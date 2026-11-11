Teksaški milijarder: Republikanci će generacijama plaćati cijenu svojih grešaka

Samo nekoliko sati nakon ubjedljive pobjede demokrata na istorijskim izborima ove sedmice, teksaški milijarder Fernando de Leon slavio je rezultate.

„Toliko sam ponosan na ovu zemlju“, rekao je za Forbes, ocijenivši da izborni rezultati predstavljaju „neosporno odbacivanje netrpeljivosti, podjela i loše ekonomske politike, kao i snažnu potvrdu pristojnosti i trajnog obećanja američke demokratije“.

Teksas je u središtu pažnje nakon ovonedjeljnih izbora. Demokrate su osvojile sve izvršne funkcije na nivou savezne države o kojima se glasalo, ostvarivši uspjeh kakav nije zabilježen od 1982. godine.

Džejms Talariko (James Talarico) postao je prvi demokrata koji je osvojio senatorsko mjesto u toj državi u gotovo četiri decenije, dok je Đina Inohosa (Gina Hinojosa) prva demokratkinja koja je nakon gotovo jednako dugog perioda izabrana za guvernerku.

Ubjedljiva pobjeda demokrata poništila je značajan napredak koji su republikanci ostvarili među latinoameričkim biračima na izborima 2024. godine.

U Teksasu je prije dvije godine približno polovina birača latinoameričkog porijekla podržala Donalda Trampa, dok je ovog puta oko 70 odsto njih glasalo za Talarika, prema podacima agencije AP.

U srodstvu s Inohosom

Foto: Reuters/Joel Angel Juarez

De Leon ima i lični razlog da navija za Inohosu, koja će u januaru, kada preuzme dužnost, postati prva guvernerka Teksasa latinoameričkog porijekla.

Njihove majke su sestre od tetke, pa su njih dvoje rođaci u drugom koljenu.

Iako je Inohosa nekoliko godina starija – ona ima 52, a De Leon 48 godina – oboje su pohađali školu u Braunsvilu, gradu na granici sa Meksikom.

Kaže da nijesu u redovnom kontaktu.

„Imam mnogo rođaka“, rekao je De Leon, koji zapravo ima 54 brata i sestre od stričeva, ujaka i tetaka. „Ne mogu sa svima da održavam kontakt.“

Ipak, raduje se „novim ljudima i novim idejama, nasuprot ukorijenjenim ideološkim monopolima“, koje će, kako vjeruje, Inohosa donijeti u upravljanje saveznom državom.

Forbes je zatražio komentar od kabineta novoizabrane guvernerke Đine Inohose, ali odgovor još nije stigao.

„Uzbuđen sam što mlade djevojke latinoameričkog porijekla u južnom Teksasu, Hjustonu i Dalasu sada mogu da vjeruju da i one jednog dana mogu postati guvernerke, zahvaljujući njoj“, rekao je De Leon.

Dodao je da već primjećuje promjenu atmosfere u svojoj saveznoj državi.

„U posljednja dva dana, gdje god da se nađem – u restoranu ili bilo gdje gdje sretnem nekoga za koga znam da je latinoameričkog porijekla – obraćam mu se na španskom“, ispričao je u četvrtak iz Dalasa.

„A znate li šta mi kažu? ‘Sada ponovo možemo da govorimo španski.’ Postoji osjećaj da se ljudi više ne plaše da će biti povrijeđeni, deportovani ili uznemiravani.“

Dobro poznaje iskustvo imigranata

De Leon veoma dobro poznaje iskustvo imigranata jer je odrastao u Meksiku.

Od šestoro djece u porodici jedino je on rođen u američkoj bolnici. Tokom djetinjstva svakodnevno je prelazio granicu kako bi pohađao školu u Braunsvilu u Teksasu.

Sprijateljio se sa jednim graničnim službenikom koji ga je svakog dana viđao kako prelazi granicu.Taj službenik bio je među prvim ljudima kojima je pokazao pismo o prijemu na Univerzitet Harvard.

De Leon čvrsto vjeruje i u mogućnosti društvenog napredovanja koje pružaju Sjedinjene Države. Kada je 2006. osnovao kompaniju Leon Capital, raspolagao je veoma ograničenim sredstvima.

