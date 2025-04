Dionice Tesle pale su 6 posto prije vjerojatno najlošijeg izvještaja o zaradi u posljednjih nekoliko godina

Wall Street željno iščekuje ključni izvještaj proizvođača automobila.

Dionice Tesle pale su 6 posto na 227 dolara, što je najveći pad od 8. aprila, neposredno prije nego što je američki predsjednik Donald Trump stopirao neke carine.

Indeks S&P 500 pao je više od 2% u ponedjeljak, dosegnuvši najniži nivo od 9. aprila. Tržište je reagiralo na slab napredak u trgovinskom ratu i Trumpove eskalacije sukoba s predsjednikom Federalnih rezervi Jeromeom Powellom.

Veliko oslanjanje na Kinu

Tesla će tokom dana izvijestiti o zaradi u prvom tromjesečju, što će biti prvi financijski rezultat za 2025. godinu. Analitičari s Wall Streeta očekuju da će to biti nejasno izvješće, s prognozom zarade od 0,41 dolara po dionici ili 1,4 milijarde dolara neto dobiti. To bi bio najslabiji rezultat kompanije od prvog kvartala 2021., prema podacima FactSet-a. Ranije ovog mjeseca, Tesla je otkrila da je prvo tromjesečje 2025. bilo najslabije tromjesečje za isporuke vozila od 2022., jer je prodaja Tesle pala od Kalifornije do Njemačke kao odgovor na Muskovu politiku, uključujući njegovu ulogu šefa Trumpova Odjela za vladinu učinkovitost.

“Musk i Tesla suočavaju se s alarmantnom situacijom ako on ostane u DOGE-u”, napisao je Wedbushov analitičar Dan Ives u bilješci klijentima. “Vizija preokreta mora započeti jer ako Musk odluči ostati u Bijeloj kući, to bi moglo promijeniti budućnost Tesle”, prema Ivesu. Ives je dugo bio jedan od najčešćih analitičara koji prate Teslu, a posljednjih je tjedana među najglasnijim kritičarima Muskove štete na brend Tesle.

Prekretnica za Teslu

Muskova neto vrijednost smanjila se za 10 milijardi dolara tijekom pada dionica Tesle u ponedjeljak. Trumpov savjetnik i dalje je daleko najbogatija osoba na Zemlji s 354 milijarde dolara, što je 165 milijardi dolara više od neto vrijednosti drugog najbogatijeg čovjeka, osnivača Amazona Jeffa Bezosa, prema procjenama Forbesa.

Dionice Tesle pale su 53% u odnosu na najvišu vrijednost u decembru. Tada su naglo porasle nakon Trumpove pobjede na izborima.

Derek Saul, novinar Forbesa

