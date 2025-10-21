Četiri aerodroma u BiH bilježe rast prometa – šta stoji iza skoro pola miliona putnika u jednom mjesecu

U augustu ove godine četiri aerdoroma u BiH prevezla su 418.965 putnika, što je nešto manje od 30.000 putnika u odnosu na prethodni mjesec kada je prevezeno 390.607 putnika. U poređenju sa augustom prošle godine, promet na četiri domaća aerodroma je porastao za 25,4%, i signal je nastavka oporavka nakon pandemije i rastuće regionalne mobilnosti.

Najveći broj letova ostvario je Međunarodni aerodrom Sarajevo (2.414), potom slijedi Aerodrom Banja Luka sa 522, Aerodrom Mostar je imao 260 operacija, a Tuzlanski međunarodni aerodrom 256.

Od sva četiri međunarodna aerdroma u BiH, jedino je Mostarski u osmom mjesecu ove godine osam domaćih operacija.

Sarajevo – Pariz

Kroz Sarajevski aerdrom prošlo je 311.827 putnika, Tuzlanski 42.087, Mostarski 14.797 i Banjalučki 50.254 putnika.

Povećanje broja putnika prvenstveno je rezultat uvođenja sve većeg broja direktnih linija kako iz Sarajeva tako i drugih bh. centara.

Kako je objavio Međunarodni aerodrom Sarajevo, od aprila naredne godine bit će uspostavljena direkta avionska linija između Sarajeva i Pariza. Liniju će obavljati Transavia France, niskobudžetna aviokompanija u okviru grupe Air France-KLM.

Ovo je rezultat, navodi se u saopćenju Sarajevskog aerodroma, višegodišnjih pregovora i strateškog širenja mreže Transavie prema autentičnim i atraktivnim evropskim destinacijama. Ova niskobudžetna aviokompanija prvi put ulazi na tržište Bosne i Hercegovine. Aviolinija, navode dalje, predstavlja važan iskorak u povezivanju Bosne i Hercegovine s jednim od najvažnijih evropskih i svjetskih centara – francuskom prijestolnicom, te bi trebala otvariti nove mogućnosti za turizam, poslovnu saradnju i kulturnu razmjenu između dvije zemlje.

REUTERS/Pierre Albouy

Nova baza Wizz Aira

Karte su dostupne za kupovinu od danas po cijeni već od 69 € po smjeru (cijene se odnose na najnižu dostupnu tarifu i mogu varirati u zavisnosti od datuma putovanja i raspoloživosti), putem zvanične stranice: www.transavia.com. Direktna linija se obavlja na ruti Pariz Orly (ORY) – Sarajevo, a početak aviooperacije je 17. april 2026. godine.

Ovom, direktnom aviolinijom putnici će moći putovati dva puta sedmično, ponedjeljkom i petkom.

Kako su saopćili iz Tuzlanskog međunarodnog aerodroma, nova baza Wizz Aira u Tuzli bit će otvorena 12. decembra 2025. godine sa jednim potpuno novim, najsavremenijim avionom Airbus A321neo stacioniranim na Međunarodnom aerodromu Tuzla. Do marta naredne godine kompanija će bazirati i drugi avion u Tuzli. Devet novih ruta već je dostupno za rezervacije iz Tuzle ka Kipru i Njemačkoj,

Još početkom godine sa Banjalučkog aerdroma su izvijestili kako će mađarska niskotarifna aviokompanija Wizz Air, povećati broj letova iz Banje Luke prema Basel Mulhouseu i Dortmundu, destinacijama koje su među najtraženijima za putnike iz regije.

Ovo proširenje ukazuje na rastuću potražnju za povoljnim avio-vezama između BiH i zapadne Evrope, potaknutu putovanjima dijaspore i oporavkom regionalnog turizma.