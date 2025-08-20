AI bunt u Meti: Najbolji talenti bježe, Zakerberg gubi trku

Metina haotična kultura i nedostatak vizije doveli su do odliva mozgova iz kompanije, a konkurenti kažu da su im talenti za vještačku inteligenciju slabi. Zuckerbergova frenezija za zapošljavanjem nije zaustavila odlaske.

Meta je nekada bila puna vrhunskih talenata za umjetnu inteligenciju, ali to više nije slučaj. Godinama prije nego što je Mark Zuckerberg krenuo u “šoping” među poznatim stručnjacima, kompanija je zapošljavala istraživače i inženjere koji su kasnije napustili firmu kako bi osnovali velike kompanije za umjetnu inteligenciju.

Osnivači Perplexityja, Mistrala, Fireworks AI i World Labsa. Svi su došli iz AI laboratorija matične kompanije Facebooka.

Ali kako procvat umjetne inteligencije potiče razvoj sve sposobnijih modela, neki su otišli kod konkurencije poput OpenAI-a, Anthropika i Googlea.

Odliv mozgova u posljednjih nekoliko godina bio je ozbiljan, rekla su za Forbes tri bivša zaposlenika tima Meta AI.

„Imali su najbolje ljude, ali su ih izgubili zbog OpenAI-a. Ovo je Markov pokušaj da preokrene gubitak talenata“, rekao je jedan bivši zaposlenik tima Meta AI.

Ali čak i dok Zuckerberg daje zapanjujuće ponude vodećim istraživačima umjetne inteligencije, ovaj gigant društvenih medija i dalje viđa kako zaposlenici napuštaju kompaniju.

Insajderi: Meta nema mnogo talenta za vještačku inteligenciju

Danas, kada je u pitanju regrutacija vrhunskih istraživača umjetne inteligencije, Meta se često zanemaruje.

Insajderi u nekim od najvećih kompanija za vještačku inteligenciju u Silicijumskoj dolini rekli su da, prije nego što je posljednjih mjeseci započeo novi val zapošljavanja, Mattovo osoblje uglavnom nije ispunjavalo njihove kriterije.

„Možda bismo bili zainteresirani za zapošljavanje nekih od novih ljudi koje Mark sada dovodi. Ali prošlo je vrijeme kada smo bili zainteresirani za stručnjake koji su radili za njega.“ Ovo je ono što viši rukovodilac u jednoj od vodećih kompanija za vještačku inteligenciju kaže za Forbes.

Google je od prošle jeseni zaposlio manje od dvadeset stručnjaka za vještačku inteligenciju iz Mete, prema osobi upoznatoj sa zapošljavanjem u Googleu. Poređenja radi, u istom vremenskom periodu, ukupno je zaposlio stotine istraživača i inženjera vještačke inteligencije.

Ta osoba je za Forbes izjavila da je “prevladavajuće uvjerenje” da Meta nema mnogo talenata koji bi joj se mogli ukrasti. Google je odbio komentirati.

Zuckerberg je ponudio preko milijardu dolara

Ovo je dalo dozu očaja Zackbergovim pokušajima da “napadne” stručnjake iz kompanija poput OpenAI-a i Thinking Machine Labsa, mladog startupa kojeg vodi bivša tehnička direktorica OpenAI-a Mira Murati, dajući im devetocifrene ponude i gotovo neograničene pogodnosti.

U najmanje dva slučaja, izvršni direktor Mete ponudio je platne pakete vrijedne više od milijardu dolara raspoređene na nekoliko godina, prema Wall Street Journalu.

Navodno je oteo najmanje 18 istraživača OpenAI-a. Ali mnogi su to odbili, računajući na veći utjecaj i bolji povrat svog kapitala.

„Washington Commandersi su meta tehnoloških kompanija“, rekao je jedan osnivač AI-a za Forbes, aludirajući na težnju NFL tima za slobodnim agentima.

“Oni enormno preplaćuju ‘okej’ naučnike umjetne inteligencije. A onda građani misle da su oni najbolji inženjeri umjetne inteligencije na svijetu jer su toliko plaćeni.”

