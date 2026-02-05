Forbes istraga: Mračne veze Silicijske doline i Jeffreyja Epsteina

Osnivač jednog startupa sjedio je u raskošnoj sobi u vili finansijera na Upper East Sideu, prostoriji kojom je dominirala slika visoka gotovo tri metra, na kojoj je bivši predsjednik Bill Clinton nosio zloglasnu plavu haljinu Monice Lewinsky, nadajući se da bi Epstein mogao biti zainteresovan da finansira njegovu kompaniju. Jedna od njegovih ranih investitorica, Maša Bucher, organizovala je sastanak, opisujući Epsteina kao bogatog biznismena sa strašću prema nauci. Tek je u Uberu, na putu do sastanka, brzom pretragom njegovog imena shvatio da Epstein ima drugačiju, mračniju reputaciju.

Kada je Epstein konačno stigao, nonšalantno je odbacio pitanja o svojoj karijeri upravitelja novca, a zatim se hvalio vezama sa Billom Gatesom i osnivačima Googlea. Međutim, kada je osnivač napokon počeo predstavljati svoju kompaniju, bio je prekinut. U sobu su ušle dvije mlade žene. Jedna je sjela Epsteinu u krilo dok je on podmuklo dobacio: „Možeš li pogoditi koja je starija?“

Osnivač, kojem je odobrena anonimnost kako bi mogao slobodno govoriti, rekao je da je izbjegao Epsteinovo pitanje o godinama djevojaka i napustio sastanak zgađen. To je bio posljednji put da je ikada vidio Epsteina. „To je jedna od onih stvari koje su radioaktivne, nivo deset“, rekao je osnivač za Forbes.

Ovo je bila jedna od najmanje devet veza koje je Maša Bucher, osnivačica VC firme Day One Ventures, uspostavila između Epsteina i osnivača startapa iz Silicijske doline, prema stotinama maillova i poruka između Bucher i osuđenog pedofila, objavljenih u sklopu objave dokumenata Ministarstva pravde o Epsteinu. Prema spisima, Epstein je prvobitno upoznao Bucher 2017. godine, angažujući je kao PR stručnjakinju kako bi popravila njegovu reputaciju nakon presude za trgovinu ljudima iz 2008. godine, a zatim ju je podržavao i ohrabrivao dok je počinjala investirati iz vlastitog fonda.

Kasnije mu je pripisala zasluge za osnivanje Day One Ventures 2018. godine. „Nikada ne bih osnovala svoj fond bez ideja i znanja koje ste podijelili sa mnom“, napisala je Epsteinu u poruci iz 2019. godine.

Danas se 36 godišnja investitorica hvali da je među prvima uložila u 22 jednoroga, uključujući xAI Elona Muska, startup za skeniranje zjenice oka World, Sama Altmana i proizvođača malih nuklearnih reaktora Valar Atomics, te da je upravljala sa više od 450 miliona dolara. To je rijedak uspjeh za bilo koju ženu u venture capital svijetu, a dvostruko rijedak za bivšu PR stručnjakinju rođenu u Rusiji, bez prethodnog investicijskog iskustva, a kamoli prestižnog fonda sa Sand Hill Roada u biografiji. Kompanije xAI, World i Valar Atomics nisu odgovorile na upite za komentar.

Vremenski okvir maillova i poruka između Epsteina i Bucher, tada pod djevojačkim prezimenom Drokova, protezao se od njihovog prvog susreta 2017. godine do samo nekoliko dana prije njegovog hapšenja 2019. godine. Mlada PR stručnjakinja, tada u dvadesetim godinama, u početku je pomagala u organizovanju sastanaka sa novinarima, pokazuju dokumenti. Ali njihov odnos se tu nije zaustavio. Epstein je svojim asistentima naredio da joj šalju Prada torbe i zakazuju frizerske termine u ekskluzivnom njujorškom salonu Fekkai. Prema mailovima, o njegovom trošku je odsjedala u hotelu Four Seasons. Bucher je vodila telefonske razgovore s Epsteinom koji su trajali i po sat vremena, a razmjenjivali su i fotografije i video snimke putem Skypea. U jednoj razmjeni poruka, Epstein je od nje tražio nage fotografije, nije jasno da li ih je Bucher poslala.

