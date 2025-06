Treća sezona serije ‘And Just Like That’ je stigla – vraća li se Kim Cattrall u novim epizodama

Treća sezona serije “And Just Like That…” premijerno je prikazana 29. maja 2025. godine na platformi Max (ranije poznatoj kao HBO Max). Sezona se sastoji od 12 epizoda koje se emituju sedmično, sa finalnom epizodom zakazanom za 14. august 2025. godine.

Nakon što je najavljeno da će glavne protagonistice, sve izuzev Kim Cattral, koja je igrala Samanthu, ponovo uči u cipele svojih likova, vladao je skepticitam, da li će publika uopće biti zainetersirana znati šta se dešava sa životima junakinja, a naročito da serija neće biti popularna jer u njoj neće biti Samanthe, za mnoge najintrigantniji lik serije i istoimenog filma. Međutim, činjenica da je serija doživjela svoju treću sezonu, govori da je publika i dalje glavna njihovih ljubavnih dijaloga, kao i neizostavne modne priče koja prati serijal od jenih početaka.

U nastavku donosimo osnovne detalje treće sezone.

Glumačka ekipa

Sarah Jessica Parker ponovo tumači lik Carrie Bradshaw.

Cynthia Nixon se vraća kao Miranda Hobbes.

Kristin Davis reprizira ulogu Charlotte York Goldenblatt.

Nicole Ari Parker igra Lisu Todd Wexley.

Neki likovi iz prethodnih sezona neće se pojaviti u trećoj sezoni. Sara Ramirez, koja je tumačila Che Diaz, neće se vraćati u seriju, dok Karen Pittman, koja je igrala Dr. Nyu Wallace, također neće biti dio nove sezone zbog nemogućnosti usklađivanja rasporeda snimanja.

Radnja treće sezone

U trećoj sezoni, priča prati Carrie, Mirandu i Charlotte dok nastavljaju da istražuju kompleksnosti života, ljubavi i prijateljstva u svojim pedesetim godinama. Poseban fokus je na Carrienom odnosu sa Aidanom Shawom, koji ponovo ulazi u njen život, ali njihovu vezu stavlja na čekanje, i to na period pd pet godina, dok njegov sin ne uđe u adolescentsko doba. Miranda sebi daje šansu za nove ljubavi, dok će se Charlotte fokusirati na karijeru, kao i Lisa koja planira završiti svoju dokumentarnu seriju. Seema, čiji lik podsjeća na Samanthu, i vjerovatno su uvođenjem njenog karaktera željeli donekle zamijeniti Samanthu, i dalje tvrdoglavo tvrdi da muškarca neće staviti ispred svog posla, ali ostaje da se vidi gdje će je odvesti činjenica da se ona ovoga puta zaljubljuje.

Kim Cattrall, Foto: Reuters

Zašto više ne gledamo Kim Cattrall?

U jednom od svojih intervjua Kim Cattrall je objasnila da je odlučila da se ne vraća u seriju jer je u serijalu “Sex and the City” završila sa tim likom. “Prošla sam ciljnu liniju igrajući Samanthu Jones jer sam voljela ‘Sex and the City’. To je bio blagoslov na mnogo načina, ali poslije drugog filma, bilo mi je dosta”, kazala je za Elle.

Također, postojale su nesuglasice između Cattrall i drugih članova glumačke ekipe, posebno sa Sarah Jessicom Parker, što je dodatno utjecalo na njenu odluku da ne učestvuje u nastavku serije.

Reditelji su njeno odsustvo iz “And Just Like That…”, prikazali preseljenjem njenog lika u London, nakon profesionalnog razilaženja sa Carrie Bradshaw. Iako se fizički ne pojavljuje u prvoj sezoni, Samantha i Carrie održavaju kontakt putem poruka, a u finalu druge sezone, Cattrall se pojavljuje u kratkoj cameo ulozi gdje Samantha i Carrie razgovaraju telefonom. Iako su mnogi gajili nade da će se Cattrall predomisliti i pridružiti ekipi u novim nastavcima, na svom X-u glumica je ugasila te nade.

“Oh, to je tako ljubazno, ali neću.”