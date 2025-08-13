Dok se čeka izbor šest direktora – evo kolike prihode i dobit je ostvario BH Telecom za pola godine

Dok se čeka izbor i imenovanje šest izvršnih direktora – članova Uprave Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, ova bh. kompanija je objavila rezultate poslovanja za prvih šest mjeseci ove godine – koji pokazuju da je ostvarila najveći iznos ukupnih prihoda i dobiti prije oporezivanja u posljednjih deset godina.

Ukupni prihodi dostigli su 273 miliona KM, što predstavlja rast od 2,6 miliona u odnosu na isti period prošle godine. Bruto dobit povećana je na 38 miliona KM, odnosno za 1,3 miliona. Prihodi od prodaje iznosili su 263,6 miliona KM, dok je EBITDA (dobit prije kamata, poreza i amortizacije) dostigla 84 miliona KM – i to uprkos snažnim inflatornim pritiscima.

Rast prihoda su predvodili mobilna telefonija, integrisane usluge i prodaja uređaja. Prihodi od mobilne telefonije porasli su za 3% (3 miliona KM), od Moja TV usluga za 6% (3,4 miliona KM), dok je prodaja uređaja donijela dodatnih 1,4 miliona KM (rast od 5%). Danas BH Telecom ima preko dva miliona korisnika: više od 460.000 koristi postpaid pakete, a preko 37.000 priključeno je na optičku mrežu – što predstavlja rast od 7,1% u odnosu na kraj 2024. godine.

Produktivnost je također poboljšana, navodi se – operativni prihod po zaposlenom iznosi 89.700 KM, uz smanjenje broja zaposlenih za 0,4%. Kompanija je, navodi se, u prvih šest mjeseci investirala 32,1 milion KM u proširenje LTE mobilne mreže, izgradnju optičkih mreža i modernizaciju servisa, te zadržala snažnu finansijsku stabilnost, s novčanim sredstvima od 379 miliona KM, što je omogućilo i rast prihoda od kamata na oročena sredstva i obveznice za 40% u odnosu na prošlu godinu.