Bucher do zaključenja teksta nije dala komentar. Ranije je izjavila da nije bila plaćena za posao koji je obavljala za Epsteina i da „na početku nije istražila njegovu prošlost, što duboko žali“.

Ova venture kapitalistica jedna je od hiljada istaknutih ljudi koji su razmjenjivali maillove i poruke s Epsteinom ili su bili kopirani u prepisku s njegovim saradnicima. Imena u dokumentima obuhvataju političare poput predsjednika Donalda Trumpa, bivšeg izraelskog premijera Ehuda Baraka i bivšeg britanskog ministra Petera Mandelsona, kao i tehnološke milijardere poput Elona Muska, Billa Gatesa i Petera Thiela. Neki od pomenutih u dokumentima spominju se samo usput ili su njihove veze s osramoćenim finansijerom već bile javno poznate. Drugi su umanjivali svoj odnos s Epsteinom, tvrdeći da se radilo tek o maillovima za upoznavanje ili kratkim razmjenama prije više od decenije.

Zbirka od 3,5 miliona mailova, dokumenata i bilješki osramoćenog finansijera objavljena je 31. januara kao rezultat Zakona o transparentnosti Epsteinovih dosijea. Kada su dokumenti objavljeni, Bucher je organizovala ekstravagantnu zabavu u Muzeju azijske umjetnosti u San Francisku, gdje je grupa maskiranih figura u bijelim haljinama i srebrnim maskama lutala hodnicima, „psihomagični performans“ osmišljen kao „eksperiment kolektivne mašte“, prema pozivnici.

Nije jasno da li je Ministarstvo pravde sada objavilo sve Epsteinove dosijee, zakonodavci, nadzorna tijela i preživjele žrtve optužuju vladu da zadržava dodatne zapise, dok je zamjenik državnog tužioca Todd Blanche rekao da je ovo posljednje objavljivanje. Mnogi dokumenti su u potpunosti ili djelimično redigovani.

Ne postoje optužbe da su Bucher ili drugi imenovani u dokumentima kršili zakon ili učestvovali u nezakonitim radnjama. Međutim, odluka da se s Epsteinom povezuju, komuniciraju ili posluju dugo nakon što je 2008. godine priznao krivicu za trgovinu ljudima koja je uključivala maloljetnice, stvorila je reputacijski problem za mnoge moćne figure koje su pokušavale umanjiti svoje veze s osramoćenim finansijerom.

U martu 2017. godine, mail s naslovom „Wonderlady, Maša Drokova i njen projekat“ stigao je u sanduče Jeffreyja Epsteina. „Mlada dama će se rado upoznati s vama i pokazati vam svoj trenutni plan za osvajanje svijeta“, stajalo je u poruci nepoznatog pošiljaoca čije je ime redigovano.

Isti saradnik je u maju 2017. godine poslao još jedan mail, s člankom Wall Street Journala o Bucherinom prelasku iz PR svijeta u anđeosko investiranje. „Također mi pomaže slati kandidate za posao PA, ali njeni kandidati nisu dovoljno lijepi da bih ih mogao predstaviti vama“, napisao je neimenovani autor.

Mailovi nisu skrivali ni Bucherinu složenu prošlost. Rođena je u Rusiji 1989. godine i lokalno se proslavila kao tinejdžerska liderica pokreta Naši, omladinske organizacije blisko povezane s Kremljom. Bucher je bila centralna figura dokumentarca iz 2012. godine o tom pokretu, pod nazivom Putinov poljubac, nazvanom po trenutku kada je poljubila predsjednika Vladimira Putina u obraz. Izjavila je da se odrekla državljanstva nakon invazije na Ukrajinu 2022. godine. Epstein je imao i vlastite veze s Rusijom, novoobjavljeni dokumenti sugerišu da je godinama pokušavao dogovoriti sastanak s Putinom.

