaruje operativni prihod od 42,7 hiljada KM, dok poslovni rashodi po zaposlenom iznose 30,8 hiljada KM.

Kako su naveli u kompaniji rast prihoda od prodaje rezultat je povećanih prihoda iz segmenta mobilne telefonije, kao i rastom prihoda od integrisanih usluga Moja TV.

Istovremeno, ostvaren je rekordan porast broja mobilnih korisnika, pri čemu je mobilni segment zabilježio najveći rast korisničke baze među svim pruženim uslugama.

U maloprodaji najznačajniji rast bilježe prihodi od rezidencijalnih korisnika za 3,7 mil. KM i prihodi od poslovnih korisnika u iznosu 0,5 mil KM.

Rashodi po zaposlenom smanjeni su za tri posto, uz blago smanjenje broja zaposlenih na 2.935.