Meta negira tvrdnje “neimenovanih izvora”

Meta je snažno negirala da je imala problema s talentima i zadržavanjem zaposlenika u oblasti umjetne inteligencije.

“Osnovne činjenice očito ne podržavaju ovu priču. Ali to nije spriječilo neimenovane izvore s određenim ciljevima da promoviraju ovu naraciju, niti Forbes da objavi priču”, rekao je glasnogovornik Ryan Daniels u izjavi.

Izvršni direktor Antropika, Dario Amodei, rekao je da je razgovarao sa zaposlenima Antropika koji su dobili ponude od Mete, ali ih nisu prihvatili.

Dodao je da njegova kompanija neće pregovarati o platama zaposlenih na osnovu Metinih ponuda.

„Ako Mark Zuckerberg baci pikado na tablu za pikado i pogodi vaše ime, to ne znači da biste trebali biti plaćeni deset puta više od osobe pored vas koja je jednako vješta i jednako talentovana“, rekao je prošlog mjeseca u podcastu Big Technology.

Anthropic je odbio da komentariše.

Anthropic ima stopu zadržavanja zaposlenih od 80 posto, što je najjača među pionirskim laboratorijama za vještačku inteligenciju, prema majskom izvještaju SignalFire-a.

Rezultati se zasnivaju na podacima prikupljenim za sve pozicije sa punim radnim vremenom, uključujući inženjerstvo, prodaju i ljudske resurse, a ne samo istraživače vještačke inteligencije.

Poređenja radi, DeepMind ima stopu od 78 posto, OpenAI 67 posto, a Meta zaostaje sa 64 posto.

Meta agresivno zapošljava talente za umjetnu inteligenciju

U avgustovskom izvještaju firme, koji se uglavnom fokusirao na inženjerske talente, navedeno je da Meta agresivno zapošljava inženjere. Dvostruko brže nego što ih gubi.

„Dio ovog odustajanja objašnjava zašto Meta toliko ulaže u obnovu i proširenje svog tehničkog tima“, rekao je Jarrod Reyes, šef zajednice programera u SignalFire-u.

“To odražava intenzitet konkurencije za iskusne talente u oblasti vještačke inteligencije i pritisak koji čak i vodeće kompanije osjećaju da nadoknade iskustvo, a istovremeno skaliraju nove inicijative.”

U junu je Zuckerberg zaposlio Alexandera Wanga, 28-godišnjeg bivšeg izvršnog direktora giganta za anotaciju podataka Scale AI, i stekao 49 posto udjela u kompaniji.

Wang je zadužen za vođenje nove laboratorije unutar Mete. Fokusirana je na izgradnju takozvane “superinteligencije” – sistema vještačke inteligencije koji nadmašuje ljude u nizu kognitivnih zadataka.

Zuckerberg je pokušao ponovo osvojiti ljude koje je Meta izgubila

Pridružio mu se Nat Friedman, istaknuti investitor usmjeren na umjetnu inteligenciju i bivši izvršni direktor GitHuba.

Pored njih, tu je i desetak vrhunskih istraživača koji su nedavno dovedeni iz OpenAI-a, Google DeepMind-a i Anthropika.

Navodno su neki dobili ponude za platu od 100 do 300 miliona dolara raspoređene na period od četiri godine. Meta je rekao da je veličina ponuda pogrešno predstavljena.

Krajem juna, Meta je zaposlila Daniela Grossa.

On je istaknuti investitor u umjetnu inteligenciju i bivši izvršni direktor startupa za umjetnu inteligenciju Safe Superintelligence. Taj startup vrijedi 32 milijarde dolara. Gross ga je suosnovao s bivšim šefom istraživanja OpenAI-a Ilyom Suckeverom.

Kompanija je također premjestila interno osoblje u novi tim. Devet zaposlenika iz Metinih infrastrukturnih timova prebačeno je u jedinicu za superinteligenciju. To je učinjeno nakon što su neki od njih dobili ponude od Thinking Machines Laba, izvijestio je Wall Street Journal.

Zuckerberg je također pokušao ponovo osvojiti ljude koje je Meta prethodno izgubio.