New York State Division of Criminal Justice Services/Handout via REUTERS./File Photo

Nije jasno kada su se Epstein i Bucher prvi put lično sreli. Tokom naredne dvije godine, mlada PR stručnjakinja pomogla je u organizovanju nekoliko sastanaka s novinarima i očigledno osigurala povoljne medijske tekstove koji su zanemarivali njegovo seksualno zlostavljanje maloljetnica. „Rich, Epsteinov računovođa Richard Kahn, pošalje Maši 25 hiljada, Maša slobodno neka dio da Dylanu“, napisao je Epstein u jednom mailu iz 2017. godine, misleći na bivšeg tehnološkog novinara Business Insidera Dylana Lovea, s kojim je dogovorila intervju.

„Jeffrey ima zanimljivu perspektivu o tome šta je potrebno da se popune praznine.“

Te godine, Love je napisao članak za tehnološku publikaciju The Next Web, u kojem je iznio Epsteinove stavove o bitcoinu, bez spominjanja njegove presude. Urednici su kasnije dodali ispravku: „Ovaj članak je ispravljen kako bi se dodao očigledan propust da je Jeffrey Epstein 2008. godine osuđen za traženje prostitucije od maloljetne djevojke.“

Bucherinin rad na popravljanju Epsteinove reputacije prvi put je javno otkriven 2019. godine. U septembru te godine, naučni novinar Jeffrey Mervis objavio je izvještaj u kojem je Bucher organizovala njegov sastanak s Epsteinom u njegovoj sedmospratnoj kući u Manhattanu. „Vidjela sam vaš tekst o Trumpovom budžetu za nauku“, napisala je Bucher Mervisu. „Jeffrey ima zanimljivu perspektivu o tome kako popuniti praznine.“

Dok je radila za Epsteina, Bucher se počela baviti investiranjem. U ranijim intervjuima je rekla da je od savjetovanja startapa poput Houzza, HotelTonighta i PandaDoca u oblasti PR prešla na anđeosko investiranje, a zatim 2018. godine prikupila svoj prvi fond od 20 miliona dolara pod nazivom Day One Ventures. Houzz je naveo da je Bucher bila PR konsultantica nekoliko mjeseci 2015. godine i da od tada nisu imali kontakt. HotelTonight, sada u vlasništvu Airbnba, i PandaDoc nisu odgovorili na upite za komentar.

Od tada je Bucher podržala mnoge visokoprofilne startupe i čak sarađivala s OpenAI na izložbi umjetnosti generisane umjetnom, inteligencijom. U ranije neobjavljenom poslu, Day One tvrdi da je investirao u rundu Serije B za xAI Elona Muska, tada procijenjenu na 24 milijarde dolara. Kasnije se spojio s X platformom, a Musk sada planira objediniti cijeli entitet sa SpaceXom, uz ukupnu procjenu od 1,25 biliona dolara. Takvi poslovi donijeli su Bucher mjesto na listi Forbes 30 ispod 30 godina 2019. godine.

Godine 2022. novinari Washington Posta izvijestili su da su u njenim prezentacijama za prikupljanje sredstava isticane veze s ruskim oligarsima, što je Bucher osporila tvrdeći da su mailovi lažni i da nije imala rusko finansiranje. Tada je rekla da duboko žali zbog podrške Putinu i njegovoj vladi.

U Epsteinovim mejlovima nema dokaza da je direktno investirao u Day One. Međutim, jedan mail iz 2017. godine pokazuje da ga je Bucher molila za upoznavanje s „adekvatnim ruskim oligarsima“, jer je tražila „prave investitore“ za svoj fond.

