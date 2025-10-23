SAD uvodi sankcije najvećim ruskim naftnim kompanijama

Predsjednik Donald Trump u srijedu je uveo sankcije dvjema najvećim ruskim naftnim kompanijama, pozivajući Moskvu da pristane na trenutni prekid vatre u ratu protiv Ukrajine.

Trump je već sedmicama nagovještavao mogućnost kaznenih mjera protiv Rusije zbog nastavka rata, ali ih nije proveo sve do sada. Odluka o sankcijama uslijedila je nakon što je predsjednik objavio da je otkazao planirani sastanak s Vladimirom Putinom, jer, kako je rekao, “nije osjećao da ćemo doći do tačke na kojoj moramo biti”.

Govoreći u Ovalnom uredu, Trump je izjavio da je “osjetio da je došlo vrijeme” za uvođenje sankcija, dodavši da je “dugo čekao” na taj potez. Ipak, izrazio je nadu da “one neće dugo trajati” jer bi rat mogao uskoro završiti.

Američki ministar finansija Scott Bessent rekao je u saopćenju da je “vrijeme da se zaustavi ubijanje i da se postigne trenutni prekid vatre”.

“S obzirom na to da predsjednik Putin odbija okončati ovaj besmisleni rat, Ministarstvo finansija uvodi sankcije dvjema najvećim ruskim naftnim kompanijama koje finansiraju Kremljsku ratnu mašinu”, naveo je Bessent.

Sankcije pogađaju Rosneft i Lukoil

Sankcije obuhvataju Rosneft, Lukoil i gotovo tri desetine njihovih podružnica. Velika Britanija je prošle sedmice već uvela mjere protiv istih kompanija, dok je Evropska unija u četvrtak usvojila novi paket sankcija, uključujući zabranu uvoza ruskog tečnog prirodnog gasa (LNG).

Iz Ministarstva finansija SAD-a potvrđeno je da će se evropski izaslanik za sankcije David O’Sullivan u četvrtak sastati s visokim američkim zvaničnikom Johnom Hurleyem kako bi razgovarali o daljnjoj koordinaciji.

Ukrajinska ambasadorica u SAD-u, Olga Stefanishyna, pozdravila je odluku Washingtona, ističući da ona dolazi “nakon brojnih pokušaja da se Rusiji pruži prilika za stvarne pregovore o okončanju rata”.

“Ova odluka je u potpunosti u skladu sa stavom Ukrajine: mir je moguć samo kroz snagu i pritisak na agresora svim dostupnim međunarodnim sredstvima”, napisala je Stefanishyna na platformi X, dodavši da očekuje “snažne odluke i od evropskih partnera nakon sutrašnjeg zasjedanja Evropskog vijeća”.

Diplomatski napori da se okonča rat stagniraju, dok Rusija odbija ideju “zamrzavanja sukoba” radi pregovora – što podržavaju Ukrajina i većina evropskih zemalja.

Trump otkazao susret s Putinom

Trump je ranije planirao susret s ruskim predsjednikom u Budimpešti, ali je u srijedu izjavio da je “otkazao” taj skup, rekavši novinarima: “Jednostavno mi se nije činilo ispravnim.” Dodao je, ipak, da će se “sastanak održati u budućnosti”.

CNN je ranije ove sedmice objavio da su planovi za brzi sastanak s Putinom zapeli, a zvaničnik administracije rekao je da “nema planova” za samit “u skorijoj budućnosti”.

Stručnjaci ističu da će stvarni uticaj novih sankcija zavisiti od načina njihove provedbe i od toga hoće li administracija uvesti i sekundarne sankcije.

“Za sada se radi o primarnim sankcijama na Rosneft i Lukoil, ali ključno će biti hoće li postojati prijetnja sekundarnim sankcijama protiv banaka, rafinerija i trgovaca u trećim zemljama koji posluju s njima,” rekao je Eddie Fishman iz Atlantskog vijeća.

Bidenova administracija je još u januaru uvela sankcije drugim ruskim naftnim kompanijama, ali je tada izostavila Rosneft i Lukoil, dijelom zbog osjetljivosti globalnog tržišta nafte i mogućeg uticaja na američku ekonomiju.

Trump je u junu, tokom samita G7, na pitanje zašto ne uvodi dodatne sankcije, odgovorio:

“Kada sankcionišem neku zemlju, to košta SAD ogromnu količinu novca. Sankcije nisu jednostavne – to nije jednosmjerna ulica.”

Odluka o novim mjerama stigla je samo nekoliko sati nakon ruskog zračnog napada na Ukrajinu, uključujući Kijev.

Ministar Bessent je istog dana opisao novi paket kao “jedan od najvećih do sada”, rekavši da je Trump “razočaran Putinovim pristupom” nakon što je prethodni sastanak u Aljasci završio bez rezultata.

“Predsjednik Putin nije pristupio pregovorima iskreno i otvoreno kako smo se nadali. Nakon što je Trump uvidio da stvari ne idu naprijed, povukao se iz razgovora,” rekao je Bessent.

“Ove sankcije su ozbiljne i snažne, a pozivamo naše evropske i G7 saveznike, kao i Kanadu i Australiju, da nam se pridruže.”