Ponovno je zaposlio bivšeg višeg direktora inženjeringa kompanije Joela Pobara i bivšeg inženjera istraživanja Antona Bakhtina. Prema Wall Street Journalu, oni su počeli raditi u Antropiku 2023. godine. Nisu odgovorili na zahtjeve za komentar.

Ljudi i dalje napuštaju Metu.

U međuvremenu, ljudi nastavljaju napuštati kompaniju. U 2024. godini, matična kompanija Facebooka bila je drugi najzapošljavaniji tehnološki gigant među svim pozicijama sa punim radnim vremenom.

Te godine, 4,3 posto svih zapošljavanja u AI laboratorijama došlo je iz Mete, prema izvještaju SignalFire-a iz maja.

Google, isključujući svoju jedinicu Deep Mind, bio je tehnološki gigant s najvećom krađom zaposlenih.

Prošle sedmice, Anthropic je angažovao Laurensa van der Matena , ranije istaknutog istraživača u Meti, koji je bio jedan od vođa istraživačke strategije za Llama modele.

U junu je startup za umjetnu inteligenciju Writer zaposlio Dana Bickela, bivšeg višeg istraživača i tehničkog direktora u Meti, kao šefa odjela za umjetnu inteligenciju.

U Meti, Bickel je vodio primijenjena istraživanja za vještačku inteligenciju, sisteme koji mogu autonomno obavljati određene radnje.

Šta se sljedeće dogodilo?

Microsoft je navodno kreirao listu najtraženijih inženjera i istraživača u Meti, a također je naredio i usklađivanje s ponudama kompanije, prema Business Insideru.

U francuskom startupu za umjetnu inteligenciju Mistral, najmanje devet naučnika za istraživanje umjetne inteligencije došlo je direktno iz Mete otkako je startup osnovan u aprilu 2023. godine, prema pretragama LinkedIna koje je proveo Forbes.

U Meti su radili na obuci ranih verzija Llama modela. Dva od ovih zapošljavanja su izvršena u posljednja tri mjeseca.

A Elon Musk je nedavno tvrdio da je xAI regrutovao nekoliko inženjera iz Mete bez da je izdvojio “lude” i “neodrživo visoke” iznose novca za kompenzaciju. Od januara, xAI je zaposlio 14 Metinih inženjera, izvijestio je Business Insider.

Kultura haosa

U decembru 2013. godine, Meta je pokrenula FAIR, svoju internu laboratoriju posvećenu vještačkoj inteligenciji.

(Pokrenut kao Facebook AI Research, F je kasnije preimenovan u “Fundamental” nakon što je kompanija promijenila ime u Meta 2021. godine.)

Šef laboratorije bio je poznati profesor sa Univerziteta u New Yorku, Jan Lekan. U to vrijeme, FAIR se smatrao jednim od najboljih poslodavaca za one koji su željeli raditi na najsavremenijim tehnologijama umjetne inteligencije.

Laboratorija je doprinijela pionirskim istraživanjima u oblasti kompjuterskog vida i obrade prirodnog jezika.

To su bila “zlatna vremena istraživanja umjetne inteligencije”, rekao je jedan bivši istraživač Mete.

U februaru 2023. godine, kompanija je konsolidovala svoja istraživanja umjetne inteligencije pod timom koji je više orijentisan na proizvode, pod nazivom GenAI, umjesto FAIR.

Iako FAIR još uvijek postoji, unutar Mete je “polako umirao”, tj. dobijao je sve manje i manje računarskih resursa i trpio je velike odlaske osoblja.

„Zucker nikada nije trebao učiniti FAIR manje važnim“, rekao je isti istraživač. Meta je tada negirao da FAIR gubi na važnosti i rekao da je to novi početak za laboratoriju, koja se sada može fokusirati na dugoročnije projekte.

Meta je također izjavio da FAIR i GenAI blisko sarađuju, što omogućava bolju koordinaciju između timova i brže donošenje odluka.

Naporno radio/radila.