Jedan od njegovih prvih poslovnih poduhvata bio je dogovor sa investitorom u stambenu izgradnju, kojeg je ubijedio da mu ustupi vlasnički udio u projektu u zamjenu za pomoć u pribavljanju komplikovanih urbanističkih saglasnosti i dozvola.

Nastoji da izbjegava stranačko svrstavanje

Danas Forbes procjenjuje De Leonovo bogatstvo na 3,1 milijardu dolara, uglavnom zahvaljujući uspjehu njegovog poslovnog konglomerata, koji posluje u brojnim sektorima, od nekretnina do zdravstva.

De Leon uglavnom nastoji da izbjegava stranačko svrstavanje.

„Trudim se da ne budem pretjerano ideološki ili politički opredijeljen“, rekao je. „Prilično sam čvrsto nezavisan.“

Povremeno je donirao novac republikanskim kandidatima, kao i odboru za političko djelovanje dvostranačkog Udruženja za razvoj komercijalnih nekretnina, ranije poznatog kao NAIOP.

Međutim, u ovom izbornom ciklusu dao je samo simboličnu donaciju Abrahamu Enrikezu (Abraham Enriquez), republikancu koji je na kraju izgubio na stranačkim predizborima za 19. kongresni okrug Teksasa.

„Uradio sam to jer je bio mlad i pun entuzijazma“, rekao je De Leon, opisujući Enrikeza kao „mladog Latinoamerikanca koji pokušava da uspije u životu“ i koji je djelovao „prilično umjereno“.

De Leon ne želi da otkrije za koga je glasao na ovim izborima.

Ipak, priznaje da se, s obzirom na njegovo slavlje povodom rezultata, vjerovatno može naslutiti njegov izbor.

Racije i deportacije doprinijele su nedostatku radne snage

Jedan od razloga zbog kojih pozdravlja ishod izbora jeste to što ga doživljava kao odbacivanje Trumpove imigracione politike, koja je pogodila njegovu zajednicu i poslovanje.

Izuzetno oštre mjere protiv nezakonite imigracije snažno su pogodile građevinsku industriju, naročito u Teksasu.

Racije i deportacije doprinijele su nedostatku radne snage, a prema brojnim izvještajima, rokovi za izgradnju stambenih objekata u južnom Teksasu produženi su za više mjeseci.

To je, zajedno sa uticajem carina i poremećaja izazvanih ratom na cijene građevinskog materijala i goriva, izazvalo ozbiljne ekonomske posljedice.

Prema oktobarskom izvještaju američkog Udruženja generalnih građevinskih izvođača (Associated General Contractors of America), cijene ključnih materijala poput aluminijuma i čelika porasle su više od 25 posto u odnosu na prethodnu godinu.

De Leon procjenjuje da je obim proizvodnje u njegovom poslovanju sa nekretninama smanjen za približno 30 do 40 posto, a da je profitabilnost opala u sličnoj mjeri.

Kaže da su jedna ili dvije njegove građevinske lokacije u Arizoni bile predmet imigracionih racija, ali ne vjeruje da je bilo koji od njegovih projekata u Teksasu direktno pogođen.

Te operacije uticale su i na mnoge njegove prijatelje i članove porodice.

„Administracija je potpuno izgubila kontrolu i počela da šalje ljude sa fantomkama u zajednice u južnom Teksasu, gdje su terorisali stanovništvo“, rekao je De Leon.

Opisao je atmosferu rasprostranjenog straha i nesigurnosti, čak i među američkim državljanima i osobama koje zakonito borave u zemlji.

„To je osjećaj da manje vrijedite i da ste odbačeni. Amerikanci ne bi trebalo tako da se osjećaju.“

Prema njegovom mišljenju, upravo je to jedan od razloga zbog kojih su se birači u Teksasu u utorak okrenuli protiv republikanaca.

„Republikanci će politički, generacijama, plaćati cijenu uznemiravanja naših ljudi, naročito u Teksasu“, poručio je De Leon.

Monica Hunter Hart, Forbes

Republicans Will Pay “Generationally” For Their Mistakes, Says Texas Billionaire