Za izgradnju utrošeno više od 15.000 kubnih metara drveta – pogled na jednu od najvećih hibridnih drvenih zgrada u Evropi

Do 2026.godine u Luksemburgu bi trebao biti komletno završen kompleks Skypark Business Center. Ovo jedinstveno graditeljsko zdanje ujedno je i jedna od najvećih hibridnih zgrada od masivnog drveta u Evropi. Smještena u Findelu nalazi se uz aeodrom Luksemburg i dio je masterplana aerodromskog grada.

Moxy Hotel, prvi objekt u sklopu Skypark Business Centra, otvoren je prošle jeseni, dok bi značajan dio Skypark Business Centra trebao biti otvoren ove godine, a kompletno usljen i opremljen 2026. godine.

Francuska zahtijeva da nove javne zgrade uključuju najmanje 50 posto drveta

Da Evropa sve više promovira drvenu gradnju, pokazuje i najava Francuske koja zahtijeva da sve nove javne zgrade uključuju najmanje 50% drveta.

Zgrada u Luksemburgu, koja spada u red onih arhitekstonskih prijekata koji oblikuju kako našu sadašnjost, tako i budućnost, te postavljaju trendove gradnje i življenja, većim dijelom se sastoji od poslovnog prostora, ali i prodavnica i hotela.

Foto: Metaform Architects

„Poslovni centar Skypark bit će referenca za ekološki prihvatljive i održive zgrade koje će nam pomoći da uskladimo naše ekonomske i ekološke ciljeve“, rekao je René Steinhaus, bivši izvršni direktor aerodroma.

Njeno dvorište u prizemlju, u vidu velike zelene terase, namijenjeno je za prolaznike koji žele uživati u nesvakidašnjem pogledu na pistu luksemburškog aerodroma kao i kopnenu stranu kompleksa.

Zgradu je projektovala Bjarke Ingels Group, nagrađivana arhitektonska firma sa sjedištem u Kopenhagenu u Danskoj, dok su luksemburške arhitektonske firme Jim Clemes Associates i Metaform, zadužene za nadgledanje tendera i proces izgradnje.

„Šta je bolje nego otići u poslovni prostor i osjećati se kao na odmoru?“, kaže Leila Lopes, menadžerica za razvoj nekretnina u Lux-Airportu, Foto: Metaform Architects

Radni dan što ugodniji i raznovrsniji

Cijela arhitektura zgrade je osmišljena tako da radni dan bude što ugodniji i raznovrsniji. Sedam spratova se dijele na dva dijela – jedan koji se sastoji od prva četiri sprata, a drugi od sljedeća tri, koji su rotirani za 180 stepeni u odnosu na prvi, stvarajući karakterističan HELIX oblik zgrade.

Na istočnoj strani zgrade prostire se hotel na tri sprata – sa 129 stilski opremljenih soba i pogledom na aerdrom, te je namijenjen za turiste i poslovne ljude.

Kancelarije se nalaze na spratovima od 1-6, dok su na nivou -1 su sve usluge iznajmljvanja automobila i VIP parking.

„Šta je bolje nego otići u poslovni prostor i osjećati se kao na odmoru?“, kaže Leila Lopes, menadžerica za razvoj nekretnina u Lux-Airportu.

Kompleks se prostire na oko 76.000 kvadratnih metara površine, a za izgradnju je utrošeno oko 15.350 kubnih metara drveta – dovoljno da ispuni šest bazena olimpijske veličine – dok je bakrena fasada napravljena od 80% recikliranog metala, prenosi CNN.

Više od 13.000 kvadratnih metara unakrsno lameliranih drvenih ploča, koje je isporučio Binder Holz, korišteno je na projektu, dok je Steffen Holzbau sa sjedištem u Luksemburgu izradio i ugradio drvenu građu na licu mjesta.

„Sama veličina projekta bila je impresivna: zgrada je duga 365 metara, široka 52 metra i visoka 30 metara“, kaže Markus Maas, glavni stolar i građevinski inžinjer firme Steffen Holzbau. Dodaje kako je tokom izgradnje dodatni izazov bio zaštititi drvenu konstrukciju od vremenskih uslova oko tri mjeseca. “Vlažne površine bile su problematične jer se nisu mogle lijepiti, morali smo osušiti zahvaćena područja krpom prije nego što smo mogli nanijeti Wetguard kako bismo zalijepili vijke na mjesto. Površina krova je lijepljena na licu mjesta, jer prethodno sastavljanje membrane u tvornici ne bi imalo smisla.“