Novoosnovani GenAI tim bio je primoran da “sprinta”, radeći do kasno u noć i vikendom kako bi isporučio AI proizvode, kao što su Meta-in konverzacijski AI asistent i AI likovi. To je ono što je Zuckerberg kasnije otkrio svijetu na konferenciji Meta Connect 2023, rekao je treći bivši viši istraživač.

„Praktično smo imali šest mjeseci da pređemo put od nule do isporuke proizvoda“, rekao je istraživač.

Prebačen je iz drugog tima da se pridruži GenAI timu, koji je započeo sa između 200 i 300 zaposlenih, a zatim je narastao na skoro 1.000.

Kako je utrka za razvojem umjetne inteligencije postajala sve intenzivnija, sprint se nastavio tokom 2024. i 2025. godine, rekao je isti izvor. “Radili smo kao ludi, ubijali smo se poslom cijele godine.”

Međutim, vremenom su sprintevi postajali sve haotičniji.

Viši rukovodioci nisu se mogli složiti oko tehničkih pristupa, poput najboljeg načina za kreiranje modela, a timovima su dodijeljeni zadaci koji se preklapaju. Ljudi su se borili za zasluge, rekla su dva bivša zaposlenika Meta AI-a.

Fokusirajte se na druge projekte

Timovi bi se formirali i raspuštali u roku od nekoliko sedmica. To je prisiljavalo istraživače da stalno preusmjeravaju svoju pažnju na druge projekte.

Jedan bivši istraživač vještačke inteligencije, koji je proveo tri godine u Meti, rekao je da je tokom svog mandata promijenio čak sedam menadžera.

Jedan bivši viši istraživač umjetne inteligencije rekao je da Metaverzum – Zuckerbergova dugoročna vizija trodimenzionalnog svijeta u kojem ljudi mogu međusobno komunicirati putem avatara – predstavlja zbunjujuću prepreku. Već su privukli milijarde dolara i resursa.

Rukovodioci kompanije su krajem 2022. godine tvrdili da je Metaverse prioritet za tehnološkog giganta, čak i dok je vještačka inteligencija dobijala na značaju.

Te godine, istraživač je premješten na Meta Horizon, Metaverseovu platformu za VR igre i virtuelne prostore. “Nisu baš znali šta da rade sa svima nama, i to je bila pomalo sudbonosna odluka. Srećom, formiran je GenAI tim i izašli smo odatle”, rekao je.

Glasnogovornica Mete Daniels nije imala komentara na ove tvrdnje.

Evaluacija učinka

Od zaposlenih se tražilo da demonstriraju utjecaj na poslovanje tokom polugodišnjih ocjena učinka. Na primjer, da li su njihovi skupovi podataka korišteni za obuku modela ili da li su modeli na kojima su radili postigli visoke rezultate na određenim testovima, rekao je za Forbes četvrti bivši istraživač vještačke inteligencije.

Oni koji nisu mogli, riskirali su gubitak posla. “Ljudi počinju preuzimati što više posla, pazeći da niko drugi ne radi na projektima na kojima već rade. To otežava saradnju”, rekao je. Daniels je izjavio da je ovaj proces evaluacije isti za zaposlene u cijeloj kompaniji.

Mnogi od ovih navoda potvrđeni su u nedavnom eseju od devet stranica pod nazivom “Strah od meta kulture”. Objavio ga je Ijmen Blankevoort, bivši istraživač vještačke inteligencije u Meti, na internom komunikacijskom kanalu AI grupe kompanije.

U javnoj objavi na Substacku, Blankevoort je napisao da ima utisak da stvari u Meti “izmiču kontroli”.

„Mnogi su se osjećali obeshrabreno, preopterećeno i zbunjeno“, napisao je, napominjući da su se zaposleni bojali otkaza, da su se timski zadaci često mijenjali, a lideri su imali „nestabilnu viziju“.

„Mislim da nedostaje humanost dok slušam kandidate kako opisuju kulturu u kompanijama koje napuštaju“, rekla je May Habib, izvršna direktorica startupa za umjetnu inteligenciju Writer.

“Konstruktivna kritika”

Blankevoort nije odgovorio na zahtjev za komentar, ali nakon što je esej procurio, napisao je post u kojem je rekao da je dokument namijenjen internoj konstruktivnoj kritici, a ne “posljednjoj kapi”.