Njene veze s Rusijom i dalje privlače pažnju, posebno otkako je počela ulagati u odbrambene i AI kompanije. Sada je jedna od najistaknutijih investitorica u novonastalom centru odbrambenih startupa sa sjedištem u El Segundu u Kaliforniji. U sada obrisanom intervjuu iz augusta 2024. godine s podcastericom Molly O’Shea, Bucher je rekla da je investirala u najmanje pet startupa iz El Segunda, uključujući Valar Atomics, koji ima pilot ugovor za nuklearni reaktor s Ministarstvom energetike, kompaniju za zasijavanje oblaka Rainmaker i svemirski startup Starpath.

Direktor Rainmakera, Augustus Doricko, rekao je da je prekinuo sve veze s Bucher i Day One nakon provjere njene pozadine. „Gledajući unazad, volio bih da sam odvojio više vremena i bio oprezniji oko toga od koga prihvatamo investicije“, rekao je Doricko. Valar i Starpath nisu odgovorili na upite za komentar.

Dok je započinjala svoje investicije, Bucher je nastavila dopisivanje s Epsteinom. Mailovi pokazuju da ga je upoznavala s osnivačima startupa poput opsjednutog dugovječnošću Bryana Johnsona, Sergom Bellom iz Runa Capitala, Neilom Serebryanyjem iz CalypsoAI i Jayom Jideliovom iz cloud telefonske usluge Callision. Johnson je rekao da je imao jedan Zoom poziv s Epsteinom i da tada nije bio svjestan njegove prošlosti. Rekao je da je razgovor napustio „s duboko uznemirujućim osjećajem, kao da je Epstein najmračnija i najzlobnija osoba koju je ikada sreo“, te da više nikada nije komunicirao s njim. Bell, Serebryany i Jideliov nisu odgovorili na upite za komentar.

Lajčak i Epstein

Jedan osnivač, koji je tražio anonimnost, rekao je da je upoznao Bucher na jednom VC događaju. Ponudila se da ga upozna s bogatim filantropom, ali nije htjela otkriti identitet osobe dok ne pristane na sastanak, tvrdeći da je ta osoba bila oklevetana u medijima. Osnivač je pristao. Na sastanku je Epstein bio, kako je rekao, „kreten“. Nakon toga više nikada nisu razgovarali ni s Epsteinom ni s Bucher. „Ako su to ljudi za koje je ona smatrala da su dobri sagovornici, nisam želio biti dio toga“, rekao je osnivač.

Iz mailova nije jasno da li je Epstein planirao ulagati u ove preduzetnike. Njegova prepiska pokazuje da je redovno slao mailove velikim imenima iz Silicijske doline poput Petera Thiela, Reida Hoffmana i Elona Muska, ali je na kraju napravio vrlo malo vlastitih tehnoloških investicija.

Dok je Bucher dijelila novosti o svom fondu i putovanjima, hvalila se Epsteinu da je jedna od njenih anđeoskih investicija, Acquired.io, prodata u decembru 2018. godine. „Nikada neću zaboraviti kako ste mi rekli da žene nisu dobri investitori jer ne prodaju. Bilo je tačno i to saznanje mi je mnogo pomoglo. Hvala vam, Jeffrey, jako sam vam zahvalna“, napisala je Bucher. Epstein je odgovorio: „odličan posao, ponosan.“

Mailovi i poruke nastavili su se sve do samo 11 dana prije Epsteinovog hapšenja u julu 2019. godine. Umro je mjesec dana kasnije u saveznom pritvorskom centru na Manhattanu. U njihovoj posljednjoj razmjeni, Bucher je dijelila informacije o svom zdravlju, bilješke o startupima, „tema sigurnosti tinejdžera na internetu je izuzetno aktuelna“, i zahvalila se svom „sjajnom prijatelju“.

Autor: Iain Martin, Forbes

Izvještavanju je doprinijela Katharine Schwab