Glasnogovornica Meta Daniels izjavila je da Blankevoortov izvještaj “nije iznenađujući”.

„Uzbuđeni smo zbog naših nedavnih promjena, novog rukovodstva i zapošljavanja istraživača, te zbog nastavka rada na stvaranju idealnog okruženja za revolucionarna istraživanja“, rekao je.

Metina reputacija u oblasti umjetne inteligencije pretrpjela je udarac u aprilu izlaskom igre Llama 4.

Model je bio razočarenje i unutar i izvan kompanije, te je bio široko kritikovan zbog loših mogućnosti zaključivanja i kodiranja.

Da stvar bude gora, kompanija je optužena za vještačko naduvavanje rezultata testova Llama 4. To je učinila kako bi performanse modela izgledale bolje nego što su zapravo bile, što je kompanija negirala.

„Llama 4 je bila katastrofa“, rekao je jedan bivši istraživač za Forbes.

Sada, raskošna nova laboratorija za superinteligenciju u Meti postavlja još više pitanja o tome kuda kompanija ide. “Ljudi se pitaju gdje pripadaju i osjećaju se kao da su gurnuti u stranu”, rekao je bivši istraživač.

“Za iznajmljivanje protiv misionara”

Za rivale koji pokušavaju da se suprotstave Zuckerbergovim finansijskim podsticajima koji su “šokantni i strahopoštovani”, mišljenje je da on cilja na “plaćenike”, one koji rade za onoga ko ponudi najviše.

Smatra se da su protivnici Matteovog evanđelja jer privlači vjernike u rješenja i “misionare”.

„Ponosan sam na to koliko je naša industrija u cjelini vođena misijom, naravno da će uvijek biti plaćenika“, napisao je šef OpenAI-a Sam Altman u pismu zaposlenima u julu.

„Misionari će pobijediti one koji su unajmljeni“, dodao je.

“Vjerujem da dionice OpenAI-a imaju mnogo, mnogo veći potencijal rasta od dionica Mete. Mislim da je važno da veliki rast dođe nakon velikog uspjeha, ono što Meta radi dovest će do dubokih kulturnih problema.”

Kao odgovor na pritisak, OpenAI je navodno prilagodio plate i dodijelio bonuse u vrijednosti i do nekoliko miliona dolara istraživačkim i inženjerskim timovima.

„Velike tehnološke kompanije trenutno imaju potrebu da kontrolišu rezultate tehnologije kojoj svi težimo, općenite vještačke inteligencije“, rekao je May Habib, izvršni direktor startupa za vještačku inteligenciju Writer.

„Mislim da nedostaje humanost dok slušam kandidate kako opisuju kulturu unutar kompanija koje napuštaju“, dodala je.

Meta se polako oporavlja od svog lošeg imidža

Jedan osnivač startupa za umjetnu inteligenciju opisao je “kulturnu promjenu” unutar Mete, navodeći da je počeo viđati više prijava od kandidata iz kompanije.

“Obično zapošljavamo više misionara koji vjeruju u ideju nego što zapošljavamo njih. Zato ljudima ne nudimo dvije milijarde dolara da se pridruže. Ne moramo čak ni. Također nemamo toliko novca da ponudimo za plate”, rekao je.

Facebook je, naravno, također imao svoj dio problema koji mogu otežati privlačenje novih ljudi. Tokom protekle decenije, tehnološki gigant suočio se s kontroverzama vezanim za miješanje u izbore, radikalizaciju, dezinformacije te mentalno zdravlje i dobrobit tinejdžera.

Profesor Lekan, koji nije odgovorio na zahtjeve za intervju, ranije je priznao da bi ti problemi mogli utjecati i na percepciju javnosti o istraživačkoj laboratoriji kompanije.

„Meta se polako oporavlja od problema s imidžom“, rekao je za Forbes 2023. godine. „Ali definitivno postoji određena negativnost.“

Rashi Srivastava, Richard Njiva, novinari Forbesa; Tekst napisao John Paczkowski

